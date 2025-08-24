С Днем независимости Украины 2025 — красивые поздравления и открытки к празднику

День Независимости Украины 2025 — патриотические поздравления
Сегодня, 24 августа — особый день для всей страны. Уже 34 года мы строим собственную независимость, и сейчас, в условиях полномасштабной войны, она приобретает еще большую ценность. Этот праздник напоминает нам о единстве и стремлении к свободной и счастливой Украине.
Ко Дню Независимости Украины 2025 Новини.LIVE подготовили лучшие патриотические поздравления в стихах, прозе и открытках.
Поздравления с Днем Независимости в прозе и своими словами
Поздравляю с Днем Независимости Украины! Пусть наше государство всегда будет свободным, сильным и цветущим, а ваша жизнь наполняется миром, счастьем и верой в светлое будущее. Слава Украине!
***
Дорогие защитники и защитницы, с Днем Независимости Украины! Благодарим вас за мужество и отвагу. Желаем крепкого здоровья, несокрушимой силы духа и скорейшего возвращения домой. Вы — наша гордость!
***
Сегодня мы отмечаем 34-й День Независимости Украины — день силы, достоинства и веры. Желаю вам всегда гордиться своим государством и собственными делами приумножать славу нашей Родины.
***
Уважаемые воины, в этот праздник Независимости хочу поблагодарить вас за то, что держите небо над нами чистым. Пусть Господь хранит вас в каждом бою, а вера в победу никогда не угасает.
***
Дорогой друг, с Днем Независимости! Желаю, чтобы этот праздник подарил тебе радость, гордость за страну и уверенность в победе. Вместе мы построим наше светлое завтра! Слава Украине!
***
Искренне поздравляю с Днем Независимости Украины! Пусть в вашей семье царит благополучие и гармония, а страна расцветает в свободе и единстве. Будьте свободными в своих мечтах и делах!
***
Поздравляю с Днем Независимости Украины! Желаю здоровья, мира и согласия, большого семейного счастья и благополучия. Пусть каждый день будет наполнен теплом, радостью и новыми победами, которые будут прославлять наше государство.
***
Дорогие защитники, вы сегодня — символ независимости Украины. Пусть ваша отвага будет вознаграждена миром, а каждый из вас как можно быстрее вернется в родные объятия.
День Независимости Украины 2025 — искренние стихи на украинском языке
З Днем Незалежності,
Вітаю Україно! Вставай!
Борися до кінця!
За мирне, світле, чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у Небеса,
Тих, що рятують Україну,
Ціною власного життя!
***
Хай живе Україна незалежна та сильна,
Золотисте колосся нехай шелестить,
Для вас привітання із Днем Незалежності,
Із вільним козацьким вітром летить!
***
Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
З Днем Незалежності!
***
Наш український древній рід
Такі державні заложив основи,
Що скільки буде існувати світ —
Нас не здолають у житті ніколи!
З Днем Незалежності України!
***
З національним святом українського народу —
Днем незалежності — ми щиро вас вітаємо!
Добробуту, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров'я й злагоди бажаємо.
Нехай це свято вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.
***
Святковий день — 24 серпня,
Так хочеться усмішок і пісень,
Бо Україна — незалежна.
Запам'ятайте, люди, світлий день!
Здійснилась давня заповітна мрія,
Бажання і надія поколінь.
Це почуття свободи серце гріє
І підіймає думи височінь.
Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі,
Щоб славу України відродити.
Щоб дружно жити, в радості й згоді,
Ми України сестри й брати.
***
З Днем Незалежності, друже,
Нехай майорить гордо прапор над нами.
І нехай країни серця небайдужі,
Єднають теплими та щирими словами.
Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені люди!
День Независимости Украины 24 августа 2025 — красивые открытки
Видеопоздравления с Днем Независимости Украины 2025
