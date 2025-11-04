День ангела в ноябре 2025 года — кто празднует именины и как назвать ребенка

Мать с ребенком в церкви. Фото: google.com

Ноябрь — месяц, когда природа полна теплых красок, а в домах царит уют и семейное тепло. Это время, когда особенно хочется делиться добрыми словами, теплыми пожеланиями и искренними поздравлениями. В последний месяц осени будут праздновать именины многие — ведь этот период щедр на красивые, благозвучные имена с древними корнями и благословением святых покровителей.

Новини.LIVE рассказывает, кто отмечает День ангела в ноябре 2025 года и какое красивое имя выбрать для новорожденного ребенка по церковному календарю, чтобы оно принесло счастливую судьбу.

Именины в ноябре 2025 года по новому церковному календарю

Узнайте, когда поздравить родных и знакомых, чтобы не пропустить их особенный день:

У кого День ангела 1 ноября

Мужские имена: Адриан, Давид, Дамиан, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Александр, Петр, Савва, Теодор, Федор, Фома, Хома, Яков, Ян.

Женские имена: Агриппина, Елизавета, Ульяна, Юлиана.

У кого День ангела 2 ноября

Мужские имена: Константин.

У кого День ангела 3 ноября

Мужские имена: Богдан, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Ян.

Женские имена: Анна, Евдокия, Светлана, Анна, Евдокия.

У кого День ангела 4 ноября

Мужские имена: Александр, Григорий, Иван, Илья, Исмаил, Николай, Симон, Степан, Ян.

У кого День ангела 5 ноября

Мужские имена: Гавриил, Григорий, Тимофей, Григорий.

У кого День ангела 6 ноября

Мужские имена: Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел.

Женские имена: Александра, Ефросинья, Клавдия, Мотря, Нина, Серафима.

У кого День ангела 7 ноября

Мужские имена: Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Афанасий, Павел, Сергей, Теодор, Федор, Ян.

Женские имена: Елизавета.

У кого День ангела 8 ноября

Мужские имена: Гавриил, Михаил, Павел, Рафаэль.

Женские имена: Марта, Марфа, Марфа.

У кого День ангела 9 ноября

Мужские имена: Антон, Виктор, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Алексей, Семен, Теодор, Тимофей, Федор, Ян.

Женские имена: Евстолия, Мотря.

У кого День ангела 10 ноября

Мужские имена: Аполлон, Борис, Георгий, Денис, Эраст, Егор, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Александр, Алексей, Петр, Родион, Серафим, Ян.

Женские имена: Анна, Ольга, Анна, Ольга.

У кого День ангела 11 ноября

Мужские имена: Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Яков.

Женские имена: Стефания.

У кого День ангела 12 ноября

Мужские имена: Борис, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Нил, Александр, Афанасий, Савва, Степан, Теодор, Федор, Ян.

У кого День ангела 13 ноября

Мужские имена: Герман, Иван, Ян.

У кого День ангела 14 ноября

Мужские имена: Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Егор, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Теодор, Федор, Филипп.

Женские имена: Анна.

У кого День ангела 15 ноября

Мужские имена: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп, Фома.

У кого День ангела 16 ноября

Мужские имена: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Ян.

У кого День ангела 17 ноября

Мужские имена: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Ян.

Женские имена: Виктория.

У кого День ангела 18 ноября

Мужские имена: Николай, Роман, Николай, Роман.

У кого День ангела 19 ноября

Мужские имена: Авдей, Адриан, Валентин, Вениамин, Геннадий, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнат, Илларион, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Ян.

У кого День ангела 20 ноября

Мужские имена: Анатолий, Арсений, Василий, Владимир, Вольдемар, Григорий, Демьян, Денис, Эмиль, Емельян, Иван, Илларион, Иосиф, Макар, Николай, Александр, Алексей, Остап, Ян.

Женские имена: Анна, Татьяна, Татьяна.

У кого День ангела 21 ноября

Мужские имена: Архип, Борис, Василий, Владимир, Вольдемар, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Афанасий, Павел, Петр, Савва, Теодор, Федор, Яков, Ян.

Женские имена: Параска.

У кого День ангела 22 ноября

Мужские имена: Борис, Григорий, Елизар, Иван, Митрофан, Александр, Алексей, Серафим, Теодор, Федор, Ян.

У кого День ангела 23 ноября

Мужские имена: Григорий, Евгений, Иван, Марк, Митрофан, Михаил, Александр, Алексей, Симон, Ян.

Женские имена: Августина, Екатерина.

У кого День ангела 24 ноября

Мужские имена: Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Илларион, Клим, Кузьма, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Серафим, Ян, Ярослав.

Женские имена: Магдалина.

У кого День ангела 25 ноября

Мужские имена: Василий, Георгий, Даниил, Егор, Иван, Илья, Иннокентий, Николай, Михаил, Назар, Афанасий, Петр, Тихон, Юлиан, Яков, Ян.

У кого День ангела 26 ноября

Мужские имена: Андрей, Борис, Василий, Владимир, Вольдемар, Всеволод, Гавриил, Демьян, Дмитрий, Иван, Николай, Алексей, Роман, Серафим, Сергей, Теодор, Федор, Яков, Ян.

Женские имена: Фекла.

У кого День ангела 27 ноября

Мужские имена: Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Рафаэль, Серафим, Сергей, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Фома, Харитон, Ян.

Женские имена: Анисия, Анна, Параска.

У кого День ангела 28 ноября

Мужские имена: Даниил, Денис, Иван, Николай, Ян.

У кого День ангела 29 ноября

Мужские имена: Андрей, Иван, Ян.

У кого День ангела 30 ноября

Мужские имена: Антон, Дмитрий.

Также делимся с вами новым церковным календарем праздников на ноябрь 2025 года, чтобы знать обо всех религиозных событиях последнего месяца осени.