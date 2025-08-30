С Днем авиации Украины 2025 — поздравления в открытках, стихах и своими словами

Украинские пилоты Су-24М. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

В Украине традиционно в последнюю субботу августа отмечают профессиональный государственный праздник — День авиации. В этом году он приходится на 30 августа. Эта дата посвящена как гражданской, так и военной авиации, которая сегодня продолжает героически защищать страну от российских оккупантов. Праздник является поводом выразить благодарность и поздравить работников авиационной отрасли — от конструкторов и ученых до пилотов, стюардесс и будущих авиаторов, которые получают образование в авиаучилищах и летных школах.

Новини.LIVE делится красивыми поздравлениями в прозе, стихах и открытках с Днем авиации Украины 2025 года.

Искренние поздравления с Днем авиации в прозе

В этот праздничный день желаю тебе всегда уверенно преодолевать новые вершины. Пусть сила духа, отвага и вера ведут вперед, открывая новые горизонты. С Днем авиации Украины!

***

С профессиональным праздником — Днем авиации Украины! Ты — пример мужества, таланта и преданности своему делу. Пусть в твоей жизни всегда будет место для побед!

***

Поздравляю с Днем авиации Украины! Желаю мирного неба, легких полетов и безопасного пространства. Пусть каждый день приносит хорошие новости, хорошее настроение и счастливые мгновения.

***

Искренние поздравления с Днем авиации Украины! Пусть здоровье будет крепким, сила — неисчерпаемой, а выдержка — стальной. Верь в светлое будущее, и оно обязательно станет реальностью.

***

Друг, с праздником тебя! Пусть успех приходит стремительно и уверенно, как взлет авиалайнера, а жизнь будет ясной и безоблачной. С Днем авиации Украины!

***

Примите самые теплые поздравления с Днем авиации Украины! Желаем вдохновения и сил, вдохновения и благополучия. Пусть в доме царят счастье, гармония и любовь, а в сердце — спокойствие и уверенность.

***

В этот замечательный день хочу поздравить тебя с праздником украинской авиации! Пусть каждый полет будет легким, каждое возвращение — радостным, а в повседневной жизни всегда будет место для улыбок, тепла и светлых событий.

С Днем авиации Украины 2025 — поздравления в стихах на украинском языке

Спокійно в небі завжди буде,

Бо аси наші на посту.

З Днем авіації вітаю,

Удачі вашому крилу!

***

Їх професіоналізм, сьогодні відмічається.

Святом авіації він називається.

Славим ми пілотів й стюардес,

за їх труди й великий стрес.

Бажаємо не знати горя,

щоб усміхалась завжди доля,

і кохання у душі цвіло.

***

З Днем авіації сьогодні

Я вас вітаю від душі,

Хай підкоряються простори,

Красиві будуть віражі.

Бажаю в небі перемог,

І вильотів чудесних!

Хай збережуть вас від тривог

Всі ангели небесні!

***

До космічних ви висот

Прагнете щодня,

Поважає вас народ

Тішиться рідня,

Бо найближче до зірок

Ви з усіх із нас.

Вас вітаємо тепер

В цей зірковий час.

З Днем авіації України!

***

Нехай прилади завжди працюють,

І літак буде справним завжди,

Нехай люди усмішку дарують,

Щоб ніколи не було біди.

Хай завжди вас вдома чекають,

Любі ваші: сім'я і рідня.

І аварії всі вас минають,

Нехай Бог береже вас щодня!

З Днем авіації України!

День авиации Украины 30 августа 2025 — яркие открытки

Видеопоздравление с Днем авиации Украины 2025

