З Днем Києва 31 травня 2026: красиві привітання у листівках, прозі та віршах

Традиційно в останню неділю весни кияни та гості столиці відзначають день народження Києва. Цьогоріч свято припадає на 31 травня. У цю дату величному місту виповнюється 1544 роки. Це чудовий привід привітати один одного з Днем міста теплими словами та яскравими листівками.

Новини.LIVE ділиться добіркою красивих та щирих привітань у прозі, віршах та листівках до Дня Києва 2026 року.

З Днем Києва 31 травня — привітання у віршах українською мовою

Хай квітне Київ, місто золоте,

У кожнім серці світлом зацвіте.

З Днем Києва вітаємо усіх,

Нехай завжди панує радість, сміх!

***

Місто сильне, місто славне,

Місто давнє, православне,

Столиця України,

З Днем народження вітаємо,

Процвітання бажаємо!

***

Київ — серце України

І найстарше місто в світі,

Хоч пройшов усякі зміни,

Гарний весь — в зимі і в літі.

Там церкви золотобанні,

А в них дзвони міднокуті,

Як задзвонять на світанні,

В Україні всім їх чути.

***

Київ-місто історичне,

Йому вже багато літ.

А воно красиве, вічне,

Навесні каштанів цвіт.

З нього почалась держава

У прадавні ще часи...

В ньому наша міць і слава,

В ньому предків голоси.

***

Наш Хрещатик славний

Урочисто вбраний:

Зацвіли каштани,

Гомонять фонтани.

І машини крутять шини

Без упину, без упину...

Виринають пішоходи

Із підземних переходів:

Всі такі величні,

Всі такі столичні.

Місто Київ молодіє

І Хрещатиком радіє.

***

Чарівне місто моє Київ

Яке прекрасне ти в цвіту!

Напевно, кожен в світі мріє

Твою побачити весну.

Твої Хрещатиком каштани,

Твої затоки на Дніпрі,

І на печерських схилах храми,

Чарівні, наче уві сні.

***

Біла хмарка тане,

Сонячна пора,

Зацвіли каштани

Біля круч Дніпра.

Теплий вітер віє,

Пахощі весни,

По Дніпру на Київ

Попливли човни.

***

Зацвіли каштани у моєму місті,

Золотистим цвітом зарясніли в листі.

Цвіт такий хороший, аж вбирає очі,

Зацвіли каштани вчора опівночі.

А під ними ходять вулицею люди.

Зацвіли каштани тут і там, усюди.

Холодку багато, пахощів багато.

У моєму місті гарно, як на свято.

День Києва 2026 — красиві привітання у прозі

З Днем Києва! Тобі пощастило жити у місті, яке стало символом сили, гідності та незламності. Нехай Київ завжди надихає тебе своєю красою і додає віри у майбутнє.

***

Вітаю з Днем Києва! Нехай це місто дарує тобі щодня нові емоції, теплі зустрічі та відчуття дому.

***

Вітаю з Днем Києва! Ми пишаємося нашим містом, яке вистояло і продовжує жити попри всі випробування. Нехай він завжди буде захищеним, сильним і вільним, а його люди — щасливими та впевненими у завтрашньому дні.

***

Нехай кожна вулиця Києва буде для тебе джерелом натхнення, а кожен день — приводом пишатися тим, що ти тут живеш. З Днем Києва!

***

З Днем Києва! Бажаю тобі відчувати себе щасливим у цьому місті в будь-яку пору року — у весняному цвітінні каштанів, літніх світанках, осінніх алеях і зимовій тиші.

***

З Днем Києва! Сьогодні наше місто — це символ стійкості, який щодня доводить свою незламність. Нехай кожен день наближає нас до перемоги і довгоочікуваного миру.

Листівки з Днем Києва 2026

Листівки з Днем Києва 2026. Колаж: Новини.LIVE

