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Главная Праздники День рыбака 2025 — креативные и веселые поздравления с праздником

День рыбака 2025 — креативные и веселые поздравления с праздником

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 05:30
С Днем рыбака 13 июля 2025 — веселые поздравления в прозе, стихах, открытках
Рыбак показывает пойманную рыбу. Фото: freepik.com

В Украине традиционно во второе воскресенье июля празднуют День рыбака. В этом году праздник выпадает на 13 июля. Эта дата посвящена не только любителям рыбалки, но и тем, для кого рыболовля стала профессией — предпринимателям, рыбоохранным инспекторам, членам экипажей рыболовецких судов и всем, кто работает в сфере рыбного хозяйства.

Новини.LIVE делится с Вами подборкой веселых, креативных и красивых поздравлений с Днем рыбака в прозе, стихах и открытках. Обязательно найдите минутку, чтобы поздравить тех, для кого рыбалка — это не просто хобби, а настоящий стиль жизни, источник вдохновения или любимое дело.

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Как праздник День рыбака появился в Украине

Профессиональный праздник День рыбака был установлен в Украине указом президента № 464/95 от 22 июня 1995 года. Согласно документу, профессиональный День рыбака Украина отмечает ежегодно во второе воскресенье июля. В то же время Всемирный день рыбака празднуют ежегодно 27 июня.

День рыбака 2025 — веселые поздравления в стихах

С праздником профессиональным поздравляю!
Здоровья, счастья пожелаю!
Пусть ласковый шепот вод
Нашептывает ярких водоворот приключений!
Пусть удача улыбается удача,
Блесна с волной поиграет!
Желаю, чтобы вами мы гордились
И рыбой вкусной угощались!

***

Желаю, чтобы крючки от карасей трещали
И ухи шел приятный аромат,
Чтобы на реке не раз встречались
И без плотвы или карасей домой не возвращались!

***

Желаю отличного клева,
Ведерко большого улова,
Надежной пусть будет удочка,
Душа пусть не знает грусти!

***

В день рыбалки пусть небо будет ясным,
Пусть сто лет не знать вам беды,
И наловить вам рыбы столько,
Сколько в море капель голубой воды.

***

С Днем рыбака поздравляю,
Улова рыбного желаю!
Еще и золотую поймать рыбину,
Желание загадать за минуту!
Счастливым будь, веселым, не тоскуй,
Любовь к рыбе всю жизнь ты сохрани!

***

Пусть всегда, без промедления,
Рыба дергает крючок.
Чтобы ты ее родненькую,
Не ждал на берегу,
А ловил ее большую,
В море, в реке и в пруду!

 

День рыбака 2025 — веселые поздравления в стихах
Рыба на крючке. фото: freepik.com

День рыбака 14 июля 2025 — поздравления в прозе

Поздравляю с Днем рыбака! Пусть каждая рыбалка приносит не только богатый улов, но и море удовольствия.

***

С праздником, рыбак! Желаю чаще отправляться на любимое место, ловить огромных щук и сомов, готовить вкусную уху прямо на природе и возвращаться домой с трофеями и улыбкой.

***

Поздравляю с профессиональным праздником рыбака! Пусть в жизненные сети попадает не только большая рыба, но и любовь, счастье и финансовый достаток. Пусть золотая рыбка исполнит самое сокровенное желание, а каждая рыбалка будет как маленький праздник!

***

С Днем рыбака! Пусть улов всегда будет щедрым, а погода благоприятной. Желаю здоровья, мира, вдохновения и исполнения желаний — пусть каждый день дарит новые поводы для радости!

***

Поздравляю с Днем рыбака! Пусть и с лодки, и с берега тебе везет на улов, а еще — на добрых людей, хорошие моменты и теплые воспоминания. Пусть душа отдыхает, а тело набирается сил на каждой рыбалке.

Поздравления с Днем рыбака в креативных и ярких открытках

Поздравления с Днем рыбака в креативных и ярких открытках
Поздравление с Днем рыбака. Колаж: Новини.LIVE
День рыбака 14 июля 2025 — поздравления
Поздравление с Днем рыбака. Колаж: Новини.LIVE
День рыбака 2025 — веселые поздравления
Поздравление с Днем рыбака. Колаж: Новини.LIVE
День рыбака 2025 — креативные и веселые поздравления
Поздравление с Днем рыбака. Колаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем рыбака 2025

 

 

Также предлагаем ознакомиться с календарем праздников на июль 2025 года, чтобы не пропустить самые важные даты месяца.

поздравления пожелания 13 июля рыбалка День рыбака праздник
Елена Дрозд - Редактор
Автор:
Елена Дрозд
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