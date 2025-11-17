Відео
День студента 2025 — щирі побажання та оригінальні листівки

День студента 2025 — щирі побажання та оригінальні листівки

Дата публікації: 17 листопада 2025 07:45
Оновлено: 08:07
З Днем студента 17 листопада 2025 — щирі привітання у прозі, віршах та листівках
Студенти йдуть на заняття. Фото: stock.adobe.com

Сьогодні, 17 листопада, Україна разом із усім світом відзначає свято молодих, енергійних та завзятих — День студента. Попри виклики й сувору реальність війни, українська молодь не зупиняється: вона продовжує вчитися, шукати нові можливості, будувати плани та мріяти про майбутнє. Саме ці юні люди вже сьогодні формують інтелектуальний потенціал країни, а завтра — допоможуть їй зростати, відновлюватися та перемагати.

Новини.LIVE ділиться найкращими привітаннями у прозі, віршах та листівках, щоб ви могли красиво привітати студентів зі святом. 

Читайте також:

День студента 2025 — красиві привітання у віршах українською мовою

Хай юність буде світлою,
Із мріями в душі,
З ентузіазмом й радістю
Ти по життю іди,
Студенте, привітаємо,
Хай в серці буде рай,
Навчайся з задоволенням,
І цілей досягай!

***

З Днем студента привітання!
Хай збуваються бажання.
Щоби легко було жити,
Від навчання — не тужити.
Щоби всі життєві миті
Були радістю сповиті.
Щоб все було неймовірно,
А щастило, щоб безмірно.

***

У Міжнародний день студентів
Бажаю радісних моментів,
Веселощів, емоцій виру,
Насолодитись святом щиро!
Дається легко хай наука,
В біді хай друг протягне руку,
Хай все виходить, все вдається,
Фортуна хвостиком хай в’ється!

***

З міжнародним днем студента
Вас дозвольте привітати,
Іспити лиш на відмінно
Я бажаю вам складати.
Драйв та радість лиш дарує
Хай студентське вам життя,
Проминуть роки, як вітер,
І не буде вороття.
Хай знання вам допоможуть
У дорослому житті,
Хай студентство вас кружляє
У своєму віражі.

***

З Міжнародним днем студентів!
Веселощів, експериментів,
Подій та зустрічей бажаю.
Нехай кохання надихає.
Нехай життя, мов ртуть, вирує,
Надію й радість вам дарує.
Веде до перемог невпинно,
Щастить нехай вам щохвилинно!

Міжнародний день студента 2025 — привітання у прозі 

Вітаю з Днем студента! Хай ваше студентське життя буде яскравим, насиченим і натхненним. Нехай невдачі оминають, а заліковка наповнюється успіхами. Бажаю щодня відчувати смак перемоги, ентузіазм для навчання та сили для творчості, відкриттів і доброго настрою.

***

Вітаю з Міжнародним днем студента! Бажаю легко й упевнено рухатися до власної мети. Хай сесії складаються без зайвих хвилювань, знання засвоюються швидко, а в заліковці панує лише "відмінно" та "зараховано".

***

З Днем студента! Нехай будні будуть яскравими, друзі — вірними, навчання — цікавим, а викладачі — доброзичливими. Бажаю легких іспитів, успішних сесій та незабутніх років, що подарують і знання, і справжню дружбу, і неймовірні враження.

***

Вітаю з Міжнародним днем студентів! Бажаю багато яскравих подій, нових звершень, веселих пригод та вражаючих подорожей. Хай інтерес до навчання ніколи не згасає, кожен день буде продуктивним і натхненним, а поряд завжди будуть кохання, підтримка й удача.

День студента 17 листопада 2025 — красиві листівки

День студента 17 листопада 2025 — красиві листівки
Листівки з Днем студента 2025. Колаж: Новини.LIVE
День студента 2025 — щирі привітання
Листівки з Днем студента 2025. Колаж: Новини.LIVE
З Днем студента 17 листопада 2025 — щирі привітання
Листівки з Днем студента 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем студента 2025 

 

 

Також ділимося з вами календарем свят на листопад 2025 року, щоб ви не пропустили найбільші події останнього місяця осені.

привітання листівки побажання День студента свято 17 листопада
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
