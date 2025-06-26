В Украине 26 июня отмечают День крымскотатарского флага — что известно о празднике

Флаг крымскотатарского народа. Фото: uinp.gov.ua

В четверг, 26 июня, в Украине отмечают День крымскотатарского флага. Неофициальный праздник, который символизирует единство поколений крымских татар и их борьбу за свободу, органы самоуправления крымскотатарского народа ввели еще в 2010 году.

Об истории крымскотатарского флага рассказали в Украинском институте национальной памяти.

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Что известно о флаге крымских татар

Флаг крымскотатарского народа — полотно голубого цвета, в левом верхнем углу которого располагается золотой знак власти — тамга. Небесный цвет является символом мира, а однотонность — единства.

Тарак-тамба — родовой знак правящей династии Крымского ханства Гереев и национальный герб крымских татар в ХХ и ХХI веках. В Крымском ханстве изображение этого знака было на печатях и монетах.

Национальный флаг называется Мавы Кок-байрак, что в переводе на украинский означает "блакитний прапор".

"Голубой цвет у тюркских народов — синоним чистоты и свободы. Он ассоциируется с небом и морем, а также является одним из символов древнего тюркского верования тенгрианства", — отмечают в Украинском институте национальной памяти.

Крымское ханство, которое появилось в 1 441 году, стало наследником Золотой Орды, а впоследствии — вассалом Османской империи. В начале XVI века крымские татары начали осуществлять военные операции. Показательно, что флаги воинских подразделений имели свои знамена, но голубого цвета на этих полотнах не было, возможно, потому что этот цвет считали священным и неуместным для войны.

В 1 783 году территорию Крымского ханства аннексировала Российская империя. Ситуация улучшилась после Февральской революции: тогда началось национальное возрождение крымскотатарского народа. В декабре 1917 года в Бахчисарае состоялся первый Курултай крымских татар, во время которого развевалось голубое знамя. Официально национальным флагом полотнище серо-голубого цвета с изображением национального герба в верхнем углу у древка признали в 1919 году в "Положении о культурно-национальной автономии мусульман Крыма". В этом же документе говорилось и об изображении тарак-тамги — его признали национальным гербом.

В период господства коммунистического режима национальный флаг в Крыму не использовался. Только 30 июня 1 991 года состоялся второй Курултай, во время которого утвердили национальные флаг и гимн крымскотатарского народа. Пропорции флага — 1:2 в соотношении ширины к длине.

Сейчас это знамя символизирует борьбу за права коренного населения Крыма, восстановление территориальной целостности Украины и освобождение полуострова от оккупантов.



Напомним, в июле в Украине будут отмечать немало государственных и профессиональных праздников. В частности, речь идет о Дне войск ПВО ВСУ, День ВМС ВС Украины, День Украинской Государственности, День крещения Руси.



Также мы сообщали, что до 11 июля в Украине продолжается Петров пост. Есть определенные запреты и приметы, которых стоит придерживаться.