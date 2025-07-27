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Головна Свята День працівників торгівлі 2025 — яскраві привітання та листівки

День працівників торгівлі 2025 — яскраві привітання та листівки

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 06:03
З Днем працівників торгівлі 27 липня 2025 — найкращі привітання та листівки
Працівниця супермаркету передає продукти покупцю. Фото: projects.liga.net

В Україні традиційно в останню неділю липня святкують День працівників торгівлі. У 2025 році свято випадає на 27 липня. У цю дату заведено дякувати та вітати всіх, хто пов'язаний із торгівлею.

Новини.LIVE ділиться з вами красивими та щирими привітаннями з Днем працівників торгівлі 2025 року у прозі, віршах та листівках. 

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З Днем працівників торгівлі — красиві привітання у прозі

Друже, вітаю тебе з професійним святом! Бажаю вигідних угод, надійних партнерів і стабільного фінансового зростання. Хай здоров'я буде міцним, а кожен робочий день — успішним і наповненим приємними зустрічами!

***

Подруго, ти — справжній приклад майстерності в торгівлі! Нехай твоя енергія, кмітливість і завзятість приносять лише плоди: вдячних клієнтів, гарний настрій, приємне спілкування і повну касу. Зі святом тебе — з Днем працівників торгівлі!

***

Люба, з професійним святом тебе! Нехай робота дарує натхнення, клієнти — приємні емоції, а кожна зміна завершується високими результатами. Бажаю тобі радості від улюбленої справи й нових перспектив!

***

Сьогодні твоє свято — День працівників торгівлі!
Ти — справжня чарівниця у сфері обслуговування. Бажаю завжди залишатися усміхненою, мати щедрих клієнтів, гарні продажі та якомога більше приємних моментів на роботі!

***

Щирі вітання з професійним святом! Нехай у касі завжди буде "плюс", товар — ходовий, а кожен клієнт іде задоволеним. І пам'ятай: твоя усмішка — найкраща частина сервісу!

Листівки з Днем працівників торгівлі 2025

День працівників торгівлі 2025 — красиві привітання
Листівки з Днем працівників торгівлі. Колаж: Новини.LIVE
Листівки з Днем працівників торгівлі 2025
Листівки з Днем працівників торгівлі. Колаж: Новини.LIVE
День працівників торгівлі 2025 — листівки
Листівки з Днем працівників торгівлі. Колаж: Новини.LIVE

День працівників торгівлі 2025 — вірші українською мовою 

Працівникам торгівлі привітання
Наснаги у добрі та процвітання!
А ярмарок — яскравих і багатих,
Що будні перетворюють на свято.
Квітуйте, розвивайтеся, творіть,
Достаток ваш віншує економіку.
Для України повсякдень живіть,
І щастя вам на довгому віку!

***

З Днем торгівлі вас вітаю,
Рости в доходах вам бажаю.
Щоб все, що треба продавалось,
Все в вашу користь оберталось.
Хай кількість покупців зростає,
Хай вас все місто й область знають,
Нехай робота буде святом,
Бажаю все попродавати!

***

Хай торгівля процвітає,
І приносить добрий зиск!
Серце мрія зігріває,
Не згасає очей блиск —
У здоров’ї та достатку
Вам прожити многа літ,
День працівника торгівлі
Хай святкує цілий світ!

***

З Днем торгівлі всіх причетних!
Покупців — заможних, чемних.
Та зарплати у валізах,
Не відчути термін "криза"!
Жити круто та цікаво,
У Парижі — пити каву.
Працювати із натхненням
Та радіти сьогоденню!

Відеопривітання з Днем працівників торгівлі 2025 року

 

 

Раніше ми ділилися з Вами церковним календарем свят на серпень 2025 року, який допоможе не пропустити найважливіші релігійні події місяця. 

привітання листівки побажання 27 липня свято День працівників торгівлі
Олена Дрозд - Редактор
Автор:
Олена Дрозд
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