З Днем працівників торгівлі 27 липня 2025 — найкращі привітання та листівки

Працівниця супермаркету передає продукти покупцю. Фото: projects.liga.net

В Україні традиційно в останню неділю липня святкують День працівників торгівлі. У 2025 році свято випадає на 27 липня. У цю дату заведено дякувати та вітати всіх, хто пов'язаний із торгівлею.

Новини.LIVE ділиться з вами красивими та щирими привітаннями з Днем працівників торгівлі 2025 року у прозі, віршах та листівках.

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З Днем працівників торгівлі — красиві привітання у прозі

Друже, вітаю тебе з професійним святом! Бажаю вигідних угод, надійних партнерів і стабільного фінансового зростання. Хай здоров'я буде міцним, а кожен робочий день — успішним і наповненим приємними зустрічами!

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Подруго, ти — справжній приклад майстерності в торгівлі! Нехай твоя енергія, кмітливість і завзятість приносять лише плоди: вдячних клієнтів, гарний настрій, приємне спілкування і повну касу. Зі святом тебе — з Днем працівників торгівлі!

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Люба, з професійним святом тебе! Нехай робота дарує натхнення, клієнти — приємні емоції, а кожна зміна завершується високими результатами. Бажаю тобі радості від улюбленої справи й нових перспектив!

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Сьогодні твоє свято — День працівників торгівлі!

Ти — справжня чарівниця у сфері обслуговування. Бажаю завжди залишатися усміхненою, мати щедрих клієнтів, гарні продажі та якомога більше приємних моментів на роботі!

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Щирі вітання з професійним святом! Нехай у касі завжди буде "плюс", товар — ходовий, а кожен клієнт іде задоволеним. І пам'ятай: твоя усмішка — найкраща частина сервісу!

Листівки з Днем працівників торгівлі 2025

Листівки з Днем працівників торгівлі. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем працівників торгівлі. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем працівників торгівлі. Колаж: Новини.LIVE

День працівників торгівлі 2025 — вірші українською мовою

Працівникам торгівлі привітання

Наснаги у добрі та процвітання!

А ярмарок — яскравих і багатих,

Що будні перетворюють на свято.

Квітуйте, розвивайтеся, творіть,

Достаток ваш віншує економіку.

Для України повсякдень живіть,

І щастя вам на довгому віку!

***

З Днем торгівлі вас вітаю,

Рости в доходах вам бажаю.

Щоб все, що треба продавалось,

Все в вашу користь оберталось.

Хай кількість покупців зростає,

Хай вас все місто й область знають,

Нехай робота буде святом,

Бажаю все попродавати!

***

Хай торгівля процвітає,

І приносить добрий зиск!

Серце мрія зігріває,

Не згасає очей блиск —

У здоров’ї та достатку

Вам прожити многа літ,

День працівника торгівлі

Хай святкує цілий світ!

***

З Днем торгівлі всіх причетних!

Покупців — заможних, чемних.

Та зарплати у валізах,

Не відчути термін "криза"!

Жити круто та цікаво,

У Парижі — пити каву.

Працювати із натхненням

Та радіти сьогоденню!

Відеопривітання з Днем працівників торгівлі 2025 року

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