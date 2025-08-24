Відео
Головна Свята День Незалежності України 2025 — найкращі патріотичні привітання

День Незалежності України 2025 — найкращі патріотичні привітання

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 05:42
З Днем незалежності України 2025 — красиві привітання та листівки до свята
Українці святкують День Незалежності. Фото: УНІАН

Сьогодні, 24 серпня — особливий день для всієї країни. Вже 34 роки ми будуємо власну незалежність, і нині, в умовах повномасштабної війни, вона набуває ще більшої цінності. Це свято нагадує нам про єдність і прагнення до вільної та щасливої України.

До Дня Незалежності України 2025 Новини.LIVE підготували найкращі патріотичні привітання у віршах, прозі та листівках.

Читайте також:

Привітання з Днем Незалежності у прозі та своїми словами

Вітаю з Днем Незалежності України! Нехай наша держава завжди буде вільною, сильною й квітучою, а ваше життя наповнюється миром, щастям і вірою у світле майбутнє. Слава Україні!

***

Дорогі захисники та захисниці, з Днем Незалежності України! Дякуємо вам за мужність і відвагу. Бажаємо міцного здоров'я, незламної сили духу й швидкого повернення додому. Ви — наша гордість!

***

Сьогодні ми відзначаємо 34-й День Незалежності України — день сили, гідності та віри. Бажаю вам завжди пишатися своєю державою й власними справами примножувати славу нашої Батьківщини.

***

Шановні воїни, у це свято Незалежності хочу подякувати вам за те, що тримаєте небо над нами чистим. Нехай Господь береже вас у кожному бою, а віра в перемогу ніколи не згасає.

***

Дорогий друже, з Днем Незалежності! Бажаю, щоб це свято подарувало тобі радість, гордість за країну та впевненість у перемозі. Разом ми збудуємо наше світле завтра! Слава Україні!

***

Щиро вітаю з Днем Незалежності України! Нехай у вашій родині панує добробут і гармонія, а країна розквітає у свободі та єдності. Будьте вільними у своїх мріях і справах!

***

Вітаю з Днем Незалежності України! Бажаю здоров'я, миру й злагоди, великого родинного щастя та добробуту. Хай кожен день буде наповнений теплом, радістю й новими перемогами, що прославлятимуть нашу державу.

***

Дорогі захисники, ви сьогодні — символ незалежності України. Нехай ваша відвага буде винагороджена миром, а кожен із вас якнайшвидше повернеться до рідних обіймів.

День Незалежності України 2025 — щирі вірші українською мовою

З Днем Незалежності,
Вітаю Україно! Вставай!
Борися до кінця!
За мирне, світле, чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у Небеса,
Тих, що рятують Україну,
Ціною власного життя!

***

Хай живе Україна незалежна та сильна,
Золотисте колосся нехай шелестить,
Для вас привітання із Днем Незалежності,
Із вільним козацьким вітром летить!

***

Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
З Днем Незалежності!

***

Наш український древній рід
Такі державні заложив основи,
Що скільки буде існувати світ —
Нас не здолають у житті ніколи!
З Днем Незалежності України!

***

З національним святом українського народу —
Днем незалежності — ми щиро вас вітаємо!
Добробуту, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров'я й злагоди бажаємо.
Нехай це свято вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.

***

Святковий день — 24 серпня,
Так хочеться усмішок і пісень,
Бо Україна — незалежна.
Запам'ятайте, люди, світлий день!
Здійснилась давня заповітна мрія,
Бажання і надія поколінь.
Це почуття свободи серце гріє
І підіймає думи височінь.
Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі,
Щоб славу України відродити.
Щоб дружно жити, в радості й згоді,
Ми України сестри й брати.

***

З Днем Незалежності, друже,
Нехай майорить гордо прапор над нами.
І нехай країни серця небайдужі,
Єднають теплими та щирими словами.
Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені люди!

День Незалежності України 24 серпня 2025 —красиві листівки

Привітання з Днем Незалежності у листівках
Листівки з Днем Незалежності України 2025. Колаж: Новини.LIVE
День Незалежності України 24 серпня 2025 —красиві листівки
Листівки з Днем Незалежності України 2025. Колаж: Новини.LIVE
День Незалежності України 2025 — картинки українською мовою
Листівки з Днем Незалежності України 2025. Колаж: Новини.LIVE
День Незалежності України 2025 — найкращі патріотичні привітання
Листівки з Днем Незалежності України 2025. Колаж: Новини.LIVE
З Днем незалежності України 2025 — красиві привітання
Листівки з Днем Незалежності України 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Незалежності України 2025

 

 

 

 

Також ми писали, коли та які міжнародні, професійні та державні свята відзначатимемо у вересні 2025 року.

привітання листівки побажання 24 серпня свято День Незалежності 2025
Людмила Мельник - Редактор
Автор:
Людмила Мельник
