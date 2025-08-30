Видео
День авиации Украины 2025 — лучшие поздравления для авиаторов

Дата публикации 30 августа 2025 06:03
С Днем авиации Украины 2025 — поздравления в открытках, стихах и своими словами
Украинские пилоты Су-24М. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

В Украине традиционно в последнюю субботу августа отмечают профессиональный государственный праздник — День авиации. В этом году он приходится на 30 августа. Эта дата посвящена как гражданской, так и военной авиации, которая сегодня продолжает героически защищать страну от российских оккупантов. Праздник является поводом выразить благодарность и поздравить работников авиационной отрасли — от конструкторов и ученых до пилотов, стюардесс и будущих авиаторов, которые получают образование в авиаучилищах и летных школах.

Новини.LIVE делится красивыми поздравлениями в прозе, стихах и открытках с Днем авиации Украины 2025 года.

Искренние поздравления с Днем авиации в прозе

В этот праздничный день желаю тебе всегда уверенно преодолевать новые вершины. Пусть сила духа, отвага и вера ведут вперед, открывая новые горизонты. С Днем авиации Украины!

***

С профессиональным праздником — Днем авиации Украины! Ты — пример мужества, таланта и преданности своему делу. Пусть в твоей жизни всегда будет место для побед!

***

Поздравляю с Днем авиации Украины! Желаю мирного неба, легких полетов и безопасного пространства. Пусть каждый день приносит хорошие новости, хорошее настроение и счастливые мгновения.

***

Искренние поздравления с Днем авиации Украины! Пусть здоровье будет крепким, сила — неисчерпаемой, а выдержка — стальной. Верь в светлое будущее, и оно обязательно станет реальностью.

***

Друг, с праздником тебя! Пусть успех приходит стремительно и уверенно, как взлет авиалайнера, а жизнь будет ясной и безоблачной. С Днем авиации Украины!

***

Примите самые теплые поздравления с Днем авиации Украины! Желаем вдохновения и сил, вдохновения и благополучия. Пусть в доме царят счастье, гармония и любовь, а в сердце — спокойствие и уверенность.

***

В этот замечательный день хочу поздравить тебя с праздником украинской авиации! Пусть каждый полет будет легким, каждое возвращение — радостным, а в повседневной жизни всегда будет место для улыбок, тепла и светлых событий.

С Днем авиации Украины 2025 — поздравления в стихах на украинском языке

Спокійно в небі завжди буде,
Бо аси наші на посту.
З Днем авіації вітаю,
Удачі вашому крилу!

***

Їх професіоналізм, сьогодні відмічається.
Святом авіації він називається.
Славим ми пілотів й стюардес,
за їх труди й великий стрес.
Бажаємо не знати горя,
щоб усміхалась завжди доля,
і кохання у душі цвіло. 

*** 

З Днем авіації сьогодні
Я вас вітаю від душі,
Хай підкоряються простори,
Красиві будуть віражі.
Бажаю в небі перемог,
І вильотів чудесних!
Хай збережуть вас від тривог
Всі ангели небесні!

***

До космічних ви висот
Прагнете щодня,
Поважає вас народ
Тішиться рідня,
Бо найближче до зірок
Ви з усіх із нас.
Вас вітаємо тепер
В цей зірковий час.
З Днем авіації України! 

***

Нехай прилади завжди працюють,
І літак буде справним завжди,
Нехай люди усмішку дарують,
Щоб ніколи не було біди.
Хай завжди вас вдома чекають,
Любі ваші: сім'я і рідня.
І аварії всі вас минають,
Нехай Бог береже вас щодня!
З Днем авіації України! 

День авиации Украины 30 августа 2025 — яркие открытки

Искренние поздравления с Днем авиации Украины 2025
Открытки с Днем авиации Украины 2025. Коллаж: Новини.LIVE
День авиации Украины 30 августа 2025 — яркие открытки
Открытки с Днем авиации Украины 2025. Коллаж: Новини.LIVE
С Днем авиации Украины 2025 — поздравление
Открытки с Днем авиации Украины 2025. Коллаж: Новини.LIVE
С Днем авиации Украины 2025 — открытки
Открытки с Днем авиации Украины 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравление с Днем авиации Украины 2025

 

Также делимся с вами календарем праздников на сентябрь 2025 года, чтобы не пропустить главные даты месяца.

праздники поздравления открытки пожелания 30 августа День авиации Украины
Людмила Мельник - Редактор
Автор:
Людмила Мельник
