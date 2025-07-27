С Днем медика 27 июля 2025 — лучшие пожелания и открытки

Улыбающаяся врач в белом халате. Фото: freepik.com

В это воскресенье, 27 июля, в Украине отмечают День медицинских работников. В этот праздник принято благодарить и поздравлять всех работников сферы здравоохранения: медиков, семейных врачей, хирургов, санитаров, медсестер.

Новини.LIVE подготовил красивые поздравления с профессиональным праздником в стихах, прозе и ярких открытках.

Реклама

Читайте также:

Поздравления с Днем медицинского работника в позе

Искренне поздравляю вас с Днем медика! Пусть любовь к выбранному делу никогда не угасает, а результаты вашей работы вдохновляют и приносят настоящую гордость.

Реклама

***

С Днем медицинского работника! Пусть в вашей жизни царит гармония, близкие будут здоровыми и счастливыми, а каждый день дарит тепло, мир и солнечные улыбки.

Реклама

***

Спасибо за вашу благородную миссию — беречь жизнь! Желаю вам безграничного уважения, благодарности от людей, стабильного здоровья, счастья, любви и душевного спокойствия. С праздником!

***

Поздравляю с Днем медицинского работника!

Пусть ваше профессиональное призвание приносит удовольствие, а жизнь — дарит только счастливые мгновения. Желаю искренней благодарности от пациентов, поддержки коллег и добрых перемен в каждом дне.

***

С праздником, медики! Пусть ваш белый халат символизирует не только профессию, но и силу, отгоняющую все болезни. Желаю, чтобы здоровье сопровождало вас и ваших близких, а жизнь дарила множество счастливых моментов.

День медика 27 июля — красивые стихи на украинском языке

З Днем медика, мій лікарю хороший!

Спасибі за моє здоров'я Вам,

Воно дорожче золота і грошей!

Бажаю сонця й миру Вашим дням.

Бажаю від роботи насолоди,

А від життя — і щастя, і красот,

Нехай не буде на душі негоди,

Злітайте в мріях до ясних висот!

***

З Днем медика я Вас вітаю,

Здоров'я, щастя побажаю,

Хай Вам завжди у всім щастить,

І радісною буде кожна мить,

Щоб мир й достаток панували,

Незгоди — хату оминали!

***

Заслужена пошана і повага

Для медиків у ці липневі дні!

Шепоче літо про добро й увагу

Що дарували медики мені.

Це ваша скромність й незамінний хист

Життя людські рятують щохвилини.

Бо ж треба врівноважить тиск:

Серця до вас сполохані все линуть.

Хай буде вам терпіння у стократ,

Щоб руки ваші не зазнали втоми.

Щоб панував і спокій й тихий лад,

Коли ви повертаєтесь додому!

Поздравления с Днем медицинского работника в открытках

Открытки с Днем медицинского работника. Колаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем медицинского работника. Колаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем медицинского работника. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем медика 2025 года

Предлагаем вам ознакомиться с церковным календарем праздников на август 2025 года.