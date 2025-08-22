С Днем Государственного флага Украины 2025 — лучшие открытки, проза и стихи

День флага Украины 2025 — поздравления с большим праздником
Эта суббота, 23 августа, особенная для каждого украинца, ведь мы встречаем большой праздник — День Государственного флага Украины. Он олицетворяет силу национального единства, гордость за страну, стремление к независимости и славу многих поколений.
Новини.LIVE подготовил лучшие поздравления с Днем Государственного флага Украины в открытках, прозе и стихах. Подарите близким, друзьям и знакомым теплые слова.
С Днем Государственного флага Украины 2025 — поздравления в стихах на украинском языке
Прапор України в небі майорить,
Даруючи народу золото й блакить.
Це стяг моєї Батьківщини,
Це символ вільної країни.
Нехай цей прапор нас єднає,
На мир країну благословляє.
***
Свято відзначаємо,
Прапор бережемо!
Ворогів виганяємо,
Гімн України співаємо!
З Днем Державного прапора України!
***
День державного прапора настав,
І весь великий наш народ об'єднав!
Пишається прапором наша вся країна,
Рідна Україна — у світі ти одна!
З Днем Державного прапора України!
***
Нехай прапор рідний над нами в'ється,
в Україні — гідно всім живеться!
Йдемо до успіхів шляхом найкращим,
І пишаємося стягом нашим!
***
Це прапор — вільної країни,
Це прапор — міста і села,
Це стяг моєї Батьківщини,
І в ньому вічності добра.
Він майорить, як синє небо,
Безхмарний — символе добра,
А жовтий — золоте колосся,
Відбиток віри та тепла.
І він, звеличиться над нами,
Показуючи вірний шлях,
Блакитним й жовтим кольорами,
На небі й на своїх полях.
***
Золото — в долині,
Угорі — блакить.
Прапор України
Гордо майорить.
Він — звитяг безмежність,
Слави козаків.
Стяг про незалежність
Світу сповістив.
Дорогим віднині
Стало на землі
Золото в долині
На блакитнім тлі.
***
З далеких часів відгомін іде
Про прадідів відвагу, мужність, славу.
Наш прапор житнім золотом цвіте;
Він — символ незалежної держави.
Знамення сяє сонцем золотим,
Небесною виблискує блакиттю...
З ним здобували все, що є святим;
І нас із ним нікому не скорити!
***
З Днем українського прапора, браття
Хай майорить незалежності наше багаття
Хай прославляють країну у світі усьому
А добробут міцніє у кожному домі!
***
Небеса блакитні
Сяють з глибини,
А пшеничні й житні
Мерехтять лани.
Образ цей не зблідне,
Хоч минуть жнива.
Це знамено рідне —
Злото й синява.
Прапор наш, як літо,
В сонці майорить.
По долині — жито,
По горі — блакить.
Прапор наш — не битва,
Не рушничний дріб:
По горі молитва,
По долині — хліб.
***
Нехай прапор рідний над нами в'ється,
У країні — гідно всім живеться!
Йдемо до успіхів правильним шляхом,
Пишаємося нашим стягом!
День Государственного флага Украины 23 августа — поздравления в прозе
Искренне поздравляю с Днем Государственного флага Украины! Желаю крепкого здоровья, несокрушимой веры в победу и искреннего патриотизма. Пусть этот праздник вдохновляет на оптимизм и уверенность в светлом будущем. Слава Украине!
***
С Днем Государственного флага Украины! Пусть над нашими домами всегда будет мирное небо, а в сердце — светлая надежда. Пусть сине-желтый флаг пробуждает гордость, силу духа и стремление к счастливому завтра.
***
В этот особый день для каждого украинца желаю непоколебимой веры, преданности своей земле и надежды, ведущей к победе. С праздником нашего Государственного флага!
***
Поздравляю с Днем украинского флага! Пусть над вами всегда будет чистое, безоблачное голубое небо, а земля дарит щедрые урожаи и благополучие каждой семье.
***
С Днем Государственного флага Украины! Пусть желтые поля и голубое небо вдохновляют на новые свершения, жизнь наполняется яркими красками, а наша страна процветает в единстве и силе. Пусть в каждом сердце звучат песни радости, гордости и любви к родной земле!
***
Искренне желаю мира, согласия и вдохновения! Пусть мудрость, сила воли и любовь к Украине объединяют нас ради общей цели — процветания свободного и могущественного государства. С Днем Государственного флага Украины!
