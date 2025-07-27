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Главная Праздники День работников торговли 2025 — яркие поздравления и открытки

День работников торговли 2025 — яркие поздравления и открытки

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 06:03
С Днем работников торговли 27 июля 2025 — лучшие поздравления и открытки
Работница супермаркета передает продукты покупателю. Фото: projects.liga.net

В Украине традиционно в последнее воскресенье июля празднуют День работников торговли. В 2025 году праздник выпадает на 27 июля. В эту дату принято благодарить и поздравлять всех, кто связан с торговлей.

Новини.LIVE делится с вами красивыми и искренними поздравлениями с Днем работников торговли 2025 года в прозе, стихах и открытках.

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С Днем работников торговли — красивые поздравления в прозе

Друг, поздравляю тебя с профессиональным праздником! Желаю выгодных сделок, надежных партнеров и стабильного финансового роста. Пусть здоровье будет крепким, а каждый рабочий день — успешным и наполненным приятными встречами!

***

Подруга, ты — настоящий пример мастерства в торговле! Пусть твоя энергия, смекалка и упорство приносят лишь плоды: благодарных клиентов, хорошее настроение, приятное общение и полную кассу. С праздником тебя — с Днем работников торговли!

***

Дорогая, с профессиональным праздником тебя! Пусть работа дарит вдохновение, клиенты — приятные эмоции, а каждая смена завершается высокими результатами. Желаю тебе радости от любимого дела и новых перспектив!

***

Сегодня твой праздник — День работников торговли! Ты — настоящая волшебница в сфере обслуживания. Желаю всегда оставаться улыбающейся, иметь щедрых клиентов, хорошие продажи и как можно больше приятных моментов на работе!

***

Искренние поздравления с профессиональным праздником! Пусть в кассе всегда будет "плюс", товар — ходовой, а каждый клиент уходит довольным. И помни: твоя улыбка — лучшая часть сервиса!

Открытки с Днем работников торговли 2025

День працівників торгівлі 2025 — красиві привітання
Открытки с Днем работников торговли. Коллаж: Новини.LIVE
Листівки з Днем працівників торгівлі 2025
Открытки с Днем работников торговли. Коллаж: Новини.LIVE
День працівників торгівлі 2025 — листівки
Открытки с Днем работников торговли. Коллаж: Новини.LIVE

День работников торговли 2025 — стихи на украинском языке

Працівникам торгівлі привітання
Наснаги у добрі та процвітання!
А ярмарок — яскравих і багатих,
Що будні перетворюють на свято.
Квітуйте, розвивайтеся, творіть,
Достаток ваш віншує економіку.
Для України повсякдень живіть,
І щастя вам на довгому віку!

***

З Днем торгівлі вас вітаю,
Рости в доходах вам бажаю.
Щоб все, що треба продавалось,
Все в вашу користь оберталось.
Хай кількість покупців зростає,
Хай вас все місто й область знають,
Нехай робота буде святом,
Бажаю все попродавати!

***

Хай торгівля процвітає,
І приносить добрий зиск!
Серце мрія зігріває,
Не згасає очей блиск —
У здоров’ї та достатку
Вам прожити многа літ,
День працівника торгівлі
Хай святкує цілий світ!

***

З Днем торгівлі всіх причетних!
Покупців — заможних, чемних.
Та зарплати у валізах,
Не відчути термін "криза"!
Жити круто та цікаво,
У Парижі — пити каву.
Працювати із натхненням
Та радіти сьогоденню!

Видеопоздравления с Днем работников торговли 2025 года

 

 

Ранее мы делились с Вами церковным календарем праздников на август 2025 года, который поможет не пропустить самые важные религиозные события месяца.

поздравления открытки пожелания 27 июля праздник День работников торговли
Елена Дрозд - Редактор
Автор:
Елена Дрозд
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