З Днем Києва 31 травня 2026: красиві привітання у листівках, прозі та віршах

День Києва 2026: яскраві листівки та красиві привітання зі святом
Традиційно в останню неділю весни кияни та гості столиці відзначають день народження Києва. Цьогоріч свято припадає на 31 травня. У цю дату величному місту виповнюється 1544 роки. Це чудовий привід привітати один одного з Днем міста теплими словами та яскравими листівками.
Новини.LIVE ділиться добіркою красивих та щирих привітань у прозі, віршах та листівках до Дня Києва 2026 року.
З Днем Києва 31 травня — привітання у віршах українською мовою
Хай квітне Київ, місто золоте,
У кожнім серці світлом зацвіте.
З Днем Києва вітаємо усіх,
Нехай завжди панує радість, сміх!
***
Місто сильне, місто славне,
Місто давнє, православне,
Столиця України,
З Днем народження вітаємо,
Процвітання бажаємо!
***
Київ — серце України
І найстарше місто в світі,
Хоч пройшов усякі зміни,
Гарний весь — в зимі і в літі.
Там церкви золотобанні,
А в них дзвони міднокуті,
Як задзвонять на світанні,
В Україні всім їх чути.
***
Київ-місто історичне,
Йому вже багато літ.
А воно красиве, вічне,
Навесні каштанів цвіт.
З нього почалась держава
У прадавні ще часи...
В ньому наша міць і слава,
В ньому предків голоси.
***
Наш Хрещатик славний
Урочисто вбраний:
Зацвіли каштани,
Гомонять фонтани.
І машини крутять шини
Без упину, без упину...
Виринають пішоходи
Із підземних переходів:
Всі такі величні,
Всі такі столичні.
Місто Київ молодіє
І Хрещатиком радіє.
***
Чарівне місто моє Київ
Яке прекрасне ти в цвіту!
Напевно, кожен в світі мріє
Твою побачити весну.
Твої Хрещатиком каштани,
Твої затоки на Дніпрі,
І на печерських схилах храми,
Чарівні, наче уві сні.
***
Біла хмарка тане,
Сонячна пора,
Зацвіли каштани
Біля круч Дніпра.
Теплий вітер віє,
Пахощі весни,
По Дніпру на Київ
Попливли човни.
***
Зацвіли каштани у моєму місті,
Золотистим цвітом зарясніли в листі.
Цвіт такий хороший, аж вбирає очі,
Зацвіли каштани вчора опівночі.
А під ними ходять вулицею люди.
Зацвіли каштани тут і там, усюди.
Холодку багато, пахощів багато.
У моєму місті гарно, як на свято.
День Києва 2026 — красиві привітання у прозі
З Днем Києва! Тобі пощастило жити у місті, яке стало символом сили, гідності та незламності. Нехай Київ завжди надихає тебе своєю красою і додає віри у майбутнє.
***
Вітаю з Днем Києва! Нехай це місто дарує тобі щодня нові емоції, теплі зустрічі та відчуття дому.
***
Вітаю з Днем Києва! Ми пишаємося нашим містом, яке вистояло і продовжує жити попри всі випробування. Нехай він завжди буде захищеним, сильним і вільним, а його люди — щасливими та впевненими у завтрашньому дні.
***
Нехай кожна вулиця Києва буде для тебе джерелом натхнення, а кожен день — приводом пишатися тим, що ти тут живеш. З Днем Києва!
***
З Днем Києва! Бажаю тобі відчувати себе щасливим у цьому місті в будь-яку пору року — у весняному цвітінні каштанів, літніх світанках, осінніх алеях і зимовій тиші.
***
З Днем Києва! Сьогодні наше місто — це символ стійкості, який щодня доводить свою незламність. Нехай кожен день наближає нас до перемоги і довгоочікуваного миру.
Листівки з Днем Києва 2026
