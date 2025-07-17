С Днем ангела Марины 17 июля 2025 — красивые открытки, поздравления в прозе и стихах

Красивая девушка с крыльями. Фото: freepik.com

Сегодня, 17 июля, ПЦУ чтит память святой великомученицы Марины Антиохийской. В эту же дату представительницы прекрасного пола с именем Марина празднуют именины. В День ангела принято поздравлять женщин в честь их небесной покровительницы, желая им крепкого здоровья, женского счастья, душевного тепла и Божьей защиты.

Новини.LIVE делится хорошими и искренними поздравлениями с именинами Марины в прозе, стихах и открытках.

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Когда Марины празднуют именины в 2025 году

По новоюлианскому церковному календарю, Марины отмечают День ангела дважды в год:

28 февраля — церковь почитает преподобную деву-отшельницу Марину Берийскую, жившую в V веке в Малой Азии.

— церковь почитает преподобную деву-отшельницу Марину Берийскую, жившую в V веке в Малой Азии. 17 июля — почитается святая великомученица Марина Антиохийская. Девушка жила в III веке в городе Антиохия.

Поздравления с Днем ангела Марины в красивой и душевной прозе

Машенька, с Днем ангела, с Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет место для радости, добра и искренних улыбок. Желаю тебе светлых мыслей, хорошего настроения и тепла от близких людей.

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Дорогая Марина, поздравляю тебя со светлым днем твоего небесного покровителя. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, поддерживает в сложные моменты и помогает во всех делах.

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Мариночка, с именинами! Желаю, чтобы жизнь дарила только приятные сюрпризы, чтобы сердце наполнялось теплом, а душа — покоем. Пусть вокруг тебя всегда будут искренние и добрые люди.

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С праздником, Марина! Пусть этот день принесет яркие эмоции, хорошие новости и вдохновение. Желаю тебе быть уверенной в себе, сильной духом и открытой к новым свершениям.

***

Марина, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю женского счастья, нежной любви и уюта в душе.

Именины Марины 17 июля — самые красивые стихи-поздравления на украинском языке

В День ангела Марини, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Сьогодні настали іменини

У найкращої дівчини — Марини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі й радості бажаю.

***

Марино, в цей чудовий, гарний день

Так хочеться багато побажати:

Добра, здоров'я, дорогих людей

Які любов'ю вміють зігрівати.

***

Люба Маринко, мамина втіхо!

Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху —

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

***

З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє

В твоїм житті, і на твоїм віку.

Хай Ангел береже і захищає,

І просить в Бога доленьку легку.

Хай будуть всі стежки твої безхмарні.

І щастя в домі, і в душі квітує,

Хай будуть друзі, тільки щирі, гарні,

І Бог твої молитви завжди чує!

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Марині помагає,

Ангел покровитель!

***

Моя прекрасна Марино,

Твої сьогодні іменини,

Хочу удачі побажати,

Тобі не варто сумувати,

Завжди веселою лишайся,

Рідним близьким посміхайся,

Нехай любов прекрасна буде,

Нехай тебе цінують люди!

День ангела Марины 17 июля — яркие открытки

Открытки с именинами Марины 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с именинами Марины 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с именинами Марины 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем ангела Марины 2025 года

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