З Днем рибалки 13 липня 2025 — веселі привітання у прозі, віршах, листівках

Рибалка показує зловлену рибу. Фото: freepik.com

В Україні традиційно у другу ​неділю липня святкують День рибалки. Цьогоріч свято випадає на 13 липня. Ця дата присвячена не тільки любителям риболовлі, а й тим, для кого рибальство стало професією — підприємцям, рибоохоронним інспекторам, членам екіпажів риболовецьких суден та всім, хто працює в сфері рибного господарства.

Новини.LIVE ділиться з Вами добіркою веселих, креативних та красивих привітань з Днем рибалки у прозі, віршах та листівках. Обов'язково знайдіть хвилинку, щоб привітати тих, для кого риболовля — це не просто хобі, а справжній стиль життя, джерело натхнення чи улюблена справа.

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Як свято День рибалки з'явилося в Україні

Професійне свято День рибалки було встановлено в Україні указом президента № 464/95 від 22 червня 1995 року. Відповідно до документу, професійний День рибалки Україна відзначає щороку в другу неділю липня. Водночас Всесвітній день рибалки святкують щорічно 27 червня.

День рибалки 2025 — веселі привітання у віршах

Зі святом професійним привітаю!

Здоров'я, щастя побажаю!

Нехай ласкавий шепіт вод

Нашіптує яскравих вир пригод!

Нехай удача посміхається,

Блешня із хвилею пограється!

Бажаю, щоб вами ми пишалися

Та рибою смачною пригощалися!

***

Бажаю, щоб гачки від карасів тріщали

І юшки йшов приємний аромат,

Щоб на річці не раз стрічались

І без плотви чи карасів додому не вертались!

***

Бажаю чудового кльову,

Відерце великого улову,

Надійною нехай буде вудка,

Душа хай не знає смутку!

***

У день риболовлі хай небо буде ясним,

Нехай сто літ не знати вам біди,

І наловити вам риби стільки,

Скільки в морі крапель блакитної води.

***

З Днем рибалки привітаю,

Улову рибного бажаю!

Ще й золоту спіймать рибину,

Бажання загадати за хвилину!

Щасливим будь, веселим, не тужи,

Любов до риби все життя ти збережи!

***

Хай завжди, без зволікання,

Риба смикає гачок.

Щоби ти її рідненьку,

Не чекав на бережку,

А ловив її велику,

В морі, в річці і в ставку!

Риба на гачку. Фото: freepik.com

День рибалки 14 липня 2025 — привітання у прозі

Вітаю з Днем рибалки! Нехай кожна риболовля приносить не лише багатий улов, а й море задоволення.

***

Зі святом, рибалко! Бажаю частіше вирушати на улюблене місце, ловити величезних щук і сомів, готувати смачну юшку просто на природі й повертатися додому з трофеями та посмішкою.

***

Вітаю з професійним святом рибалки! Нехай у життєві сіті потрапляє не лише велика риба, а й любов, щастя та фінансовий достаток. Нехай золота рибка виконає найпотаємніше бажання, а кожна рибалка буде як маленьке свято!

***

З Днем рибалки! Хай улов завжди буде щедрим, а погода сприятливою. Бажаю здоров’я, миру, натхнення і виконання мрій — нехай кожен день дарує нові приводи для радості!

***

Вітаю з Днем рибалки! Нехай і з човна, і з берега тобі щастить на улов, а ще — на добрих людей, гарні моменти й теплі спогади. Хай душа відпочиває, а тіло набирається сил на кожній риболовлі.

Привітання з Днем рибалки у креативних та яскравих листівках

Привітання з Днем рибалки. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з Днем рибалки. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з Днем рибалки. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з Днем рибалки. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем рибалки 2025

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