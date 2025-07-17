Церковне свято 17 липня 2025 — традиції та заборони у День святої Марини

День святої великомучениці Марини. Колаж: Новини.LIVE

Церковне свято 17 липня присвячене святій великомучениці Марині (Маргариті) Антіохійській — покровительці жінок, матерів і дітей. Дата має глибокі християнські та народні корені, з нею пов'язано чимало повір'їв, традицій та заборон, яких варто дотримуватись.

Новини.LIVE розповідає, ким була свята Марина, які звичаї та традиції збереглися донині, а також, що категорично не можна робити 17 липня.

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Хто така свята Марина — історія життя

Свята Марина (Маргарита) народилася в Антіохії (нині територія Туреччини) в родині язичника-жерця. З юних років вона вірила в Ісуса Христа і не приховувала цього. За її віру родина відреклася від Марини. Згодом її кинули до в'язниці та жорстоко катували за відмову поклонятись ідолам.

За переказами, у темниці на неї напав величезний змій, але щирі молитви святої Марини допомогли їй врятуватися. Після цього її намагалися втопити, однак під час занурення у воду сталося диво: з неба зійшло світло, з'явилася голубка з золотим вінцем, а кайдани на руках Марини самі собою розв'язалися. Врешті-решт її стратили — відрубали голову. Свята Марина стала символом мужності, віри та духовної сили.

Свята великомучениця Марина Антіохійська. Фото: google.com

Традиції дня — що заведено робити 17 липня

Свята Марина вважається заступницею та покровительницею жінок, вагітних та дітей. Віряни 17 липня рушають до церкви й моляться святій. Марину Антіохійську просять про зцілення, мир у родині, здоров'я для дітей та добру долю для новонароджених, захист від пожеж.

Головна народна традиція дня — купання у водоймі. Вірять, що 17 липня вода стає цілющою, адже саме через воду Марина прийняла духовне хрещення. Купання в річці чи озері цієї дати вважається очищенням не лише тіла, а й душі.

Також наші предки влаштовували цього дня родинні обіди, готували рибні страви, молилися про великий урожай та добробут.

Дівчина у вінку зі свічкою. Фото: pinterest.com

Що не можна робити у День святої Марини

З давніх-давен українці у День святої Марини дотримувалися певних заборон, щоб захиститися від зла та нещасть. 17 липня категорично не можна:

важко працювати — краще відкласти фізичні навантаження та справи, що потребують зусиль;

сваритися, особливо з дітьми;

підвищувати голос на дітей;

залишати малих дітей самих — вважається, що це може негативно вплинути на їхню долю;

використовувати лайку;

дивитися на блискавку чи спостерігати за грозою — вважалося, що це привертає нещастя;

розпалювати багаття — день вважається пов'язаним зі стихією вогню, яку краще не провокувати;

планувати весілля чи сватання — шлюб, укладений у цей день, не буде щасливим;

купувати дорогі речі — вони не принесуть щастя;

давати гроші в борг — принесе збитки

віддавати в ремонт взуття, особливо якщо плануєте поїздку.

Історичне вбрання Закарпаття в образах сучасних жінок. Фото: varosh.com.ua

Народні прикмети на 17 липня

У народі день називали Марини Вогняної, адже часто цієї дати бувають грози. Прикмети на Маринин день допомагають передбачити, якою буде осінь і зима:

Якщо сьогодні гроза — осінь буде дощовою, а зима сніжною.

День спекотний — зима буде холодною.

Якщо після спеки похолодало — завтра буде сонячно.

Білі хмари та дощ — очікуються зміни погоди.

Багато чайок на воді — на нас чекають теплі дні.

Якщо 17 липня тепло і сухо — у вересні буде гарна погода.

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