Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята День святої Марини 2025 — чому у свято слід скупатися в озері

День святої Марини 2025 — чому у свято слід скупатися в озері

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 01:43
Церковне свято 17 липня 2025 — традиції та заборони у День святої Марини
День святої великомучениці Марини. Колаж: Новини.LIVE

Церковне свято 17 липня присвячене святій великомучениці Марині (Маргариті) Антіохійській — покровительці жінок, матерів і дітей. Дата має глибокі християнські та народні корені, з нею пов'язано чимало повір'їв, традицій та заборон, яких варто дотримуватись.

Новини.LIVE розповідає, ким була свята Марина, які звичаї та традиції збереглися донині, а також, що категорично не можна робити 17 липня.

Реклама
Читайте також:

Хто така свята Марина — історія життя

Свята Марина (Маргарита) народилася в Антіохії (нині територія Туреччини) в родині язичника-жерця. З юних років вона вірила в Ісуса Христа і не приховувала цього. За її віру родина відреклася від Марини. Згодом її кинули до в'язниці та жорстоко катували за відмову поклонятись ідолам. 

За переказами, у темниці на неї напав величезний змій, але щирі молитви святої Марини допомогли їй врятуватися. Після цього її намагалися втопити, однак під час занурення у воду сталося диво: з неба зійшло світло, з'явилася голубка з золотим вінцем, а кайдани на руках Марини самі собою розв'язалися. Врешті-решт її стратили — відрубали голову. Свята Марина стала символом мужності, віри та духовної сили.

 

Хто така свята Марина — історія життя
Свята великомучениця Марина Антіохійська. Фото: google.com

Традиції дня — що заведено робити 17 липня

Свята Марина вважається заступницею та покровительницею жінок, вагітних та дітей. Віряни 17 липня рушають до церкви й моляться святій. Марину Антіохійську просять про зцілення, мир у родині, здоров'я для дітей та добру долю для новонароджених, захист від пожеж.

Головна народна традиція дня — купання у водоймі. Вірять, що 17 липня вода стає цілющою, адже саме через воду Марина прийняла духовне хрещення. Купання в річці чи озері цієї дати вважається очищенням не лише тіла, а й душі.

Також наші предки влаштовували цього дня родинні обіди, готували рибні страви, молилися про великий урожай та добробут.

 

Традиції дня — що заведено робити 17 липня
Дівчина у вінку зі свічкою. Фото: pinterest.com

Що не можна робити у День святої Марини

З давніх-давен українці у День святої Марини дотримувалися певних заборон, щоб захиститися від зла та нещасть. 17 липня категорично не можна: 

  • важко працювати — краще відкласти фізичні навантаження та справи, що потребують зусиль;
  • сваритися, особливо з дітьми;
  • підвищувати голос на дітей;
  • залишати малих дітей самих — вважається, що це може негативно вплинути на їхню долю;
  • використовувати лайку;
  • дивитися на блискавку чи спостерігати за грозою — вважалося, що це привертає нещастя;
  • розпалювати багаття — день вважається пов'язаним зі стихією вогню, яку краще не провокувати;
  • планувати весілля чи сватання — шлюб, укладений у цей день, не буде щасливим;
  • купувати дорогі речі — вони не принесуть щастя;
  • давати гроші в борг — принесе збитки
  • віддавати в ремонт взуття, особливо якщо плануєте поїздку.

 

Народні прикмети на 17 липня
Історичне вбрання Закарпаття в образах сучасних жінок. Фото: varosh.com.ua

Народні прикмети на 17 липня

У народі день називали Марини Вогняної, адже часто цієї дати бувають грози. Прикмети на Маринин день допомагають передбачити, якою буде осінь і зима:

  • Якщо сьогодні гроза — осінь буде дощовою, а зима сніжною.
  • День спекотний — зима буде холодною.
  • Якщо після спеки похолодало — завтра буде сонячно.
  • Білі хмари та дощ — очікуються зміни погоди.
  • Багато чайок на воді — на нас чекають теплі дні.
  • Якщо 17 липня тепло і сухо — у вересні буде гарна погода.

Також ділимося з Вами новим церковним календарем свят на липень 2025 року, який нагадає вам про усі важливі релігійні події.

традиції церква заборони 17 липня свято
Олена Дрозд - Редактор
Автор:
Олена Дрозд
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації