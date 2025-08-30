З Днем авіації України 2025 — привітання у листівках, віршах і своїми словами

Українські пілоти Су-24М. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

В Україні традиційно в останню суботу серпня відзначають професійне державне свято — День авіації. Цьогоріч воно припадає на 30 серпня. Ця дата присвячена як цивільній, так і військовій авіації, яка сьогодні продовжує героїчно захищати країну від російських окупантів. Свято є приводом висловити вдячність і привітати працівників авіаційної галузі — від конструкторів та науковців до пілотів, стюардес і майбутніх авіаторів, які здобувають освіту в авіаучилищах та льотних школах.

Новини.LIVE ділиться красивими привітаннями у прозі, віршах та листівках з Днем авіації України 2025 року.

Щирі привітання з Днем авіації у прозі

У цей святковий день бажаю тобі завжди впевнено долати нові вершини. Нехай сила духу, відвага та віра ведуть уперед, відкриваючи нові горизонти. З Днем авіації України!

***

З професійним святом — Днем авіації України! Ти — приклад мужності, таланту та відданості своїй справі. Хай у твоєму житті завжди буде місце для перемог!

***

Вітаю з Днем авіації України! Бажаю мирного неба, легких польотів і безпечного простору. Хай кожен день приносить гарні новини, добрий настрій і щасливі миті.

***

Щирі вітання з Днем авіації України! Нехай здоров'я буде міцним, сила — невичерпною, а витримка — сталевою. Вір у світле майбутнє, і воно обов'язково стане реальністю.

***

Друже, зі святом тебе! Хай успіх приходить стрімко й впевнено, мов зліт авіалайнера, а життя буде ясним і безхмарним. З Днем авіації України!

***

Прийміть найтепліші вітання з Днем авіації України! Бажаємо наснаги й сил, натхнення та добробуту. Нехай у домі панують щастя, гармонія та любов, а у серці — спокій і впевненість.

***

У цей чудовий день хочу привітати тебе зі святом української авіації! Нехай кожен політ буде легким, кожне повернення — радісним, а в буденному житті завжди буде місце для усмішок, тепла та світлих подій.

З Днем авіації України 2025 — привітання у віршах українською мовою

Спокійно в небі завжди буде,

Бо аси наші на посту.

З Днем авіації вітаю,

Удачі вашому крилу!

***

Їх професіоналізм, сьогодні відмічається.

Святом авіації він називається.

Славим ми пілотів й стюардес,

за їх труди й великий стрес.

Бажаємо не знати горя,

щоб усміхалась завжди доля,

і кохання у душі цвіло.

***

З Днем авіації сьогодні

Я вас вітаю від душі,

Хай підкоряються простори,

Красиві будуть віражі.

Бажаю в небі перемог,

І вильотів чудесних!

Хай збережуть вас від тривог

Всі ангели небесні!

***

До космічних ви висот

Прагнете щодня,

Поважає вас народ

Тішиться рідня,

Бо найближче до зірок

Ви з усіх із нас.

Вас вітаємо тепер

В цей зірковий час.

З Днем авіації України!

***

Нехай прилади завжди працюють,

І літак буде справним завжди,

Нехай люди усмішку дарують,

Щоб ніколи не було біди.

Хай завжди вас вдома чекають,

Любі ваші: сім'я і рідня.

І аварії всі вас минають,

Нехай Бог береже вас щодня!

З Днем авіації України!

День авіації України 30 серпня 2025 — яскраві листівки

Листівки з Днем авіації України 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем авіації України 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем авіації України 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем авіації України 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем авіації України 2025

Також ділимося з вами календарем свят на вересень 2025 року, щоб не пропустити головні дати місяця.