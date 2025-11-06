Михайлів день 8 листопада 2025 року — які заборони вбережуть від нещасть та смутку

Свято Собор Архистратига Михаїла. Колаж: Новини.LIVE

Православні віряни в Україні 8 листопада відзначатимуть велике духовне свято — Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. В народі дата отримала назву Михайлів день. Вважається, що саме цього дня небо особливо близьке до людей, а сам Архангел Михаїл спускається на землю, щоб перевірити, чи живуть люди в мирі й злагоді.

Новини.LIVE розповідає про значення великого православного свята, які традиції існують, що не можна робити на Михайлів день та чому важливо не залишатися на самоті.

Реклама

Читайте також:

Собор Архістратига Михаїла — яке значення великого свята

Михайлів день вшановує усіх ангелів Господніх, а особливо Архістратига Михаїла — головного серед них. У християнській традиції архангел уособлює силу Божу, що долає зло. Він вважається захисником людей, воїнів, покровителем Києва і всієї України.

У свято 8 листопада в храмах звершують урочисті богослужіння, під час яких моляться за мир, захист і духовну стійкість. Віряни ставлять свічки за здоров'я близьких, дякують за допомогу і просять Михаїла дати сили перемогти спокуси.

Собор Архістратига Михаїла. Фото: google.com

Які існують традиції на Михайлів день в Україні

Напередодні Собору Архістратига Михаїла віряни збираються на всенічне бдіння — спільну молитву, сповнену вдячності й прохання про небесний захист. У день свята під час ранкової служби в храмах прославляють Архістратига Михаїла та всі небесні воїнства — серафимів і херувимів.

Цього дня віряни обов'язково приходять до церкви, щоб помолитися святому Михаїлу, запалити свічку за здоров'я своє та близьких. До Архістратига звертаються з проханням про підтримку, духовну силу й особливо — про заступництво для воїнів, які стоять на сторожі миру.

Також українці здавна вважали Михайлів день часом родинного тепла. Люди збиралися за великим столом, запрошували сусідів і подорожніх, щоб ніхто не залишився сам. На століи на свято мали бути м'ясні та молочні страви, адже вже невдовзі починався Різдвяний піст. Господині пекли домашній хліб або коровай, яким пригощали дітей та гостей — символ щедрості й добробуту.

Ще однією доброю традицією було робити пожертви — допомагати нужденним, підтримувати військових і сиріт. Церква вчить: на Михайлів день кожен добрий учинок множиться, бо небесні сили бачать серце людини.

Мама з сином у церкві. Фото: google.com

Що не можна робити у Михайлів день 2025 року — важливі заборони

З цим святом пов'язано багато старовинних заборон та прикмет, яких дотримувалися, щоб не накликати біду на себе та родину.

Головні заборони на Михайлів день:

Не можна тяжко працювати. У цей день забороняли колоти дрова, шити, мити підлогу чи виконувати іншу фізично важку роботу. Вважалося, що так можна прогнівити небесне воїнство і накликати хвороби чи сварки в родині. Не можна сваритися й думати про погане. Архангел Михаїл бореться за добро, тому будь-які сварки, заздрощі, брехня чи образи цього дня вважалися особливим гріхом. Якщо хочете миру в домі, зберігайте спокій і щирість. Не можна залишатися на самоті. Казали: "Хто на Михайла сам сидить — того зима смутком огорне". Самотність у Михайлів день — це поганий знак. За народними повір'ями, людина, яка проведе цей день одна, може втратити Божу ласку й захист від ангелів, принести холод у серце на весь прийдешній сезон. Навіть якщо ви живете самі, варто сходити до церкви, зателефонувати рідним або запросити когось на чай — так ви залучите добру енергію свята у свій дім.

Прикмети на Михайлів день

Якщо 8 листопада йде сніг — зима буде м'якою.

Якщо день ясний і теплий — весна прийде рано.

На Михайлів день дме вітер із півночі — до холодів і заметілей.

Почати щось нове цього дня — до успіху, особливо якщо діяти з чистим серцем.

Ділимося з вами сильними молитвами за воїнів, які боронять нашу країну від російських окупантів.

Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на листопад 2025 року, щоб не пропустити найбільші релігійні події.