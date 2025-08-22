С Днем Государственного флага Украины 2025 — лучшие открытки, проза и стихи

В Киеве флагом соединили два берега Днепра. Фото: Ярослав Храмов, Вечірній Київ

Эта суббота, 23 августа, особенная для каждого украинца, ведь мы встречаем большой праздник — День Государственного флага Украины. Он олицетворяет силу национального единства, гордость за страну, стремление к независимости и славу многих поколений.

Новини.LIVE подготовил лучшие поздравления с Днем Государственного флага Украины в открытках, прозе и стихах. Подарите близким, друзьям и знакомым теплые слова.

С Днем Государственного флага Украины 2025 — поздравления в стихах на украинском языке

Прапор України в небі майорить,

Даруючи народу золото й блакить.

Це стяг моєї Батьківщини,

Це символ вільної країни.

Нехай цей прапор нас єднає,

На мир країну благословляє.

***

Свято відзначаємо,

Прапор бережемо!

Ворогів виганяємо,

Гімн України співаємо!

З Днем Державного прапора України!

***

День державного прапора настав,

І весь великий наш народ об'єднав!

Пишається прапором наша вся країна,

Рідна Україна — у світі ти одна!

З Днем Державного прапора України!

***

Нехай прапор рідний над нами в'ється,

в Україні — гідно всім живеться!

Йдемо до успіхів шляхом найкращим,

І пишаємося стягом нашим!

***

Це прапор — вільної країни,

Це прапор — міста і села,

Це стяг моєї Батьківщини,

І в ньому вічності добра.

Він майорить, як синє небо,

Безхмарний — символе добра,

А жовтий — золоте колосся,

Відбиток віри та тепла.

І він, звеличиться над нами,

Показуючи вірний шлях,

Блакитним й жовтим кольорами,

На небі й на своїх полях.

***

Золото — в долині,

Угорі — блакить.

Прапор України

Гордо майорить.

Він — звитяг безмежність,

Слави козаків.

Стяг про незалежність

Світу сповістив.

Дорогим віднині

Стало на землі

Золото в долині

На блакитнім тлі.

***

З далеких часів відгомін іде

Про прадідів відвагу, мужність, славу.

Наш прапор житнім золотом цвіте;

Він — символ незалежної держави.

Знамення сяє сонцем золотим,

Небесною виблискує блакиттю...

З ним здобували все, що є святим;

І нас із ним нікому не скорити!

***

З Днем українського прапора, браття

Хай майорить незалежності наше багаття

Хай прославляють країну у світі усьому

А добробут міцніє у кожному домі!

День державного прапора 2024 — яскраві та патріотичні привітання у листівках

***

Небеса блакитні

Сяють з глибини,

А пшеничні й житні

Мерехтять лани.

Образ цей не зблідне,

Хоч минуть жнива.

Це знамено рідне —

Злото й синява.

Прапор наш, як літо,

В сонці майорить.

По долині — жито,

По горі — блакить.

Прапор наш — не битва,

Не рушничний дріб:

По горі молитва,

По долині — хліб.

***

Нехай прапор рідний над нами в'ється,

У країні — гідно всім живеться!

Йдемо до успіхів правильним шляхом,

Пишаємося нашим стягом!

День Государственного флага Украины 23 августа — поздравления в прозе

Искренне поздравляю с Днем Государственного флага Украины! Желаю крепкого здоровья, несокрушимой веры в победу и искреннего патриотизма. Пусть этот праздник вдохновляет на оптимизм и уверенность в светлом будущем. Слава Украине!

***

С Днем Государственного флага Украины! Пусть над нашими домами всегда будет мирное небо, а в сердце — светлая надежда. Пусть сине-желтый флаг пробуждает гордость, силу духа и стремление к счастливому завтра.

***

В этот особый день для каждого украинца желаю непоколебимой веры, преданности своей земле и надежды, ведущей к победе. С праздником нашего Государственного флага!

***

Поздравляю с Днем украинского флага! Пусть над вами всегда будет чистое, безоблачное голубое небо, а земля дарит щедрые урожаи и благополучие каждой семье.

***

С Днем Государственного флага Украины! Пусть желтые поля и голубое небо вдохновляют на новые свершения, жизнь наполняется яркими красками, а наша страна процветает в единстве и силе. Пусть в каждом сердце звучат песни радости, гордости и любви к родной земле!

***

Искренне желаю мира, согласия и вдохновения! Пусть мудрость, сила воли и любовь к Украине объединяют нас ради общей цели — процветания свободного и могущественного государства. С Днем Государственного флага Украины!

Поздравления с Днем флага Украины в ярких и красивых открытках

Видеопоздравление с Днем Государственного флага Украины 2025

