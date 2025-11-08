З Днем ангела Михайла 2025 — красиві привітання та оригінальні листівки

Маленький хлопчик у церкві. Фото: Pinterest

Сьогодні, 8 листопада, українські віряни відзначають Собор Архістратига Михаїла — одного з найшанованіших небесних покровителів. Разом із цим усі чоловіки, які мають ім'я Михайло, святкують свої іменини. У свято заведено вітати Михайлів й бажати їм миру, любові й Божого благословення.

Новини.LIVE підготували для вас найщиріші привітання з Днем Ангела Михайла у прозі, віршах і красивих листівках. Оберіть побажання, яке найкраще передає ваші почуття, і не забудьте привітати Михайла у цей особливий день.

Іменини Михайла 8 листопада — красиві вірші-привітання українською мовою

Михайлів день прийшов до вас у дім.

Хай мир, достаток, щастя будуть в нім.

Хай сонце світить вам з небес.

А ви чекайте в цей день чудес!

Бажаємо благ всіх і добра,

А в сім'ях — радості, тепла.

Хай Бог завжди вас береже,

Хай свято щастя принесе!

***

Бажаю, щоб архангел Михаїл

Вас від напастей захистив.

Хай ангели його Вас охороняють,

Біду і горе проганяють.

***

Михайло — ти у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

В Михайлів день бажаю

Вам миру і добра,

Бажаю, щоб віра

У серцях ваших жила.

Добра молитва

Віру зміцнила,

Воїнство Архангела

Від бід захистило.

***

Ангел хай на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіху, Михайле!

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

З іменинами, Михайле, Вас вітаю,

І бажаю Вам у всьому перемог!

Хай Архангел по життю оберігає,

І почує Всі молитви Ваші Бог!

***

Хай Бог тобі, Михайле, помагає,

Дарує свою ласку і тепло,

Хай Ангел твій тебе не залишає,

І поруч буде, щоб там не було!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Михайла,

Прийми привітання!

Зворушливі привітання з Днем Ангела Михайла у прозі

Михайле, вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб удача завжди була поруч, а життя було наповнене радістю й теплом.

***

Дорогий Михайле! Ти — людина, яка вміє надихати інших, дарувати добрий настрій і підтримку. Бажаю, щоб щодня поруч були щирі друзі, мир, любов і впевненість у завтрашньому дні. З Днем ангела!

***

Михасику, вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний захисник завжди тримає тебе за руку, оберігає від негараздів і веде вірним шляхом. Бажаю гармонії, сил і натхнення в кожному дні.

***

Любий Михайле! Хай здоров'я буде міцним, робота приносить задоволення, а серце ніколи не втрачає віри в краще.

***

З Днем Ангела, Михайле! Нехай Архістратиг Михаїл благословить тебе на добрі вчинки, подарує мужність, мудрість і натхнення. Нехай життя буде сповнене гармонії та щасливих моментів.

День ангела Михайла — оригінальні листівки для іменинників

Відеопривітання з іменинами Михайла 8 листопада 2025

