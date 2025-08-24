С Днем независимости Украины 2025 — красивые поздравления и открытки к празднику

Украинцы празднуют День Независимости. Фото: УНИАН

Сегодня, 24 августа — особый день для всей страны. Уже 34 года мы строим собственную независимость, и сейчас, в условиях полномасштабной войны, она приобретает еще большую ценность. Этот праздник напоминает нам о единстве и стремлении к свободной и счастливой Украине.

Ко Дню Независимости Украины 2025 Новини.LIVE подготовили лучшие патриотические поздравления в стихах, прозе и открытках.

Реклама

Читайте также:

Поздравления с Днем Независимости в прозе и своими словами

Поздравляю с Днем Независимости Украины! Пусть наше государство всегда будет свободным, сильным и цветущим, а ваша жизнь наполняется миром, счастьем и верой в светлое будущее. Слава Украине!

***

Дорогие защитники и защитницы, с Днем Независимости Украины! Благодарим вас за мужество и отвагу. Желаем крепкого здоровья, несокрушимой силы духа и скорейшего возвращения домой. Вы — наша гордость!

***

Сегодня мы отмечаем 34-й День Независимости Украины — день силы, достоинства и веры. Желаю вам всегда гордиться своим государством и собственными делами приумножать славу нашей Родины.

***

Уважаемые воины, в этот праздник Независимости хочу поблагодарить вас за то, что держите небо над нами чистым. Пусть Господь хранит вас в каждом бою, а вера в победу никогда не угасает.

***

Дорогой друг, с Днем Независимости! Желаю, чтобы этот праздник подарил тебе радость, гордость за страну и уверенность в победе. Вместе мы построим наше светлое завтра! Слава Украине!

***

Искренне поздравляю с Днем Независимости Украины! Пусть в вашей семье царит благополучие и гармония, а страна расцветает в свободе и единстве. Будьте свободными в своих мечтах и делах!

***

Поздравляю с Днем Независимости Украины! Желаю здоровья, мира и согласия, большого семейного счастья и благополучия. Пусть каждый день будет наполнен теплом, радостью и новыми победами, которые будут прославлять наше государство.

***

Дорогие защитники, вы сегодня — символ независимости Украины. Пусть ваша отвага будет вознаграждена миром, а каждый из вас как можно быстрее вернется в родные объятия.

День Независимости Украины 2025 — искренние стихи на украинском языке

З Днем Незалежності,

Вітаю Україно! Вставай!

Борися до кінця!

За мирне, світле, чисте небо,

Та вільне краще майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у Небеса,

Тих, що рятують Україну,

Ціною власного життя!

***

Хай живе Україна незалежна та сильна,

Золотисте колосся нехай шелестить,

Для вас привітання із Днем Незалежності,

Із вільним козацьким вітром летить!

***

Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її, вічно живу і нову,

І мову її солов'їну.

З Днем Незалежності!

***

Наш український древній рід

Такі державні заложив основи,

Що скільки буде існувати світ —

Нас не здолають у житті ніколи!

З Днем Незалежності України!

***

З національним святом українського народу —

Днем незалежності — ми щиро вас вітаємо!

Добробуту, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров'я й злагоди бажаємо.

Нехай це свято вам наснаги додає,

В майбутнє краще доля стежку прокладе.

***

Святковий день — 24 серпня,

Так хочеться усмішок і пісень,

Бо Україна — незалежна.

Запам'ятайте, люди, світлий день!

Здійснилась давня заповітна мрія,

Бажання і надія поколінь.

Це почуття свободи серце гріє

І підіймає думи височінь.

Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі,

Щоб славу України відродити.

Щоб дружно жити, в радості й згоді,

Ми України сестри й брати.

***

З Днем Незалежності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

День Независимости Украины 24 августа 2025 — красивые открытки

Открытки с Днем Независимости Украины 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем Независимости Украины 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем Независимости Украины 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем Независимости Украины 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем Независимости Украины 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем Независимости Украины 2025

Также мы писали, когда и какие международные, профессиональные и государственные праздники будем отмечать в сентябре 2025 года.