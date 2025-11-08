З Днем ангела Михайла 2025 — красиві привітання та оригінальні листівки

День Михайла 2025 — привітання та листівки, які зігрівають душу
Сьогодні, 8 листопада, українські віряни відзначають Собор Архістратига Михаїла — одного з найшанованіших небесних покровителів. Разом із цим усі чоловіки, які мають ім'я Михайло, святкують свої іменини. У свято заведено вітати Михайлів й бажати їм миру, любові й Божого благословення.
Новини.LIVE підготували для вас найщиріші привітання з Днем Ангела Михайла у прозі, віршах і красивих листівках. Оберіть побажання, яке найкраще передає ваші почуття, і не забудьте привітати Михайла у цей особливий день.
Іменини Михайла 8 листопада — красиві вірші-привітання українською мовою
Михайлів день прийшов до вас у дім.
Хай мир, достаток, щастя будуть в нім.
Хай сонце світить вам з небес.
А ви чекайте в цей день чудес!
Бажаємо благ всіх і добра,
А в сім'ях — радості, тепла.
Хай Бог завжди вас береже,
Хай свято щастя принесе!
***
Бажаю, щоб архангел Михаїл
Вас від напастей захистив.
Хай ангели його Вас охороняють,
Біду і горе проганяють.
***
Михайло — ти у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
В Михайлів день бажаю
Вам миру і добра,
Бажаю, щоб віра
У серцях ваших жила.
Добра молитва
Віру зміцнила,
Воїнство Архангела
Від бід захистило.
***
Ангел хай на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіху, Михайле!
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
З іменинами, Михайле, Вас вітаю,
І бажаю Вам у всьому перемог!
Хай Архангел по життю оберігає,
І почує Всі молитви Ваші Бог!
***
Хай Бог тобі, Михайле, помагає,
Дарує свою ласку і тепло,
Хай Ангел твій тебе не залишає,
І поруч буде, щоб там не було!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Михайла,
Прийми привітання!
Зворушливі привітання з Днем Ангела Михайла у прозі
Михайле, вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб удача завжди була поруч, а життя було наповнене радістю й теплом.
***
Дорогий Михайле! Ти — людина, яка вміє надихати інших, дарувати добрий настрій і підтримку. Бажаю, щоб щодня поруч були щирі друзі, мир, любов і впевненість у завтрашньому дні. З Днем ангела!
***
Михасику, вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний захисник завжди тримає тебе за руку, оберігає від негараздів і веде вірним шляхом. Бажаю гармонії, сил і натхнення в кожному дні.
***
Любий Михайле! Хай здоров'я буде міцним, робота приносить задоволення, а серце ніколи не втрачає віри в краще.
***
З Днем Ангела, Михайле! Нехай Архістратиг Михаїл благословить тебе на добрі вчинки, подарує мужність, мудрість і натхнення. Нехай життя буде сповнене гармонії та щасливих моментів.
День ангела Михайла — оригінальні листівки для іменинників
Відеопривітання з іменинами Михайла 8 листопада 2025
