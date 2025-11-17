З Днем студента 17 листопада 2025 — щирі привітання у прозі, віршах та листівках

Студенти йдуть на заняття. Фото: stock.adobe.com

Сьогодні, 17 листопада, Україна разом із усім світом відзначає свято молодих, енергійних та завзятих — День студента. Попри виклики й сувору реальність війни, українська молодь не зупиняється: вона продовжує вчитися, шукати нові можливості, будувати плани та мріяти про майбутнє. Саме ці юні люди вже сьогодні формують інтелектуальний потенціал країни, а завтра — допоможуть їй зростати, відновлюватися та перемагати.

День студента 2025 — красиві привітання у віршах українською мовою

Хай юність буде світлою,

Із мріями в душі,

З ентузіазмом й радістю

Ти по життю іди,

Студенте, привітаємо,

Хай в серці буде рай,

Навчайся з задоволенням,

І цілей досягай!

***

З Днем студента привітання!

Хай збуваються бажання.

Щоби легко було жити,

Від навчання — не тужити.

Щоби всі життєві миті

Були радістю сповиті.

Щоб все було неймовірно,

А щастило, щоб безмірно.

***

У Міжнародний день студентів

Бажаю радісних моментів,

Веселощів, емоцій виру,

Насолодитись святом щиро!

Дається легко хай наука,

В біді хай друг протягне руку,

Хай все виходить, все вдається,

Фортуна хвостиком хай в’ється!

***

З міжнародним днем студента

Вас дозвольте привітати,

Іспити лиш на відмінно

Я бажаю вам складати.

Драйв та радість лиш дарує

Хай студентське вам життя,

Проминуть роки, як вітер,

І не буде вороття.

Хай знання вам допоможуть

У дорослому житті,

Хай студентство вас кружляє

У своєму віражі.

***

З Міжнародним днем студентів!

Веселощів, експериментів,

Подій та зустрічей бажаю.

Нехай кохання надихає.

Нехай життя, мов ртуть, вирує,

Надію й радість вам дарує.

Веде до перемог невпинно,

Щастить нехай вам щохвилинно!

Міжнародний день студента 2025 — привітання у прозі

Вітаю з Днем студента! Хай ваше студентське життя буде яскравим, насиченим і натхненним. Нехай невдачі оминають, а заліковка наповнюється успіхами. Бажаю щодня відчувати смак перемоги, ентузіазм для навчання та сили для творчості, відкриттів і доброго настрою.

***

Вітаю з Міжнародним днем студента! Бажаю легко й упевнено рухатися до власної мети. Хай сесії складаються без зайвих хвилювань, знання засвоюються швидко, а в заліковці панує лише "відмінно" та "зараховано".

***

З Днем студента! Нехай будні будуть яскравими, друзі — вірними, навчання — цікавим, а викладачі — доброзичливими. Бажаю легких іспитів, успішних сесій та незабутніх років, що подарують і знання, і справжню дружбу, і неймовірні враження.

***

Вітаю з Міжнародним днем студентів! Бажаю багато яскравих подій, нових звершень, веселих пригод та вражаючих подорожей. Хай інтерес до навчання ніколи не згасає, кожен день буде продуктивним і натхненним, а поряд завжди будуть кохання, підтримка й удача.

День студента 17 листопада 2025 — красиві листівки

Відеопривітання з Днем студента 2025

