З Днем студента 17 листопада 2025 — щирі привітання у прозі, віршах та листівках

День студента 2025 — щирі побажання та оригінальні листівки
Сьогодні, 17 листопада, Україна разом із усім світом відзначає свято молодих, енергійних та завзятих — День студента. Попри виклики й сувору реальність війни, українська молодь не зупиняється: вона продовжує вчитися, шукати нові можливості, будувати плани та мріяти про майбутнє. Саме ці юні люди вже сьогодні формують інтелектуальний потенціал країни, а завтра — допоможуть їй зростати, відновлюватися та перемагати.
Новини.LIVE ділиться найкращими привітаннями у прозі, віршах та листівках, щоб ви могли красиво привітати студентів зі святом.
День студента 2025 — красиві привітання у віршах українською мовою
Хай юність буде світлою,
Із мріями в душі,
З ентузіазмом й радістю
Ти по життю іди,
Студенте, привітаємо,
Хай в серці буде рай,
Навчайся з задоволенням,
І цілей досягай!
***
З Днем студента привітання!
Хай збуваються бажання.
Щоби легко було жити,
Від навчання — не тужити.
Щоби всі життєві миті
Були радістю сповиті.
Щоб все було неймовірно,
А щастило, щоб безмірно.
***
У Міжнародний день студентів
Бажаю радісних моментів,
Веселощів, емоцій виру,
Насолодитись святом щиро!
Дається легко хай наука,
В біді хай друг протягне руку,
Хай все виходить, все вдається,
Фортуна хвостиком хай в’ється!
***
З міжнародним днем студента
Вас дозвольте привітати,
Іспити лиш на відмінно
Я бажаю вам складати.
Драйв та радість лиш дарує
Хай студентське вам життя,
Проминуть роки, як вітер,
І не буде вороття.
Хай знання вам допоможуть
У дорослому житті,
Хай студентство вас кружляє
У своєму віражі.
***
З Міжнародним днем студентів!
Веселощів, експериментів,
Подій та зустрічей бажаю.
Нехай кохання надихає.
Нехай життя, мов ртуть, вирує,
Надію й радість вам дарує.
Веде до перемог невпинно,
Щастить нехай вам щохвилинно!
Міжнародний день студента 2025 — привітання у прозі
Вітаю з Днем студента! Хай ваше студентське життя буде яскравим, насиченим і натхненним. Нехай невдачі оминають, а заліковка наповнюється успіхами. Бажаю щодня відчувати смак перемоги, ентузіазм для навчання та сили для творчості, відкриттів і доброго настрою.
***
Вітаю з Міжнародним днем студента! Бажаю легко й упевнено рухатися до власної мети. Хай сесії складаються без зайвих хвилювань, знання засвоюються швидко, а в заліковці панує лише "відмінно" та "зараховано".
***
З Днем студента! Нехай будні будуть яскравими, друзі — вірними, навчання — цікавим, а викладачі — доброзичливими. Бажаю легких іспитів, успішних сесій та незабутніх років, що подарують і знання, і справжню дружбу, і неймовірні враження.
***
Вітаю з Міжнародним днем студентів! Бажаю багато яскравих подій, нових звершень, веселих пригод та вражаючих подорожей. Хай інтерес до навчання ніколи не згасає, кожен день буде продуктивним і натхненним, а поряд завжди будуть кохання, підтримка й удача.
День студента 17 листопада 2025 — красиві листівки
Відеопривітання з Днем студента 2025
