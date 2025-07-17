Церковный праздник 17 июля 2025 — традиции и запреты в День святой Марины

День святой великомученицы Марины. Коллаж: Новини.LIVE

Церковный праздник 17 июля посвящен святой великомученице Марине (Маргарите) Антиохийской — покровительнице женщин, матерей и детей. Дата имеет глубокие христианские и народные корни, с ней связано немало поверий, традиций и запретов, которых следует придерживаться.

Новини.LIVE рассказывает, кем была святая Марина, какие обычаи и традиции сохранились по сей день, а также, что категорически нельзя делать 17 июля.

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Кто такая святая Марина — история жизни

Святая Марина (Маргарита) родилась в Антиохии (ныне территория Турции) в семье язычника-жреца. С юных лет она верила в Иисуса Христа и не скрывала этого. За ее веру семья отреклась от Марины. Впоследствии ее бросили в тюрьму и жестоко пытали за отказ поклоняться идолам.

По преданию, в темнице на нее напал огромный змей, но искренние молитвы святой Марины помогли ей спастись. После этого ее пытались утопить, однако во время погружения в воду произошло чудо: с неба сошел свет, появилась голубка с золотым венцом, а кандалы на руках Марины сами собой развязались. В конце концов ее казнили — отрубили голову. Святая Марина стала символом мужества, веры и духовной силы.

Святая великомученица Марина Антиохийская. Фото: google.com

Традиции дня — что принято делать 17 июля

Святая Марина считается заступницей и покровительницей женщин, беременных и детей. Верующие 17 июля отправляются в церковь и молятся святой. Марину Антиохийскую просят об исцелении, мире в семье, здоровье для детей и доброй судьбе для новорожденных, защите от пожаров.

Главная народная традиция дня — купание в водоеме. Верят, что 17 июля вода становится целебной, ведь именно через воду Марина приняла духовное крещение. Купание в реке или озере в эту дату считается очищением не только тела, но и души.

Также наши предки устраивали в этот день семейные обеды, готовили рыбные блюда, молились о большом урожае и благополучии.

Девушка в венке со свечой. Фото: pinterest.com

Что нельзя делать в День святой Марины

Издавна украинцы в День святой Марины придерживались определенных запретов, чтобы защититься от зла и несчастий. 17 июля категорически нельзя:

тяжело работать — лучше отложить физические нагрузки и дела, требующие усилий;

ссориться, особенно с детьми;

повышать голос на детей;

оставлять маленьких детей одних — считается, что это может негативно повлиять на их судьбу;

использовать ругательства;

смотреть на молнию или наблюдать за грозой — считалось, что это привлекает несчастье;

разжигать костры — день считается связанным со стихией огня, которую лучше не провоцировать;

планировать свадьбу или сватовство — брак, заключенный в этот день, не будет счастливым;

покупать дорогие вещи — они не принесут счастья;

давать деньги в долг — принесет убытки

отдавать в ремонт обувь, особенно если планируете поездку.

Исторические наряды Закарпатья в образах современных женщин. Фото: varosh.com.ua

Народные приметы на 17 июля

В народе день называли Марины Огненной, ведь часто в эту дату бывают грозы. Приметы на Маринин день помогают предсказать, какой будет осень и зима:

Если сегодня гроза — осень будет дождливой, а зима снежной.

День жаркий — зима будет холодной.

Если после жары похолодало — завтра будет солнечно.

Белые облака и дождь — ожидаются перемены погоды.

Много чаек на воде — нас ждут теплые дни.

Если 17 июля тепло и сухо — в сентябре будет хорошая погода.

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