З Днем авіації України 2025 — привітання у листівках, віршах і своїми словами

День авіації України 2025 — найкращі привітання для авіаторів
В Україні традиційно в останню суботу серпня відзначають професійне державне свято — День авіації. Цьогоріч воно припадає на 30 серпня. Ця дата присвячена як цивільній, так і військовій авіації, яка сьогодні продовжує героїчно захищати країну від російських окупантів. Свято є приводом висловити вдячність і привітати працівників авіаційної галузі — від конструкторів та науковців до пілотів, стюардес і майбутніх авіаторів, які здобувають освіту в авіаучилищах та льотних школах.
Новини.LIVE ділиться красивими привітаннями у прозі, віршах та листівках з Днем авіації України 2025 року.
Щирі привітання з Днем авіації у прозі
У цей святковий день бажаю тобі завжди впевнено долати нові вершини. Нехай сила духу, відвага та віра ведуть уперед, відкриваючи нові горизонти. З Днем авіації України!
***
З професійним святом — Днем авіації України! Ти — приклад мужності, таланту та відданості своїй справі. Хай у твоєму житті завжди буде місце для перемог!
***
Вітаю з Днем авіації України! Бажаю мирного неба, легких польотів і безпечного простору. Хай кожен день приносить гарні новини, добрий настрій і щасливі миті.
***
Щирі вітання з Днем авіації України! Нехай здоров'я буде міцним, сила — невичерпною, а витримка — сталевою. Вір у світле майбутнє, і воно обов'язково стане реальністю.
***
Друже, зі святом тебе! Хай успіх приходить стрімко й впевнено, мов зліт авіалайнера, а життя буде ясним і безхмарним. З Днем авіації України!
***
Прийміть найтепліші вітання з Днем авіації України! Бажаємо наснаги й сил, натхнення та добробуту. Нехай у домі панують щастя, гармонія та любов, а у серці — спокій і впевненість.
***
У цей чудовий день хочу привітати тебе зі святом української авіації! Нехай кожен політ буде легким, кожне повернення — радісним, а в буденному житті завжди буде місце для усмішок, тепла та світлих подій.
З Днем авіації України 2025 — привітання у віршах українською мовою
Спокійно в небі завжди буде,
Бо аси наші на посту.
З Днем авіації вітаю,
Удачі вашому крилу!
***
Їх професіоналізм, сьогодні відмічається.
Святом авіації він називається.
Славим ми пілотів й стюардес,
за їх труди й великий стрес.
Бажаємо не знати горя,
щоб усміхалась завжди доля,
і кохання у душі цвіло.
***
З Днем авіації сьогодні
Я вас вітаю від душі,
Хай підкоряються простори,
Красиві будуть віражі.
Бажаю в небі перемог,
І вильотів чудесних!
Хай збережуть вас від тривог
Всі ангели небесні!
***
До космічних ви висот
Прагнете щодня,
Поважає вас народ
Тішиться рідня,
Бо найближче до зірок
Ви з усіх із нас.
Вас вітаємо тепер
В цей зірковий час.
З Днем авіації України!
***
Нехай прилади завжди працюють,
І літак буде справним завжди,
Нехай люди усмішку дарують,
Щоб ніколи не було біди.
Хай завжди вас вдома чекають,
Любі ваші: сім'я і рідня.
І аварії всі вас минають,
Нехай Бог береже вас щодня!
З Днем авіації України!
День авіації України 30 серпня 2025 — яскраві листівки
Відеопривітання з Днем авіації України 2025
