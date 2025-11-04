День ангела у листопаді 2025 року — хто святкує іменини та як назвати дитину

Мати з дитиною у церкві. Фото: google.com

Листопад — місяць, коли природа сповнена теплих барв, а в домівках панує затишок і родинне тепло. Це час, коли особливо хочеться ділитися добрими словами, теплими побажаннями й щирими привітаннями. В останній місяць осені святкуватимуть іменини чимало людей — адже цей період щедрий на гарні, милозвучні імена зі стародавнім корінням і благословенням святих покровителів.

Новини.LIVE розповідає, хто відзначає День ангела у листопаді 2025 року та яке красиве ім'я обрати для новонародженої дитини за церковним календарем, щоб воно принесло щасливу долю.

Іменини у листопаді 2025 року за новим церковним календарем

Дізнайтеся, коли привітати рідних і знайомих, щоб не пропустити їхній особливий день:

У кого День ангела 1 листопада

Чоловічі імена: Адріан, Давид, Дем'ян, Денис, Дмитро, Іван, Кузьма, Олександр, Петро, Сава, Теодор, Федір, Хома, Яків, Ян.

Жіночі імена: Агрипіна, Єлизавета, Уляна, Юліана.

У кого День ангела 2 листопада

Чоловічі імена: Костянтин.

У кого День ангела 3 листопада

Чоловічі імена: Богдан, Василь, Володимир, Вольдемар, Георгій, Єгор, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Сергій, Теодор, Федір, Ян.

Жіночі імена: Ганна, Євдокія, Світлана.

У кого День ангела 4 листопада

Чоловічі імена: Олександр, Григорій, Іван, Ілля, Ісмаїл, Микола, Симон, Степан, Ян.

У кого День ангела 5 листопада

Чоловічі імена: Гаврило, Григорій, Тимофій.

У кого День ангела 6 листопада

Чоловічі імена: Анатолій, Арсеній, Василь, Віктор, Гаврило, Герман, Костянтин, Лука, Микита, Микола, Павло.

Жіночі імена: Олександра, Єфросинія, Клавдія, Мотря, Ніна, Серафима.

У кого День ангела 7 листопада

Чоловічі імена: Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Павло, Сергій, Теодор, Федір, Ян.

Жіночі імена: Єлізавета.

У кого День ангела 8 листопада

Чоловічі імена: Гаврило, Михайло, Павло, Рафаель.

Жіночі імена: Марта, Марфа.

У кого День ангела 9 листопада

Чоловічі імена: Антон, Віктор, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Олексій, Семен, Теодор, Тимофій, Федір, Ян.

Жіночі імена: Євстолія, Мотря.

У кого День ангела 10 листопада

Чоловічі імена: Аполлон, Борис, Георгій, Денис, Ераст, Єгор, Іван, Костянтин, Михайло, Нестор, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Родіон, Серафим, Ян.

Жіночі імена: Ганна, Ольга.

У кого День ангела 11 листопада

Чоловічі імена: Антон, Віктор, Євген, Максим, Опанас, Степан, Теодор, Тимофій, Федір, Яків.

Жіночі імена: Стефанія.

У кого День ангела 12 листопада

Чоловічі імена: Борис, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Ніл, Олександр, Опанас, Сава, Степан, Теодор, Федір, Ян.

У кого День ангела 13 листопада

Чоловічі імена: Герман, Іван, Ян.

У кого День ангела 14 листопада

Чоловічі імена: Аристарх, Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Григорій, Дмитро, Єгор, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Теодор, Федір, Філіп.

Жіночі імена: Ганна.

У кого День ангела 15 листопада

Чоловічі імена: Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Філіп, Хома.

У кого День ангела 16 листопада

Чоловічі імена: Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Теодор, Федір, Ян.

У кого День ангела 17 листопада

Чоловічі імена: Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло, Ян.

Жіночі імена: Вікторія.

У кого День ангела 18 листопада

Чоловічі імена: Микола, Роман.

У кого День ангела 19 листопада

Чоловічі імена: Авдей, Адріан, Валентин, Веніамін, Геннадій, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Ігнат, Іларіон, Костянтин, Леонід, Михайло, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Теодор, Тимофій, Федір, Яків, Ян.

У кого День ангела 20 листопада

Чоловічі імена: Анатолій, Арсеній, Василь, Володимир, Вольдемар, Григорій, Дем'ян, Денис, Еміль, Омелян, Іван, Іларіон, Йосип, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Остап, Ян.

Жіночі імена: Ганна, Тетяна.

У кого День ангела 21 листопада

Чоловічі імена: Архіп, Борис, Василь, Володимир, Вольдемар, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Олексій, Опанас, Павло, Петро, Сава, Теодор, Федір, Яків, Ян.

Жіночі імена: Параска.

У кого День ангела 22 листопада

Чоловічі імена: Борис, Григорій, Єлізар, Іван, Митрофан, Олександр, Олексій, Серафим, Теодор, Федір, Ян.

У кого День ангела 23 листопада

Чоловічі імена: Григорій, Євген, Іван, Марк, Митрофан, Михайло, Олександр, Олексій, Симон, Ян.

Жіночі імена: Августина, Катерина.

У кого День ангела 24 листопада

Чоловічі імена: Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Іван, Іларіон, Клим, Кузьма, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Серафим, Ян, Ярослав.

Жіночі імена: Магдаліна.

У кого День ангела 25 листопада

Чоловічі імена: Василь, Георгій, Данило, Єгор, Іван, Ілля, Інокентій, Микола, Михайло, Назар, Опанас, Петро, Тихін, Юліан, Яків, Ян.

У кого День ангела 26 листопада

Чоловічі імена: Андрій, Борис, Василь, Володимир, Вольдемар, Всеволод, Гаврило, Дем'ян, Дмитро, Іван, Микола, Олексій, Роман, Серафим, Сергій, Теодор, Федір, Яків, Ян.

Жіночі імена: Фекла.

У кого День ангела 27 листопада

Чоловічі імена: Андрій, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Олексій, Павло, Петро, Рафаель, Серафим, Сергій, Степан, Теодор, Тимофій, Федір, Хома, Харитон, Ян.

Жіночі імена: Анісія, Ганна, Параска.

У кого День ангела 28 листопада

Чоловічі імена: Данило, Денис, Іван, Микола, Ян.

У кого День ангела 29 листопада

Чоловічі імена: Андрій, Іван, Ян.

У кого День ангела 30 листопада

Чоловічі імена: Антон, Дмитро.

Також ділимося з вами новим церковним календарем свят на листопад 2025 року, щоб знати про всі релігійні події останнього місяця осені.