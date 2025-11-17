С Днем студента 17 ноября 2025 - искренние поздравления в прозе, стихах и открытках

Студенты идут на занятия. Фото: stock.adobe.com

Сегодня, 17 ноября, Украина вместе со всем миром отмечает праздник молодых, энергичных и упорных - День студента. Несмотря на вызовы и суровую реальность войны, украинская молодежь не останавливается: она продолжает учиться, искать новые возможности, строить планы и мечтать о будущем. Именно эти юные люди уже сегодня формируют интеллектуальный потенциал страны, а завтра - помогут ей расти, восстанавливаться и побеждать.

Новини.LIVE делится лучшими поздравлениями в прозе, стихах и открытках, чтобы вы могли красиво поздравить студентов с праздником.

День студента 2025 - красивые поздравления в стихах на украинском языке

Пусть юность будет светлой,

С мечтами в душе,

С энтузиазмом и радостью

Ты по жизни иди по жизни иди,

Студент, поздравляем,

Пусть в сердце будет рай,

Учись с удовольствием,

И целей достигай!

***

С Днем студента поздравления!

Пусть сбываются желанья.

Чтобы легко было жить,

От учебы - не тосковать.

Чтобы все жизненные мгновенья

Были радостью окутаны.

Чтобы все было невероятно,

А везло, чтобы безмерно.

***

В Международный день студентов

Желаю радостных моментов,

Веселья, эмоций водоворота,

Насладиться праздником искренне!

Дается легко пусть наука,

В беде пусть друг протянет руку,

Пусть все получается, все удается,

Фортуна хвостиком пусть вьется!

***

С международным днем студента

Вас позвольте поздравить,

Экзамены только на отлично

Я желаю вам сдавать.

Драйв и радость лишь дарит

Пусть студенческая вам жизнь,

Пройдут годы, как ветер,

И не будет возврата.

Пусть знания помогут вам

В жизни взрослой,

Пусть студенчество вас кружит

В своем вираже.

***

С Международным днем студентов!

Веселья, экспериментов,

Событий и встреч желаю.

Пусть любовь вдохновляет.

Пусть жизнь, как ртуть, бурлит,

Надежду и радость вам дарит.

Ведет к победам неустанно,

Счастлив пусть вам ежеминутно!

Международный день студента 2025 - поздравления в прозе

Поздравляю с Днем студента! Пусть ваша студенческая жизнь будет яркой, насыщенной и вдохновенной. Пусть неудачи обходят стороной, а зачетка наполняется успехами. Желаю ежедневно чувствовать вкус победы, энтузиазм для обучения и силы для творчества, открытий и хорошего настроения.

***

Поздравляю с Международным днем студента! Желаю легко и уверенно двигаться к собственной цели. Пусть сессии складываются без лишних волнений, знания усваиваются быстро, а в зачетке царит только "отлично" и "зачтено".

***

С Днем студента Пусть будни будут яркими, друзья - верными, обучение - интересным, а преподаватели - доброжелательными. Желаю легких экзаменов, успешных сессий и незабываемых лет, которые подарят и знания, и настоящую дружбу, и невероятные впечатления.

***

Поздравляю с Международным днем студентов! Желаю много ярких событий, новых свершений, веселых приключений и впечатляющих путешествий. Пусть интерес к учебе никогда не угасает, каждый день будет продуктивным и вдохновенным, а рядом всегда будут любовь, поддержка и удача.

День студента 17 ноября 2025 - красивые открытки с днем студента 17 ноября 2025 - красивые открытки

Видеопоздравления с Днем студента 2025

