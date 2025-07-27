З Днем працівників торгівлі 27 липня 2025 — найкращі привітання та листівки

День працівників торгівлі 2025 — яскраві привітання та листівки
В Україні традиційно в останню неділю липня святкують День працівників торгівлі. У 2025 році свято випадає на 27 липня. У цю дату заведено дякувати та вітати всіх, хто пов'язаний із торгівлею.
Новини.LIVE ділиться з вами красивими та щирими привітаннями з Днем працівників торгівлі 2025 року у прозі, віршах та листівках.
З Днем працівників торгівлі — красиві привітання у прозі
Друже, вітаю тебе з професійним святом! Бажаю вигідних угод, надійних партнерів і стабільного фінансового зростання. Хай здоров'я буде міцним, а кожен робочий день — успішним і наповненим приємними зустрічами!
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Подруго, ти — справжній приклад майстерності в торгівлі! Нехай твоя енергія, кмітливість і завзятість приносять лише плоди: вдячних клієнтів, гарний настрій, приємне спілкування і повну касу. Зі святом тебе — з Днем працівників торгівлі!
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Люба, з професійним святом тебе! Нехай робота дарує натхнення, клієнти — приємні емоції, а кожна зміна завершується високими результатами. Бажаю тобі радості від улюбленої справи й нових перспектив!
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Сьогодні твоє свято — День працівників торгівлі!
Ти — справжня чарівниця у сфері обслуговування. Бажаю завжди залишатися усміхненою, мати щедрих клієнтів, гарні продажі та якомога більше приємних моментів на роботі!
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Щирі вітання з професійним святом! Нехай у касі завжди буде "плюс", товар — ходовий, а кожен клієнт іде задоволеним. І пам'ятай: твоя усмішка — найкраща частина сервісу!
Листівки з Днем працівників торгівлі 2025
День працівників торгівлі 2025 — вірші українською мовою
Працівникам торгівлі привітання
Наснаги у добрі та процвітання!
А ярмарок — яскравих і багатих,
Що будні перетворюють на свято.
Квітуйте, розвивайтеся, творіть,
Достаток ваш віншує економіку.
Для України повсякдень живіть,
І щастя вам на довгому віку!
***
З Днем торгівлі вас вітаю,
Рости в доходах вам бажаю.
Щоб все, що треба продавалось,
Все в вашу користь оберталось.
Хай кількість покупців зростає,
Хай вас все місто й область знають,
Нехай робота буде святом,
Бажаю все попродавати!
***
Хай торгівля процвітає,
І приносить добрий зиск!
Серце мрія зігріває,
Не згасає очей блиск —
У здоров’ї та достатку
Вам прожити многа літ,
День працівника торгівлі
Хай святкує цілий світ!
***
З Днем торгівлі всіх причетних!
Покупців — заможних, чемних.
Та зарплати у валізах,
Не відчути термін "криза"!
Жити круто та цікаво,
У Парижі — пити каву.
Працювати із натхненням
Та радіти сьогоденню!
Відеопривітання з Днем працівників торгівлі 2025 року
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