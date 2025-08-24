З Днем незалежності України 2025 — красиві привітання та листівки до свята

Українці святкують День Незалежності. Фото: УНІАН

Сьогодні, 24 серпня — особливий день для всієї країни. Вже 34 роки ми будуємо власну незалежність, і нині, в умовах повномасштабної війни, вона набуває ще більшої цінності. Це свято нагадує нам про єдність і прагнення до вільної та щасливої України.

До Дня Незалежності України 2025 Новини.LIVE підготували найкращі патріотичні привітання у віршах, прозі та листівках.

Привітання з Днем Незалежності у прозі та своїми словами

Вітаю з Днем Незалежності України! Нехай наша держава завжди буде вільною, сильною й квітучою, а ваше життя наповнюється миром, щастям і вірою у світле майбутнє. Слава Україні!

***

Дорогі захисники та захисниці, з Днем Незалежності України! Дякуємо вам за мужність і відвагу. Бажаємо міцного здоров'я, незламної сили духу й швидкого повернення додому. Ви — наша гордість!

***

Сьогодні ми відзначаємо 34-й День Незалежності України — день сили, гідності та віри. Бажаю вам завжди пишатися своєю державою й власними справами примножувати славу нашої Батьківщини.

***

Шановні воїни, у це свято Незалежності хочу подякувати вам за те, що тримаєте небо над нами чистим. Нехай Господь береже вас у кожному бою, а віра в перемогу ніколи не згасає.

***

Дорогий друже, з Днем Незалежності! Бажаю, щоб це свято подарувало тобі радість, гордість за країну та впевненість у перемозі. Разом ми збудуємо наше світле завтра! Слава Україні!

***

Щиро вітаю з Днем Незалежності України! Нехай у вашій родині панує добробут і гармонія, а країна розквітає у свободі та єдності. Будьте вільними у своїх мріях і справах!

***

Вітаю з Днем Незалежності України! Бажаю здоров'я, миру й злагоди, великого родинного щастя та добробуту. Хай кожен день буде наповнений теплом, радістю й новими перемогами, що прославлятимуть нашу державу.

***

Дорогі захисники, ви сьогодні — символ незалежності України. Нехай ваша відвага буде винагороджена миром, а кожен із вас якнайшвидше повернеться до рідних обіймів.

День Незалежності України 2025 — щирі вірші українською мовою

З Днем Незалежності,

Вітаю Україно! Вставай!

Борися до кінця!

За мирне, світле, чисте небо,

Та вільне краще майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у Небеса,

Тих, що рятують Україну,

Ціною власного життя!

***

Хай живе Україна незалежна та сильна,

Золотисте колосся нехай шелестить,

Для вас привітання із Днем Незалежності,

Із вільним козацьким вітром летить!

***

Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її, вічно живу і нову,

І мову її солов'їну.

З Днем Незалежності!

***

Наш український древній рід

Такі державні заложив основи,

Що скільки буде існувати світ —

Нас не здолають у житті ніколи!

З Днем Незалежності України!

***

З національним святом українського народу —

Днем незалежності — ми щиро вас вітаємо!

Добробуту, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров'я й злагоди бажаємо.

Нехай це свято вам наснаги додає,

В майбутнє краще доля стежку прокладе.

***

Святковий день — 24 серпня,

Так хочеться усмішок і пісень,

Бо Україна — незалежна.

Запам'ятайте, люди, світлий день!

Здійснилась давня заповітна мрія,

Бажання і надія поколінь.

Це почуття свободи серце гріє

І підіймає думи височінь.

Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі,

Щоб славу України відродити.

Щоб дружно жити, в радості й згоді,

Ми України сестри й брати.

***

З Днем Незалежності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

День Незалежності України 24 серпня 2025 —красиві листівки

Відеопривітання з Днем Незалежності України 2025

