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День ангела Анни 2024 — яскраві листівки, побажання щастя і миру

22 грудня 2024 00:13
Світлана Конюшенко - Редактор
З Днем ангела Анни 2024 — душевні привітання та красиві листівки
Красива дівчина з ангельскими крилами. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 22 грудня, за старим церковним календарем, відзначають свято зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. У народі цю дату також називають Днем святої Анни. На це свято також заведено вітати з іменинами близьких та знайомих на ім'я Анна або Ганна.

Новини.LIVE зробив добірку душевних та зворушливих привітань у прозі, віршах та листівках з Днем ангела Анни. 

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Коли святкувати День ангела Анни (Ганни)

За старим церковним календарем День ангела Анни заведено святкувати:

  • 11 січня;
  • 3, 16, 17, 23, 26 лютого;
  • 2, 3, 11, 14, 20 березня;
  • 8, 13 квітня;
  • 11 травня;
  • 20, 23, 25, 26 червня;
  • 18 липня;
  • 3, 5, 7, 13, 29 серпня;
  • 10, 22 вересня;
  • 11, 15 жовтня;
  • 4, 10, 11, 16, 23, 27 листопада;
  • 3, 11, 22, 23 грудня.

За новим православним календарем іменини Ганни відзначають: 

  • 21 січня; 
  • 3, 4, 10, 13, 18, 19, 27 лютого;
  • 1, 7, 26, 31 березня;
  • 28 квітня;
  • 7, 10, 12, 13 червня;
  • 5, 21, 23, 25, 31 липня;
  • 16, 28 серпня;
  • 9, 28 вересня;
  • 2, 22, 28, 29 жовтня;
  • 3, 10, 14, 20, 28 листопада;
  • 9, 10 грудня.

 

Коли святкувати День ангела Анни (Ганни)
Дівчина з крилами дивиться у дзеркало. Фото: istockphoto.com

Привітання з іменинами Анни (Ганни) у віршах українською мовою 

З днем ангела святої Анни
Прийми мої сердечні привітання,
Хай покровителька твоя з небес,
Благословить душі і тіла процвітання.

***

Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Анні побажаю я тепла,
Любові та удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково у порядку!

***

В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!

***

Ганнусю хочу привітати,
Здоров'я, щастя побажати,
щоб мрії здійснились Твої,
А ще безхмарних, теплих днів!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Анна — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров'я і чудес!

 

Привітання з іменинами Анни (Ганни) у віршах українською мовою
Маленька дівчинка з крилами. Фото: freepik.com

День ангела Анни (Ганни) 2024 —  зворушливі та щирі привітання у прозі

Вітаю з Днем ангела, Анно! Нехай твоє ім'я, пов'язане з матір'ю Пресвятої Богородиці, буде твоїм захистом і духовним оберегом. Нехай життя дарує надію, щирість думок і міцну віру. Бажаю миру в серці, спокою в душі та благодаті в кожному дні.

***

Нехай твоє життя буде сповнене добрих справ і гармонії. Нехай душа залишається світлою, а серце — відкрите до щастя. З іменинами, Ганнусю!

***

Зі святом Анни! Бажаю, щоб твоє ім'я було символом добра й надії для тебе та твоїх близьких. Нехай твій ангел-охоронець береже тебе від негараздів, додає наснаги та веде до світла. Щастя тобі, здоров'я і гармонії в кожному дні!

***

Анно, сьогодні твій День! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищаючи тебе від усіх бід і підтримуючи у важливі моменти. Усміхайся частіше, адже твоя усмішка — це світло, яке наповнює серце теплом. 

***

У цей святковий день — День Анни — щиро вітаю тебе з іменинами! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, миру та добрих людей. Нехай серце залишається відкритим для любові, а душа наповнюється щирими почуттями. 

***

З Днем ангела Анни! Нехай твоє ім'я буде символом захисту та благословення у всі дні твого життя. Бажаю, щоб віра була твоєю опорою, а серце ніколи не втрачало надії. 

***

Анно, вітаю тебе з днем твого Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поряд, захищаючи від негараздів і надихаючи на добрі справи. Хай твої очі світяться щастям, а душа випромінює любов і тепло. 

***

Дорога Анно, з Днем Ангела тебе! Хочу побажати тобі щастя, яке переповнює серце, і радості, яка щодня приносить нові барви у твоє життя. Нехай любов і добро супроводжують тебе у всьому, а успіх і вдача ніколи не залишають. Будь щасливою, здоровою і завжди прекрасною!

Яскраві та красиві листівки до Дня ангела Анни (Ганни)

Іменини Анни (Ганни) 22 грудня — красиві листівки
Привітання з Днем ангела Анни 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День ангела Анни — душевні привітання
Привітання з Днем ангела Анни 2024 року. Фото: Новини.LIVE
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Привітання з Днем ангела Анни 2024 року. Фото: Новини.LIVE
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Привітання з Днем ангела Анни 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День ангела Анни 2024 — душевні привітання
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Хто сьогодні, 22 грудня, відзначає іменини — листівки
Привітання з Днем ангела Анни 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День ангела Анни — душевні привітання
Привітання з Днем ангела Анни 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з іменинами Ганни у красивих листівках
Привітання з Днем ангела Анни 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем ангела Анни 2024 року

 

 

Раніше ми писали, хто святкуватиме іменини у січні 2025 року та як назвати новонароджену дитину. 

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23:31 Богачук достроково переміг британця в андеркарді Усик — Ф'юрі

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