З Днем ангела Марини 17 липня 2025 — красиві листівки, привітання у прозі й віршах

Красива дівчина з крилами. Фото: freepik.com

Сьогодні, 17 липня, ПЦУ вшановує пам'ять святої великомучениці Марини Антіохійської. Цієї ж дати представниці прекрасної статі з іменем Марина святкують іменини. У День ангела заведено вітати жінок на честь їхньої небесної покровительки, бажаючи їм міцного здоров'я, жіночого щастя, душевного тепла та Божого захисту.

Новини.LIVE ділиться гарними та щирими привітаннями з іменинами Марини у прозі, віршах та листівках.

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Коли Марини святкують іменини у 2025 році

За новоюліанським церковним календарем, Марини відзначають День ангела двічі на рік:

28 лютого — церква вшановує преподобну діву-самітницю Марину Берійську, що жила в V столітті в Малій Азії.

— церква вшановує преподобну діву-самітницю Марину Берійську, що жила в V столітті в Малій Азії. 17 липня — вшановується свята великомучениця Марина Антіохійська. Дівчина жила в III столітті в місті Антіохія.

Привітання з Днем ангела Марини у красивій та душевній прозі

Маринко, з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, добра та щирих усмішок. Бажаю тобі світлих думок, гарного настрою та тепла від близьких людей.

***

Дорога Марино! Вітаю тебе зі світлим днем твого небесного покровителя. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, підтримує в складні моменти та допомагає в усіх справах.

***

Мариночко, з іменинами! Бажаю, щоб життя дарувало тільки приємні сюрпризи, щоб серце наповнювалось теплом, а душа — спокоєм. Нехай навколо тебе завжди будуть щирі та добрі люди.

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Зі святом, Марино! Нехай цей день принесе яскраві емоції, хороші новини та натхнення. Бажаю тобі бути впевненою у собі, сильною духом та відкритою до нових звершень.

***

Марино, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю жіночого щастя, ніжної любові та затишку в душі.

Іменини Марини 17 липня — найгарніші вірші-привітання українською мовою

В День ангела Марини, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Сьогодні настали іменини

У найкращої дівчини — Марини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі й радості бажаю.

***

Марино, в цей чудовий, гарний день

Так хочеться багато побажати:

Добра, здоров'я, дорогих людей

Які любов'ю вміють зігрівати.

***

Люба Маринко, мамина втіхо!

Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху —

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

***

З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє

В твоїм житті, і на твоїм віку.

Хай Ангел береже і захищає,

І просить в Бога доленьку легку.

Хай будуть всі стежки твої безхмарні.

І щастя в домі, і в душі квітує,

Хай будуть друзі, тільки щирі, гарні,

І Бог твої молитви завжди чує!

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Марині помагає,

Ангел покровитель!

***

Моя прекрасна Марино,

Твої сьогодні іменини,

Хочу удачі побажати,

Тобі не варто сумувати,

Завжди веселою лишайся,

Рідним близьким посміхайся,

Нехай любов прекрасна буде,

Нехай тебе цінують люди!

День ангела Марини 17 липня — яскраві листівки

Листівки з іменинами Марини 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з іменинами Марини 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з іменинами Марини 2025. Колаж: Новини.LIVE

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