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Главная Праздники День медика 27 июля — красивые открытки и поздравления

День медика 27 июля — красивые открытки и поздравления

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 05:42
С Днем медика 27 июля 2025 — лучшие пожелания и открытки
Улыбающаяся врач в белом халате. Фото: freepik.com

В это воскресенье, 27 июля, в Украине отмечают День медицинских работников. В этот праздник принято благодарить и поздравлять всех работников сферы здравоохранения: медиков, семейных врачей, хирургов, санитаров, медсестер.

Новини.LIVE подготовил красивые поздравления с профессиональным праздником в стихах, прозе и ярких открытках.

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Поздравления с Днем медицинского работника в позе

Искренне поздравляю вас с Днем медика! Пусть любовь к выбранному делу никогда не угасает, а результаты вашей работы вдохновляют и приносят настоящую гордость.

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***

С Днем медицинского работника! Пусть в вашей жизни царит гармония, близкие будут здоровыми и счастливыми, а каждый день дарит тепло, мир и солнечные улыбки.

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***

Спасибо за вашу благородную миссию — беречь жизнь! Желаю вам безграничного уважения, благодарности от людей, стабильного здоровья, счастья, любви и душевного спокойствия. С праздником!

***

Поздравляю с Днем медицинского работника!
Пусть ваше профессиональное призвание приносит удовольствие, а жизнь — дарит только счастливые мгновения. Желаю искренней благодарности от пациентов, поддержки коллег и добрых перемен в каждом дне.

***

С праздником, медики! Пусть ваш белый халат символизирует не только профессию, но и силу, отгоняющую все болезни. Желаю, чтобы здоровье сопровождало вас и ваших близких, а жизнь дарила множество счастливых моментов.

День медика 27 июля — красивые стихи на украинском языке

З Днем медика, мій лікарю хороший!
Спасибі за моє здоров'я Вам,
Воно дорожче золота і грошей!
Бажаю сонця й миру Вашим дням.
Бажаю від роботи насолоди,
А від життя — і щастя, і красот,
Нехай не буде на душі негоди,
Злітайте в мріях до ясних висот!

***

З Днем медика я Вас вітаю,
Здоров'я, щастя побажаю,
Хай Вам завжди у всім щастить,
І радісною буде кожна мить,
Щоб мир й достаток панували,
Незгоди — хату оминали!

***

Заслужена пошана і повага
Для медиків у ці липневі дні!
Шепоче літо про добро й увагу
Що дарували медики мені.
Це ваша скромність й незамінний хист
Життя людські рятують щохвилини.
Бо ж треба врівноважить тиск:
Серця до вас сполохані все линуть.
Хай буде вам терпіння у стократ,
Щоб руки ваші не зазнали втоми.
Щоб панував і спокій й тихий лад,
Коли ви повертаєтесь додому!

Поздравления с Днем медицинского работника в открытках

Привітання з Днем медичного працівника у листівках
Открытки с Днем медицинского работника. Колаж: Новини.LIVE
День медика 27 липня — красиві листівки
Открытки с Днем медицинского работника. Колаж: Новини.LIVE
З Днем медика 27 липня 2025 — найкращі побажання та листівки
Открытки с Днем медицинского работника. Коллаж: Новини.LIVE

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Предлагаем вам ознакомиться с церковным календарем праздников на август 2025 года.

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Елена Дрозд - Редактор
Автор:
Елена Дрозд
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