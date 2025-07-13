С Днем рыбака 13 июля 2025 — веселые поздравления в прозе, стихах, открытках

Рыбак показывает пойманную рыбу. Фото: freepik.com

В Украине традиционно во второе воскресенье июля празднуют День рыбака. В этом году праздник выпадает на 13 июля. Эта дата посвящена не только любителям рыбалки, но и тем, для кого рыболовля стала профессией — предпринимателям, рыбоохранным инспекторам, членам экипажей рыболовецких судов и всем, кто работает в сфере рыбного хозяйства.

Новини.LIVE делится с Вами подборкой веселых, креативных и красивых поздравлений с Днем рыбака в прозе, стихах и открытках. Обязательно найдите минутку, чтобы поздравить тех, для кого рыбалка — это не просто хобби, а настоящий стиль жизни, источник вдохновения или любимое дело.

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Как праздник День рыбака появился в Украине

Профессиональный праздник День рыбака был установлен в Украине указом президента № 464/95 от 22 июня 1995 года. Согласно документу, профессиональный День рыбака Украина отмечает ежегодно во второе воскресенье июля. В то же время Всемирный день рыбака празднуют ежегодно 27 июня.

День рыбака 2025 — веселые поздравления в стихах

С праздником профессиональным поздравляю!

Здоровья, счастья пожелаю!

Пусть ласковый шепот вод

Нашептывает ярких водоворот приключений!

Пусть удача улыбается удача,

Блесна с волной поиграет!

Желаю, чтобы вами мы гордились

И рыбой вкусной угощались!

***

Желаю, чтобы крючки от карасей трещали

И ухи шел приятный аромат,

Чтобы на реке не раз встречались

И без плотвы или карасей домой не возвращались!

***

Желаю отличного клева,

Ведерко большого улова,

Надежной пусть будет удочка,

Душа пусть не знает грусти!

***

В день рыбалки пусть небо будет ясным,

Пусть сто лет не знать вам беды,

И наловить вам рыбы столько,

Сколько в море капель голубой воды.

***

С Днем рыбака поздравляю,

Улова рыбного желаю!

Еще и золотую поймать рыбину,

Желание загадать за минуту!

Счастливым будь, веселым, не тоскуй,

Любовь к рыбе всю жизнь ты сохрани!

***

Пусть всегда, без промедления,

Рыба дергает крючок.

Чтобы ты ее родненькую,

Не ждал на берегу,

А ловил ее большую,

В море, в реке и в пруду!

Рыба на крючке. фото: freepik.com

День рыбака 14 июля 2025 — поздравления в прозе

Поздравляю с Днем рыбака! Пусть каждая рыбалка приносит не только богатый улов, но и море удовольствия.

***

С праздником, рыбак! Желаю чаще отправляться на любимое место, ловить огромных щук и сомов, готовить вкусную уху прямо на природе и возвращаться домой с трофеями и улыбкой.

***

Поздравляю с профессиональным праздником рыбака! Пусть в жизненные сети попадает не только большая рыба, но и любовь, счастье и финансовый достаток. Пусть золотая рыбка исполнит самое сокровенное желание, а каждая рыбалка будет как маленький праздник!

***

С Днем рыбака! Пусть улов всегда будет щедрым, а погода благоприятной. Желаю здоровья, мира, вдохновения и исполнения желаний — пусть каждый день дарит новые поводы для радости!

***

Поздравляю с Днем рыбака! Пусть и с лодки, и с берега тебе везет на улов, а еще — на добрых людей, хорошие моменты и теплые воспоминания. Пусть душа отдыхает, а тело набирается сил на каждой рыбалке.

Поздравления с Днем рыбака в креативных и ярких открытках

Поздравление с Днем рыбака. Колаж: Новини.LIVE

Поздравление с Днем рыбака. Колаж: Новини.LIVE

Поздравление с Днем рыбака. Колаж: Новини.LIVE

Поздравление с Днем рыбака. Колаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем рыбака 2025

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