Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники День студента 2025 — искренние пожелания и оригинальные открытки

День студента 2025 — искренние пожелания и оригинальные открытки

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 07:45
обновлено: 07:57
С Днем студента 17 ноября 2025 - искренние поздравления в прозе, стихах и открытках
Студенты идут на занятия. Фото: stock.adobe.com

Сегодня, 17 ноября, Украина вместе со всем миром отмечает праздник молодых, энергичных и упорных - День студента. Несмотря на вызовы и суровую реальность войны, украинская молодежь не останавливается: она продолжает учиться, искать новые возможности, строить планы и мечтать о будущем. Именно эти юные люди уже сегодня формируют интеллектуальный потенциал страны, а завтра - помогут ей расти, восстанавливаться и побеждать.

Новини.LIVE делится лучшими поздравлениями в прозе, стихах и открытках, чтобы вы могли красиво поздравить студентов с праздником.

Реклама
Читайте также:

День студента 2025 - красивые поздравления в стихах на украинском языке

Пусть юность будет светлой,
С мечтами в душе,
С энтузиазмом и радостью
Ты по жизни иди по жизни иди,
Студент, поздравляем,
Пусть в сердце будет рай,
Учись с удовольствием,
И целей достигай!

***

С Днем студента поздравления!
Пусть сбываются желанья.
Чтобы легко было жить,
От учебы - не тосковать.
Чтобы все жизненные мгновенья
Были радостью окутаны.
Чтобы все было невероятно,
А везло, чтобы безмерно.

***

В Международный день студентов
Желаю радостных моментов,
Веселья, эмоций водоворота,
Насладиться праздником искренне!
Дается легко пусть наука,
В беде пусть друг протянет руку,
Пусть все получается, все удается,
Фортуна хвостиком пусть вьется!

***

С международным днем студента
Вас позвольте поздравить,
Экзамены только на отлично
Я желаю вам сдавать.
Драйв и радость лишь дарит
Пусть студенческая вам жизнь,
Пройдут годы, как ветер,
И не будет возврата.
Пусть знания помогут вам
В жизни взрослой,
Пусть студенчество вас кружит
В своем вираже.

***

С Международным днем студентов!
Веселья, экспериментов,
Событий и встреч желаю.
Пусть любовь вдохновляет.
Пусть жизнь, как ртуть, бурлит,
Надежду и радость вам дарит.
Ведет к победам неустанно,
Счастлив пусть вам ежеминутно!

Международный день студента 2025 - поздравления в прозе

Поздравляю с Днем студента! Пусть ваша студенческая жизнь будет яркой, насыщенной и вдохновенной. Пусть неудачи обходят стороной, а зачетка наполняется успехами. Желаю ежедневно чувствовать вкус победы, энтузиазм для обучения и силы для творчества, открытий и хорошего настроения.

***

Поздравляю с Международным днем студента! Желаю легко и уверенно двигаться к собственной цели. Пусть сессии складываются без лишних волнений, знания усваиваются быстро, а в зачетке царит только "отлично" и "зачтено".

***

С Днем студента Пусть будни будут яркими, друзья - верными, обучение - интересным, а преподаватели - доброжелательными. Желаю легких экзаменов, успешных сессий и незабываемых лет, которые подарят и знания, и настоящую дружбу, и невероятные впечатления.

***

Поздравляю с Международным днем студентов! Желаю много ярких событий, новых свершений, веселых приключений и впечатляющих путешествий. Пусть интерес к учебе никогда не угасает, каждый день будет продуктивным и вдохновенным, а рядом всегда будут любовь, поддержка и удача.

День студента 17 ноября 2025 - красивые открытки с днем студента 17 ноября 2025 - красивые открытки

День студента 17 листопада 2025 — красиві листівки
Заголовок

 

 

Видеопоздравления с Днем студента 2025

 

 

Также делимся с вами календарем праздников на ноябрь 2025 года, чтобы вы не пропустили самые крупные события последнего месяца осени.

поздравления открытки пожелания День студента праздник 17 ноября
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации