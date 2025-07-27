Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята День медика 27 липня — красиві листівки та привітання зі святом

День медика 27 липня — красиві листівки та привітання зі святом

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 05:42
З Днем медика 27 липня 2025 — найкращі побажання та листівки
Усміхнена лікарка у білому халаті. Фото: freepik.com

У цю неділю, 27 липня, в Україні відзначають День медичних працівників. У це свято заведено дякувати  та вітати усіх працівників сфери охорони здоров'я: медикам, сімейним лікарям, хірургам, санітарам, медсестрам.

Новини.LIVE підготував красиві привітання з професійним святом у віршах, прозі та яскравих листівках.

Реклама
Читайте також:

Привітання з Днем медичного працівника у позі

Щиро вітаю вас з Днем медика! Нехай любов до обраної справи ніколи не згасає, а результати вашої роботи надихають і приносять справжню гордість.

***

З Днем медичного працівника! Нехай у вашому житті панує гармонія, близькі будуть здоровими та щасливими, а кожен день дарує тепло, мир і сонячні усмішки.

***

Дякуємо за вашу шляхетну місію — берегти життя!
Зичу вам безмежної поваги, вдячності від людей, стабільного здоров'я, щастя, любові й душевного спокою. Зі святом!

***

Вітаю з Днем медичного працівника!
Нехай ваше професійне покликання приносить задоволення, а життя — дарує лише щасливі миті. Бажаю щирої вдячності від пацієнтів, підтримки колег і добрих змін у кожному дні.

***

Зі святом, медики! Нехай ваш білий халат символізує не лише професію, а й силу, що відганяє всі хвороби. Бажаю, аби здоров'я супроводжувало вас і ваших близьких, а життя дарувало безліч щасливих моментів.

День медика 27 липня — красиві вірші українською мовою 

З Днем медика, мій лікарю хороший!
Спасибі за моє здоров'я Вам,
Воно дорожче золота і грошей!
Бажаю сонця й миру Вашим дням.
Бажаю від роботи насолоди,
А від життя — і щастя, і красот,
Нехай не буде на душі негоди,
Злітайте в мріях до ясних висот!

***

З Днем медика я Вас вітаю,
Здоров'я, щастя побажаю,
Хай Вам завжди у всім щастить,
І радісною буде кожна мить,
Щоб мир й достаток панували,
Незгоди — хату оминали!

***

Заслужена пошана і повага
Для медиків у ці липневі дні!
Шепоче літо про добро й увагу
Що дарували медики мені.
Це ваша скромність й незамінний хист
Життя людські рятують щохвилини.
Бо ж треба врівноважить тиск:
Серця до вас сполохані все линуть.
Хай буде вам терпіння у стократ,
Щоб руки ваші не зазнали втоми.
Щоб панував і спокій й тихий лад,
Коли ви повертаєтесь додому!

Привітання з Днем медичного працівника у листівках 

Привітання з Днем медичного працівника у листівках
Листівки з Днем медичного працівника. Колаж: Новини.LIVE
День медика 27 липня — красиві листівки
Листівки з Днем медичного працівника. Колаж: Новини.LIVE
З Днем медика 27 липня 2025 — найкращі побажання та листівки
Листівки з Днем медичного працівника. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем медика 2025 року

 

 

 

Пропонуємо вам ознайомитися з церковним календарем свят на серпень 2025 року.

медики привітання листівки побажання 27 липня свято
Олена Дрозд - Редактор
Автор:
Олена Дрозд
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації