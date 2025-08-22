Відео
Головна Свята День прапора України 2025 — найкращі привітання з великим святом

День прапора України 2025 — найкращі привітання з великим святом

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 06:03
З Днем Державного прапора України 2025 — найкращі листівки, проза та вірші
У Києві прапором з'єднали два береги Дніпра. Фото: Ярослав Храмов, Вечірній Київ

Ця субота, 23 серпня, особлива для кожного українця, адже ми зустрічаємо велике свято — День Державного прапора України. Воно уособлює силу національної єдності, гордість за країну, прагнення до незалежності та славу багатьох поколінь.

Новини.LIVE підготував найкращі привітання з Днем Державного прапора України у листівках, прозі та віршах. Подаруйте близьким, друзям та знайомим теплі слова.

Читайте також:

З Днем Державного прапора України 2025 — привітання у віршах українською мовою 

Прапор України в небі майорить,
Даруючи народу золото й блакить.
Це стяг моєї Батьківщини,
Це символ вільної країни.
Нехай цей прапор нас єднає,
На мир країну благословляє.

***

Свято відзначаємо,
Прапор бережемо!
Ворогів виганяємо,
Гімн України співаємо!
З Днем Державного прапора України!

***

День державного прапора настав,
І весь великий наш народ об'єднав!
Пишається прапором наша вся країна,
Рідна Україна — у світі ти одна!
З Днем Державного прапора України!

***

Нехай прапор рідний над нами в'ється,
в Україні — гідно всім живеться!
Йдемо до успіхів шляхом найкращим,
І пишаємося стягом нашим!

***

Це прапор — вільної країни,
Це прапор — міста і села,
Це стяг моєї Батьківщини,
І в ньому вічності добра.
Він майорить, як синє небо,
Безхмарний — символе добра,
А жовтий — золоте колосся,
Відбиток віри та тепла.
І він, звеличиться над нами,
Показуючи вірний шлях,
Блакитним й жовтим кольорами,
На небі й на своїх полях.

***

Золото — в долині,
Угорі — блакить.
Прапор України
Гордо майорить.
Він — звитяг безмежність,
Слави козаків.
Стяг про незалежність
Світу сповістив.
Дорогим віднині
Стало на землі
Золото в долині
На блакитнім тлі.

***

З далеких часів відгомін іде
Про прадідів відвагу, мужність, славу.
Наш прапор житнім золотом цвіте;
Він — символ незалежної держави.
Знамення сяє сонцем золотим,
Небесною виблискує блакиттю...
З ним здобували все, що є святим;
І нас із ним нікому не скорити!

***

З Днем українського прапора, браття
Хай майорить незалежності наше багаття
Хай прославляють країну у світі усьому
А добробут міцніє у кожному домі!
День державного прапора 2024 — яскраві та патріотичні привітання у листівках

***

Небеса блакитні
Сяють з глибини,
А пшеничні й житні
Мерехтять лани.
Образ цей не зблідне,
Хоч минуть жнива.
Це знамено рідне —
Злото й синява.
Прапор наш, як літо,
В сонці майорить.
По долині — жито,
По горі — блакить.
Прапор наш — не битва,
Не рушничний дріб:
По горі молитва,
По долині — хліб.

***

Нехай прапор рідний над нами в'ється,
У країні — гідно всім живеться!
Йдемо до успіхів правильним шляхом,
Пишаємося нашим стягом!

День Державного прапора України 23 серпня — привітання у прозі 

Щиро вітаю з Днем Державного прапора України! Бажаю міцного здоров'я, незламної віри у перемогу та щирого патріотизму. Нехай це свято надихає на оптимізм і впевненість у світлому майбутньому. Слава Україні!

***

З Днем Державного прапора України! Нехай над нашими домівками завжди буде мирне небо, а в серці — світла надія. Хай синьо-жовтий стяг пробуджує гордість, силу духу та прагнення до щасливого завтра.

***

У цей особливий день для кожного українця бажаю непохитної віри, відданості своїй землі та надії, що веде до перемоги. Зі святом нашого Державного прапора!

***

Вітаю з Днем українського прапора! Хай над вами завжди буде чисте, безхмарне блакитне небо, а земля дарує щедрі врожаї та добробут кожній родині.

***

З Днем Державного прапора України! Нехай жовті лани й блакитне небо надихають на нові звершення, життя наповнюється яскравими барвами, а наша країна процвітає в єдності та силі. Хай у кожному серці звучать пісні радості, гордості й любові до рідної землі!

***

Щиро бажаю миру, злагоди та натхнення! Хай мудрість, сила волі та любов до України гуртують нас заради спільної мети — процвітання вільної й могутньої держави. З Днем Державного прапора України!

Привітання з Днем прапора України у яскравих та красивих листівках

День Державного прапора України 23 серпня — привітання
Листівки З Днем прапора України 2025. Колаж: Новини.LIVE
День Державного прапора України 23 серпня — листівки
Листівки З Днем прапора України 2025. Колаж: Новини.LIVE
З Днем Державного прапора України 2025 — привітання
Листівки З Днем прапора України 2025. Колаж: Новини.LIVE
Привітання з Днем прапора України у яскравих та красивих листівках
Листівки З Днем прапора України 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Державного прапора України 2025

 

 

Також ми ділилися з вами, коли та які міжнародні, професійні та державні свята відзначатимемо у вересні 2025 року.

привітання листівки побажання 23 серпня свято День прапора України
Людмила Мельник - Редактор
Автор:
Людмила Мельник
