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День Соборності України 2025 — що треба знати про традиції свята

22 січня 2025 00:03
Світлана Конюшенко - Редактор
День Соборності України 22 січня 2025 — історія особливої дати та традиції
Українці відзначають День Соборності. Фото: depositphotos.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Щороку 22 січня українці відзначають одне з найзначущих державних свят — День Соборності України. Дату обрали невипадково. Саме цього дня 1918 року відбулася важлива історична подія — проголошення незалежності Української Народної Республіки, а вже через рік сталася ще одна — проголошення Акту Злуки між УНР і ЗУНР. Цей документ став символом єдності українських земель і прагнення громадян до незалежності.

Що обов'язково треба знати українцям про День Соборності та які важливі традиції пов'язані з цим святом, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Український інститут національної пам'яті

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Що означає Соборність

Для України соборність — це не лише територіальна цілісність, тобто об'єднання всіх земель, які історично належали українському народові, в єдину державу. Це також духовна єдність, об'єднання усіх громадян України незалежно від національності та віросповідання навколо спільних цінностей, історії та майбутнього. Соборність підкреслює ідею суверенності держави, незалежності та демократичності. 

 

День Соборності України 22 січня 2025 — історія та традиції
Українці відзначають День Соборності. Фото: adm-km.gov.ua

Історія Дня Соборності України

Як вже зазначалося вище, День Соборності України — це свято на честь двох важливих подій, які вплинули на усю подальшу історію нашого народу:

  • 22 січня 1918 року незалежність була проголошена IV Універсалом Української Центральної Ради.
  • 22 січня 1919 року в Києві на Софійській площі проголосили "Універсал Директорії Української Народної Республіки" (його ми символічно називаємо Актом Злуки). Цим документом відбулося офіційне об'єднання Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) в одну державу.

На жаль, через низку причин об'єднання УНР і ЗУНР в одну державу не вдалося завершити, проте сам процес проголошення безперечно позначився на політичній ситуації в країні та став символом і рушійною силою для наступних поколінь борців за незалежну Україну. 

Вагома подія, яка вплинула на впровадження свята та його традиції, сталася 21 січня 1990 року — із нагоди 71-ї річниці проголошення злуки УНР та ЗУНР українські патріоти утворили живий ланцюг єднання, який простягся від Івано-Франківська до Києва.

За різними джерелами, у масштабній акції взяли участь від 500 тисяч до трьох мільйонів людей, які взялися за руки та створили безперервний ланцюг, довжина якого становила 770 км. Ця подія показала наскільки український народ згуртований. Тож не дивно, що 1991 року Україна змогла вийти зі складу СРСР та здобути справжню незалежність.

 

Вже через 8 років як Україна здобула незалежність було офіційно запроваджено свято День Соборності України, відповідний Указ видав президент України Леонід Кучма.

Яку пісню вважають символом соборності України

Одним із головних культурних символів соборності нашої держави є пісня за віршами українського поета Миколи Вороного "За Україну". Вона швидко завоювала любов січових стрільців, а згодом її співало українське військо не лише на Галичині, а й по всій Україні.

 

Традиції Дня Соборності України

Головною традицією в День соборності залишається створення живого ланцюга, який символізує об'єднання українських земель і державну єдність.

До прикладу, в Києві на свято 22 січня українці утворюють живий ланцюг, "з'єднуючи" два береги Дніпра — лівий і правий. Це символізує об'єднання Сходу і Заходу України.

Крім цього, у багатьох містах нашої країни проводяться символічні акції, концерти, виставки та лекції. Через повномасштабну війну всі святкові заходи відбуваються  урахуванням безпекових обмежень.

 

Традиції Дня Соборності України
Українці святкують День Соборності. Фото: РБК-Україна

Також пропонуємо ознайомитися з новим календарем державних, професійних та міжнародних свят на січень 2025 року, щоб не пропустити важливі події. 

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