В Україні 26 червня відзначають День кримськотатарського прапора — що відомо про свято

Прапор кримськотатарського народу. Фото: uinp.gov.ua

У четвер, 26 червня, в Україні відзначають День кримськотатарського прапора. Неофіційне свято, яке символізує єдність поколінь кримських татар та їхню боротьбу за свободу, органи самоврядування кримськотатарського народу запровадили ще у 2010 році.

Про історію кримськотатарського прапора розповіли в Українському інституті національної пам'яті.

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Що відомо про прапор кримських татар

Прапор кримськотатарського народу — полотно блакитного кольору, в лівому верхньому куті якого розташовується золотий знак влади — тамга. Небесний колір є символом миру, а однотонність — єдності.

Тарак-тамба — родовий знак правлячої династії Кримського ханства Ґереїв і національний герб кримських татар у ХХ та ХХI століттях. У Кримському ханстві зображення цього знаку було на печатках і монетах.

Національний прапор називається Мави Кок-байрак, що в перекладі на українську означає "блакитний прапор".

"Блакитний колір у тюркських народів — синонім чистоти та свободи. Він асоціюється з небом і морем, а також є одним із символів стародавнього тюркського вірування тенгріанства", — зазначають в Українському інституті національної пам'яті.

Кримське ханство, яке з'явилося у 1 441 році, стало спадкоємцем Золотої Орди, а згодом — васалом Османської імперії. На початку XVI століття кримські татари почали здійснювати воєнні операції. Показово, що прапори військових підрозділів мали свої знамена, але блакитного кольору на цих полотнах не було, можливо, тому що цей колір вважали священним і недоречним для війни.

У 1 783 році територію Кримського ханства анексувала Російська імперія. Ситуація покращилася після Лютневої революції: тоді розпочалося національне відродження кримськотатарського народу. У грудні 1 917 року в Бахчисараї відбувся перший Курултай кримських татар, під час якого майорів блакитний стяг. Офіційно національним прапором полотнище сіро-блакитного кольору із зображенням національного гербу у верхньому куті біля древка визнали у 1919 року в "Положенні про культурно-національну автономії мусульман Криму". У цьому ж документі йшлося про і про зображення тарак-тамги — його визнали національним гербом.

У період панування комуністичного режиму національний прапор у Криму не використовували. Лише 30 червня 1 991 року відбувся другий Курултай, під час якого затвердили національні прапор і гімн кримськотатарського народу. Пропорції прапора — 1:2 у співвідношенні ширини до довжини.

Наразі цей стяг символізує боротьбу за права корінного населення Криму, відновлення територіальної цілісності України та звільнення півострова від окупантів.



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