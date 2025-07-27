З Днем медика 27 липня 2025 — найкращі побажання та листівки

День медика 27 липня — красиві листівки та привітання зі святом
У цю неділю, 27 липня, в Україні відзначають День медичних працівників. У це свято заведено дякувати та вітати усіх працівників сфери охорони здоров'я: медикам, сімейним лікарям, хірургам, санітарам, медсестрам.
Новини.LIVE підготував красиві привітання з професійним святом у віршах, прозі та яскравих листівках.
Привітання з Днем медичного працівника у позі
Щиро вітаю вас з Днем медика! Нехай любов до обраної справи ніколи не згасає, а результати вашої роботи надихають і приносять справжню гордість.
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З Днем медичного працівника! Нехай у вашому житті панує гармонія, близькі будуть здоровими та щасливими, а кожен день дарує тепло, мир і сонячні усмішки.
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Дякуємо за вашу шляхетну місію — берегти життя!
Зичу вам безмежної поваги, вдячності від людей, стабільного здоров'я, щастя, любові й душевного спокою. Зі святом!
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Вітаю з Днем медичного працівника!
Нехай ваше професійне покликання приносить задоволення, а життя — дарує лише щасливі миті. Бажаю щирої вдячності від пацієнтів, підтримки колег і добрих змін у кожному дні.
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Зі святом, медики! Нехай ваш білий халат символізує не лише професію, а й силу, що відганяє всі хвороби. Бажаю, аби здоров'я супроводжувало вас і ваших близьких, а життя дарувало безліч щасливих моментів.
День медика 27 липня — красиві вірші українською мовою
З Днем медика, мій лікарю хороший!
Спасибі за моє здоров'я Вам,
Воно дорожче золота і грошей!
Бажаю сонця й миру Вашим дням.
Бажаю від роботи насолоди,
А від життя — і щастя, і красот,
Нехай не буде на душі негоди,
Злітайте в мріях до ясних висот!
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З Днем медика я Вас вітаю,
Здоров'я, щастя побажаю,
Хай Вам завжди у всім щастить,
І радісною буде кожна мить,
Щоб мир й достаток панували,
Незгоди — хату оминали!
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Заслужена пошана і повага
Для медиків у ці липневі дні!
Шепоче літо про добро й увагу
Що дарували медики мені.
Це ваша скромність й незамінний хист
Життя людські рятують щохвилини.
Бо ж треба врівноважить тиск:
Серця до вас сполохані все линуть.
Хай буде вам терпіння у стократ,
Щоб руки ваші не зазнали втоми.
Щоб панував і спокій й тихий лад,
Коли ви повертаєтесь додому!
Привітання з Днем медичного працівника у листівках
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