С Днем работников торговли 27 июля 2025 — лучшие поздравления и открытки

Работница супермаркета передает продукты покупателю. Фото: projects.liga.net

В Украине традиционно в последнее воскресенье июля празднуют День работников торговли. В 2025 году праздник выпадает на 27 июля. В эту дату принято благодарить и поздравлять всех, кто связан с торговлей.

Новини.LIVE делится с вами красивыми и искренними поздравлениями с Днем работников торговли 2025 года в прозе, стихах и открытках.

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С Днем работников торговли — красивые поздравления в прозе

Друг, поздравляю тебя с профессиональным праздником! Желаю выгодных сделок, надежных партнеров и стабильного финансового роста. Пусть здоровье будет крепким, а каждый рабочий день — успешным и наполненным приятными встречами!

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Подруга, ты — настоящий пример мастерства в торговле! Пусть твоя энергия, смекалка и упорство приносят лишь плоды: благодарных клиентов, хорошее настроение, приятное общение и полную кассу. С праздником тебя — с Днем работников торговли!

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Дорогая, с профессиональным праздником тебя! Пусть работа дарит вдохновение, клиенты — приятные эмоции, а каждая смена завершается высокими результатами. Желаю тебе радости от любимого дела и новых перспектив!

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Сегодня твой праздник — День работников торговли! Ты — настоящая волшебница в сфере обслуживания. Желаю всегда оставаться улыбающейся, иметь щедрых клиентов, хорошие продажи и как можно больше приятных моментов на работе!

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Искренние поздравления с профессиональным праздником! Пусть в кассе всегда будет "плюс", товар — ходовой, а каждый клиент уходит довольным. И помни: твоя улыбка — лучшая часть сервиса!

Открытки с Днем работников торговли 2025

Открытки с Днем работников торговли. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем работников торговли. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем работников торговли. Коллаж: Новини.LIVE

День работников торговли 2025 — стихи на украинском языке

Працівникам торгівлі привітання

Наснаги у добрі та процвітання!

А ярмарок — яскравих і багатих,

Що будні перетворюють на свято.

Квітуйте, розвивайтеся, творіть,

Достаток ваш віншує економіку.

Для України повсякдень живіть,

І щастя вам на довгому віку!

***

З Днем торгівлі вас вітаю,

Рости в доходах вам бажаю.

Щоб все, що треба продавалось,

Все в вашу користь оберталось.

Хай кількість покупців зростає,

Хай вас все місто й область знають,

Нехай робота буде святом,

Бажаю все попродавати!

***

Хай торгівля процвітає,

І приносить добрий зиск!

Серце мрія зігріває,

Не згасає очей блиск —

У здоров’ї та достатку

Вам прожити многа літ,

День працівника торгівлі

Хай святкує цілий світ!

***

З Днем торгівлі всіх причетних!

Покупців — заможних, чемних.

Та зарплати у валізах,

Не відчути термін "криза"!

Жити круто та цікаво,

У Парижі — пити каву.

Працювати із натхненням

Та радіти сьогоденню!

Видеопоздравления с Днем работников торговли 2025 года

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