С Днем Киева 31 мая 2026: красивые поздравления в открытках, прозе и стихах

Традиционно в последнее воскресенье весны киевляне и гости столицы отмечают день рождения Киева. В этом году праздник приходится на 31 мая. В эту дату величественному городу исполняется 1544 года. Это отличный повод поздравить друг друга с Днем города теплыми словами и яркими открытками.

Новини.LIVE делится подборкой красивых и искренних поздравлений в прозе, стихах и открытках ко Дню Киева 2026 года.

С Днем Киева 31 мая — поздравления в стихах на украинском языке

Хай квітне Київ, місто золоте,

У кожнім серці світлом зацвіте.

З Днем Києва вітаємо усіх,

Нехай завжди панує радість, сміх!

***

Місто сильне, місто славне,

Місто давнє, православне,

Столиця України,

З Днем народження вітаємо,

Процвітання бажаємо!

***

Київ — серце України

І найстарше місто в світі,

Хоч пройшов усякі зміни,

Гарний весь — в зимі і в літі.

Там церкви золотобанні,

А в них дзвони міднокуті,

Як задзвонять на світанні,

В Україні всім їх чути.

***

Київ-місто історичне,

Йому вже багато літ.

А воно красиве, вічне,

Навесні каштанів цвіт.

З нього почалась держава

У прадавні ще часи...

В ньому наша міць і слава,

В ньому предків голоси.

***

Наш Хрещатик славний

Урочисто вбраний:

Зацвіли каштани,

Гомонять фонтани.

І машини крутять шини

Без упину, без упину...

Виринають пішоходи

Із підземних переходів:

Всі такі величні,

Всі такі столичні.

Місто Київ молодіє

І Хрещатиком радіє.

***

Чарівне місто моє Київ

Яке прекрасне ти в цвіту!

Напевно, кожен в світі мріє

Твою побачити весну.

Твої Хрещатиком каштани,

Твої затоки на Дніпрі,

І на печерських схилах храми,

Чарівні, наче уві сні.

***

Біла хмарка тане,

Сонячна пора,

Зацвіли каштани

Біля круч Дніпра.

Теплий вітер віє,

Пахощі весни,

По Дніпру на Київ

Попливли човни.

***

Зацвіли каштани у моєму місті,

Золотистим цвітом зарясніли в листі.

Цвіт такий хороший, аж вбирає очі,

Зацвіли каштани вчора опівночі.

А під ними ходять вулицею люди.

Зацвіли каштани тут і там, усюди.

Холодку багато, пахощів багато.

У моєму місті гарно, як на свято.

День Киева 2026 — красивые поздравления в прозе

С Днем Киева! Тебе повезло жить в городе, который стал символом силы, достоинства и несокрушимости. Пусть Киев всегда вдохновляет тебя своей красотой и добавляет веры в будущее.

***

Поздравляю с Днем Киева! Пусть этот город дарит тебе ежедневно новые эмоции, теплые встречи и ощущение дома.

***

Поздравляю с Днем Киева! Мы гордимся нашим городом, который выстоял и продолжает жить несмотря на все испытания. Пусть он всегда будет защищенным, сильным и свободным, а его люди — счастливыми и уверенными в завтрашнем дне.

***

Пусть каждая улица Киева будет для тебя источником вдохновения, а каждый день — поводом гордиться тем, что ты здесь живешь. С Днем Киева!

***

С Днем Киева! Желаю тебе чувствовать себя счастливым в этом городе в любое время года — в весеннем цветении каштанов, летних рассветах, осенних аллеях и зимней тишине.

***

С Днем Киева! Сегодня наш город — это символ стойкости, который ежедневно доказывает свою несокрушимость. Пусть каждый день приближает нас к победе и долгожданному миру.

Открытки с Днем Киева 2026

