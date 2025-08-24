Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники День Независимости Украины 2025 — патриотические поздравления

День Независимости Украины 2025 — патриотические поздравления

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 05:42
С Днем независимости Украины 2025 — красивые поздравления и открытки к празднику
Украинцы празднуют День Независимости. Фото: УНИАН

Сегодня, 24 августа — особый день для всей страны. Уже 34 года мы строим собственную независимость, и сейчас, в условиях полномасштабной войны, она приобретает еще большую ценность. Этот праздник напоминает нам о единстве и стремлении к свободной и счастливой Украине.

Ко Дню Независимости Украины 2025 Новини.LIVE подготовили лучшие патриотические поздравления в стихах, прозе и открытках.

Реклама
Читайте также:

Поздравления с Днем Независимости в прозе и своими словами

Поздравляю с Днем Независимости Украины! Пусть наше государство всегда будет свободным, сильным и цветущим, а ваша жизнь наполняется миром, счастьем и верой в светлое будущее. Слава Украине!

***

Дорогие защитники и защитницы, с Днем Независимости Украины! Благодарим вас за мужество и отвагу. Желаем крепкого здоровья, несокрушимой силы духа и скорейшего возвращения домой. Вы — наша гордость!

***

Сегодня мы отмечаем 34-й День Независимости Украины — день силы, достоинства и веры. Желаю вам всегда гордиться своим государством и собственными делами приумножать славу нашей Родины.

***

Уважаемые воины, в этот праздник Независимости хочу поблагодарить вас за то, что держите небо над нами чистым. Пусть Господь хранит вас в каждом бою, а вера в победу никогда не угасает.

***

Дорогой друг, с Днем Независимости! Желаю, чтобы этот праздник подарил тебе радость, гордость за страну и уверенность в победе. Вместе мы построим наше светлое завтра! Слава Украине!

***

Искренне поздравляю с Днем Независимости Украины! Пусть в вашей семье царит благополучие и гармония, а страна расцветает в свободе и единстве. Будьте свободными в своих мечтах и делах!

***

Поздравляю с Днем Независимости Украины! Желаю здоровья, мира и согласия, большого семейного счастья и благополучия. Пусть каждый день будет наполнен теплом, радостью и новыми победами, которые будут прославлять наше государство.

***

Дорогие защитники, вы сегодня — символ независимости Украины. Пусть ваша отвага будет вознаграждена миром, а каждый из вас как можно быстрее вернется в родные объятия.

День Независимости Украины 2025 — искренние стихи на украинском языке

З Днем Незалежності,
Вітаю Україно! Вставай!
Борися до кінця!
За мирне, світле, чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у Небеса,
Тих, що рятують Україну,
Ціною власного життя!

***

Хай живе Україна незалежна та сильна,
Золотисте колосся нехай шелестить,
Для вас привітання із Днем Незалежності,
Із вільним козацьким вітром летить!

***

Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
З Днем Незалежності!

***

Наш український древній рід
Такі державні заложив основи,
Що скільки буде існувати світ —
Нас не здолають у житті ніколи!
З Днем Незалежності України!

***

З національним святом українського народу —
Днем незалежності — ми щиро вас вітаємо!
Добробуту, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров'я й злагоди бажаємо.
Нехай це свято вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.

***

Святковий день — 24 серпня,
Так хочеться усмішок і пісень,
Бо Україна — незалежна.
Запам'ятайте, люди, світлий день!
Здійснилась давня заповітна мрія,
Бажання і надія поколінь.
Це почуття свободи серце гріє
І підіймає думи височінь.
Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі,
Щоб славу України відродити.
Щоб дружно жити, в радості й згоді,
Ми України сестри й брати.

***

З Днем Незалежності, друже,
Нехай майорить гордо прапор над нами.
І нехай країни серця небайдужі,
Єднають теплими та щирими словами.
Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені люди!

День Независимости Украины 24 августа 2025 — красивые открытки

Привітання з Днем Незалежності у листівках
Открытки с Днем Независимости Украины 2025. Коллаж: Новини.LIVE
День Незалежності України 24 серпня 2025 —красиві листівки
Открытки с Днем Независимости Украины 2025. Коллаж: Новини.LIVE
День Незалежності України 2025 — картинки українською мовою
Открытки с Днем Независимости Украины 2025. Коллаж: Новини.LIVE
День Незалежності України 2025 — найкращі патріотичні привітання
Открытки с Днем Независимости Украины 2025. Коллаж: Новини.LIVE
З Днем незалежності України 2025 — красиві привітання
Открытки с Днем Независимости Украины 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем Независимости Украины 2025

 

 

 

 

Также мы писали, когда и какие международные, профессиональные и государственные праздники будем отмечать в сентябре 2025 года.

поздравления открытки пожелания 24 августа праздник День Независимости 2025
Людмила Мельник - Редактор
Автор:
Людмила Мельник
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации