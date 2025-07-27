С Днем медика 27 июля 2025 — лучшие пожелания и открытки

День медика 27 июля — красивые открытки и поздравления
В это воскресенье, 27 июля, в Украине отмечают День медицинских работников. В этот праздник принято благодарить и поздравлять всех работников сферы здравоохранения: медиков, семейных врачей, хирургов, санитаров, медсестер.
Новини.LIVE подготовил красивые поздравления с профессиональным праздником в стихах, прозе и ярких открытках.
Поздравления с Днем медицинского работника в позе
Искренне поздравляю вас с Днем медика! Пусть любовь к выбранному делу никогда не угасает, а результаты вашей работы вдохновляют и приносят настоящую гордость.
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С Днем медицинского работника! Пусть в вашей жизни царит гармония, близкие будут здоровыми и счастливыми, а каждый день дарит тепло, мир и солнечные улыбки.
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Спасибо за вашу благородную миссию — беречь жизнь! Желаю вам безграничного уважения, благодарности от людей, стабильного здоровья, счастья, любви и душевного спокойствия. С праздником!
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Поздравляю с Днем медицинского работника!
Пусть ваше профессиональное призвание приносит удовольствие, а жизнь — дарит только счастливые мгновения. Желаю искренней благодарности от пациентов, поддержки коллег и добрых перемен в каждом дне.
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С праздником, медики! Пусть ваш белый халат символизирует не только профессию, но и силу, отгоняющую все болезни. Желаю, чтобы здоровье сопровождало вас и ваших близких, а жизнь дарила множество счастливых моментов.
День медика 27 июля — красивые стихи на украинском языке
З Днем медика, мій лікарю хороший!
Спасибі за моє здоров'я Вам,
Воно дорожче золота і грошей!
Бажаю сонця й миру Вашим дням.
Бажаю від роботи насолоди,
А від життя — і щастя, і красот,
Нехай не буде на душі негоди,
Злітайте в мріях до ясних висот!
***
З Днем медика я Вас вітаю,
Здоров'я, щастя побажаю,
Хай Вам завжди у всім щастить,
І радісною буде кожна мить,
Щоб мир й достаток панували,
Незгоди — хату оминали!
***
Заслужена пошана і повага
Для медиків у ці липневі дні!
Шепоче літо про добро й увагу
Що дарували медики мені.
Це ваша скромність й незамінний хист
Життя людські рятують щохвилини.
Бо ж треба врівноважить тиск:
Серця до вас сполохані все линуть.
Хай буде вам терпіння у стократ,
Щоб руки ваші не зазнали втоми.
Щоб панував і спокій й тихий лад,
Коли ви повертаєтесь додому!
Поздравления с Днем медицинского работника в открытках
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