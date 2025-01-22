День Соборности Украины 22 января 2025 — история особой даты и традиции

Украинцы отмечают День Соборности. Фото: depositphotos.com

Ежегодно 22 января украинцы отмечают один из самых значимых государственных праздников — День Соборности Украины. Дату выбрали неслучайно. Именно в этот день в 1918 году произошло важное историческое событие — провозглашение независимости Украинской Народной Республики, а уже через год произошло еще одно — провозглашение Акта Объединения (Акта Злуки) между УНР и ЗУНР. Этот документ стал символом единства украинских земель и стремления граждан к независимости.

Что обязательно надо знать украинцам о Дне Соборности и какие важные традиции связаны с этим праздником, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

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Что значит Соборность

Для Украины соборность — это не только территориальная целостность, то есть объединение всех земель, которые исторически принадлежали украинскому народу, в единое государство. Это также духовное единство, объединение всех граждан Украины независимо от национальности и вероисповедания вокруг общих ценностей, истории и будущего. Соборность подчеркивает идею суверенности государства, независимости и демократичности.

Украинцы отмечают День Соборности. Фото: adm-km.gov.ua

История Дня Соборности Украины

Как уже отмечалось выше, День Соборности Украины — это праздник в честь двух важных событий, которые повлияли на всю дальнейшую историю нашего народа:

22 января 1918 года независимость была провозглашена IV Универсалом Украинской Центральной Рады.

22 января 1919 года в Киеве на Софийской площади провозгласили "Универсал Директории Украинской Народной Республики" (его мы символически называем "Актом Злуки"). Этим документом состоялось официальное объединение Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в одно государство.

К сожалению, по ряду причин объединение УНР и ЗУНР в одно государство не удалось завершить, однако сам процесс провозглашения бесспорно сказался на политической ситуации в стране и стал символом и движущей силой для следующих поколений борцов за независимую Украину.

Весомое событие, которое повлияло на внедрение праздника и его традиции, произошло 21 января 1990 года — по случаю 71-й годовщины провозглашения воссоединения УНР и ЗУНР украинские патриоты образовали живую цепь единения, которая протянулась от Ивано-Франковска до Киева.

По разным источникам, в масштабной акции приняли участие от 500 тысяч до трех миллионов человек, взявшихся за руки и создавших непрерывную цепь, длина которой составляла 770 км. Это событие показало насколько украинский народ сплочен. Не удивительно, что в 1991 году Украина смогла выйти из состава СССР и обрести настоящую независимость.

Уже через 8 лет как Украина обрела независимость был официально введен праздник День Соборности Украины, соответствующий Указ издал президент Украины Леонид Кучма.

Какую песню считают символом соборности Украины

Какую песню считают символом соборности Украины

Одним из главных культурных символов соборности нашего государства является песня по стихам украинского поэта Николая Вороного "За Украину". Она быстро завоевала любовь сечевых стрельцов, а впоследствии ее пело украинское войско не только на Галичине, но и по всей Украине.

Традиции Дня Соборности Украины

Главной традицией в День соборности остается создание живой цепи, которая символизирует объединение украинских земель и государственное единство.

К примеру, в Киеве на праздник 22 января украинцы образуют живую цепь, "соединяя" два берега Днепра — левый и правый. Это символизирует объединение Востока и Запада Украины.

Кроме этого, во многих городах нашей страны проводятся символические акции, концерты, выставки и лекции. Из-за полномасштабной войны все праздничные мероприятия проходят с учетом ограничений по безопасности.

Украинцы празднуют День Соборности. Фото: РБК-Украина

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