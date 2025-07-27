З Днем медика 27 липня 2025 — найкращі побажання та листівки

Усміхнена лікарка у білому халаті. Фото: freepik.com

У цю неділю, 27 липня, в Україні відзначають День медичних працівників. У це свято заведено дякувати та вітати усіх працівників сфери охорони здоров'я: медикам, сімейним лікарям, хірургам, санітарам, медсестрам.

Новини.LIVE підготував красиві привітання з професійним святом у віршах, прозі та яскравих листівках.

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Привітання з Днем медичного працівника у позі

Щиро вітаю вас з Днем медика! Нехай любов до обраної справи ніколи не згасає, а результати вашої роботи надихають і приносять справжню гордість.

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З Днем медичного працівника! Нехай у вашому житті панує гармонія, близькі будуть здоровими та щасливими, а кожен день дарує тепло, мир і сонячні усмішки.

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Дякуємо за вашу шляхетну місію — берегти життя!

Зичу вам безмежної поваги, вдячності від людей, стабільного здоров'я, щастя, любові й душевного спокою. Зі святом!

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Вітаю з Днем медичного працівника!

Нехай ваше професійне покликання приносить задоволення, а життя — дарує лише щасливі миті. Бажаю щирої вдячності від пацієнтів, підтримки колег і добрих змін у кожному дні.

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Зі святом, медики! Нехай ваш білий халат символізує не лише професію, а й силу, що відганяє всі хвороби. Бажаю, аби здоров'я супроводжувало вас і ваших близьких, а життя дарувало безліч щасливих моментів.

День медика 27 липня — красиві вірші українською мовою

З Днем медика, мій лікарю хороший!

Спасибі за моє здоров'я Вам,

Воно дорожче золота і грошей!

Бажаю сонця й миру Вашим дням.

Бажаю від роботи насолоди,

А від життя — і щастя, і красот,

Нехай не буде на душі негоди,

Злітайте в мріях до ясних висот!

***

З Днем медика я Вас вітаю,

Здоров'я, щастя побажаю,

Хай Вам завжди у всім щастить,

І радісною буде кожна мить,

Щоб мир й достаток панували,

Незгоди — хату оминали!

***

Заслужена пошана і повага

Для медиків у ці липневі дні!

Шепоче літо про добро й увагу

Що дарували медики мені.

Це ваша скромність й незамінний хист

Життя людські рятують щохвилини.

Бо ж треба врівноважить тиск:

Серця до вас сполохані все линуть.

Хай буде вам терпіння у стократ,

Щоб руки ваші не зазнали втоми.

Щоб панував і спокій й тихий лад,

Коли ви повертаєтесь додому!

Привітання з Днем медичного працівника у листівках

Листівки з Днем медичного працівника. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем медичного працівника. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем медичного працівника. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем медика 2025 року

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