З Днем Державного прапора України 2025 — найкращі листівки, проза та вірші

У Києві прапором з'єднали два береги Дніпра. Фото: Ярослав Храмов, Вечірній Київ

Ця субота, 23 серпня, особлива для кожного українця, адже ми зустрічаємо велике свято — День Державного прапора України. Воно уособлює силу національної єдності, гордість за країну, прагнення до незалежності та славу багатьох поколінь.

Новини.LIVE підготував найкращі привітання з Днем Державного прапора України у листівках, прозі та віршах. Подаруйте близьким, друзям та знайомим теплі слова.

З Днем Державного прапора України 2025 — привітання у віршах українською мовою

Прапор України в небі майорить,

Даруючи народу золото й блакить.

Це стяг моєї Батьківщини,

Це символ вільної країни.

Нехай цей прапор нас єднає,

На мир країну благословляє.

***

Свято відзначаємо,

Прапор бережемо!

Ворогів виганяємо,

Гімн України співаємо!

З Днем Державного прапора України!

***

День державного прапора настав,

І весь великий наш народ об'єднав!

Пишається прапором наша вся країна,

Рідна Україна — у світі ти одна!

З Днем Державного прапора України!

***

Нехай прапор рідний над нами в'ється,

в Україні — гідно всім живеться!

Йдемо до успіхів шляхом найкращим,

І пишаємося стягом нашим!

***

Це прапор — вільної країни,

Це прапор — міста і села,

Це стяг моєї Батьківщини,

І в ньому вічності добра.

Він майорить, як синє небо,

Безхмарний — символе добра,

А жовтий — золоте колосся,

Відбиток віри та тепла.

І він, звеличиться над нами,

Показуючи вірний шлях,

Блакитним й жовтим кольорами,

На небі й на своїх полях.

***

Золото — в долині,

Угорі — блакить.

Прапор України

Гордо майорить.

Він — звитяг безмежність,

Слави козаків.

Стяг про незалежність

Світу сповістив.

Дорогим віднині

Стало на землі

Золото в долині

На блакитнім тлі.

***

З далеких часів відгомін іде

Про прадідів відвагу, мужність, славу.

Наш прапор житнім золотом цвіте;

Він — символ незалежної держави.

Знамення сяє сонцем золотим,

Небесною виблискує блакиттю...

З ним здобували все, що є святим;

І нас із ним нікому не скорити!

***

З Днем українського прапора, браття

Хай майорить незалежності наше багаття

Хай прославляють країну у світі усьому

А добробут міцніє у кожному домі!

День державного прапора 2024 — яскраві та патріотичні привітання у листівках

***

Небеса блакитні

Сяють з глибини,

А пшеничні й житні

Мерехтять лани.

Образ цей не зблідне,

Хоч минуть жнива.

Це знамено рідне —

Злото й синява.

Прапор наш, як літо,

В сонці майорить.

По долині — жито,

По горі — блакить.

Прапор наш — не битва,

Не рушничний дріб:

По горі молитва,

По долині — хліб.

***

Нехай прапор рідний над нами в'ється,

У країні — гідно всім живеться!

Йдемо до успіхів правильним шляхом,

Пишаємося нашим стягом!

День Державного прапора України 23 серпня — привітання у прозі

Щиро вітаю з Днем Державного прапора України! Бажаю міцного здоров'я, незламної віри у перемогу та щирого патріотизму. Нехай це свято надихає на оптимізм і впевненість у світлому майбутньому. Слава Україні!

***

З Днем Державного прапора України! Нехай над нашими домівками завжди буде мирне небо, а в серці — світла надія. Хай синьо-жовтий стяг пробуджує гордість, силу духу та прагнення до щасливого завтра.

***

У цей особливий день для кожного українця бажаю непохитної віри, відданості своїй землі та надії, що веде до перемоги. Зі святом нашого Державного прапора!

***

Вітаю з Днем українського прапора! Хай над вами завжди буде чисте, безхмарне блакитне небо, а земля дарує щедрі врожаї та добробут кожній родині.

***

З Днем Державного прапора України! Нехай жовті лани й блакитне небо надихають на нові звершення, життя наповнюється яскравими барвами, а наша країна процвітає в єдності та силі. Хай у кожному серці звучать пісні радості, гордості й любові до рідної землі!

***

Щиро бажаю миру, злагоди та натхнення! Хай мудрість, сила волі та любов до України гуртують нас заради спільної мети — процвітання вільної й могутньої держави. З Днем Державного прапора України!

Привітання з Днем прапора України у яскравих та красивих листівках

Відеопривітання з Днем Державного прапора України 2025

