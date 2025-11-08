Відео
Відео

День Михайла 2025 — привітання та листівки, які зігрівають душу

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 07:01
Оновлено: 07:29
З Днем ангела Михайла 2025 — красиві привітання та оригінальні листівки
Маленький хлопчик у церкві. Фото: Pinterest

Сьогодні, 8 листопада, українські віряни відзначають Собор Архістратига Михаїла — одного з найшанованіших небесних покровителів. Разом із цим усі чоловіки, які мають ім'я Михайло, святкують свої іменини. У свято заведено вітати Михайлів й бажати їм миру, любові й Божого благословення.

Новини.LIVE підготували для вас найщиріші привітання з Днем Ангела Михайла у прозі, віршах і красивих листівках. Оберіть побажання, яке найкраще передає ваші почуття, і не забудьте привітати Михайла у цей особливий день.

Читайте також:

Іменини Михайла 8 листопада — красиві вірші-привітання українською мовою

Михайлів день прийшов до вас у дім.
Хай мир, достаток, щастя будуть в нім.
Хай сонце світить вам з небес.
А ви чекайте в цей день чудес!
Бажаємо благ всіх і добра,
А в сім'ях — радості, тепла.
Хай Бог завжди вас береже,
Хай свято щастя принесе!

***

Бажаю, щоб архангел Михаїл
Вас від напастей захистив.
Хай ангели його Вас охороняють,
Біду і горе проганяють.

***

Михайло — ти у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***

В Михайлів день бажаю
Вам миру і добра,
Бажаю, щоб віра
У серцях ваших жила.
Добра молитва
Віру зміцнила,
Воїнство Архангела
Від бід захистило.

***

Ангел хай на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіху, Михайле!
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!

***

З іменинами, Михайле, Вас вітаю,
І бажаю Вам у всьому перемог!
Хай Архангел по життю оберігає,
І почує Всі молитви Ваші Бог!

***

Хай Бог тобі, Михайле, помагає,
Дарує свою ласку і тепло,
Хай Ангел твій тебе не залишає,
І поруч буде, щоб там не було!

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Михайла,
Прийми привітання!

Зворушливі привітання з Днем Ангела Михайла у прозі

Михайле, вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб удача завжди була поруч, а життя було наповнене радістю й теплом.

***

Дорогий Михайле! Ти — людина, яка вміє надихати інших, дарувати добрий настрій і підтримку. Бажаю, щоб щодня поруч були щирі друзі, мир, любов і впевненість у завтрашньому дні. З Днем ангела!

***

Михасику, вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний захисник завжди тримає тебе за руку, оберігає від негараздів і веде вірним шляхом. Бажаю гармонії, сил і натхнення в кожному дні.

***

Любий Михайле! Хай здоров'я буде міцним, робота приносить задоволення, а серце ніколи не втрачає віри в краще.

***

З Днем Ангела, Михайле! Нехай Архістратиг Михаїл благословить тебе на добрі вчинки, подарує мужність, мудрість і натхнення. Нехай життя буде сповнене гармонії та щасливих моментів.

День ангела Михайла — оригінальні листівки для іменинників

День ангела Михайла — оригінальні листівки для іменинників
Листівки з Днем ангела Михайла. Колаж: Новини.LIVE
День ангела Михайла 8 листопада — листівки
Листівки з Днем ангела Михайла. Колаж: Новини.LIVE
Зворушливі привітання з Днем Ангела Михайла 8 листопада 2025
Листівки з Днем ангела Михайла. Колаж: Новини.LIVE
Іменини Михайла 8 листопада 2025 — красиві картинки
Листівки з Днем ангела Михайла. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з іменинами Михайла 8 листопада 2025

 

 

 

Раніше ми писали, що не можна робити на Михайлів день та чому важливо не залишатися на самоті у свято.

Нагадаємо, ми ділилися сильними молитвами про захист та заступництво, які варто прочитати у Собор Архістратига Михаїла.

Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на листопад 2025 року, щоб не пропустити найбільші релігійні події.

іменини привітання листівки День ангела Михайлів день 8 листопада
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
