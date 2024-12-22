З Днем ангела Анни 2024 — душевні привітання та красиві листівки

День ангела Анни 2024 — яскраві листівки, побажання щастя і миру
Сьогодні, 22 грудня, за старим церковним календарем, відзначають свято зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. У народі цю дату також називають Днем святої Анни. На це свято також заведено вітати з іменинами близьких та знайомих на ім'я Анна або Ганна.
Новини.LIVE зробив добірку душевних та зворушливих привітань у прозі, віршах та листівках з Днем ангела Анни.
Коли святкувати День ангела Анни (Ганни)
За старим церковним календарем День ангела Анни заведено святкувати:
- 11 січня;
- 3, 16, 17, 23, 26 лютого;
- 2, 3, 11, 14, 20 березня;
- 8, 13 квітня;
- 11 травня;
- 20, 23, 25, 26 червня;
- 18 липня;
- 3, 5, 7, 13, 29 серпня;
- 10, 22 вересня;
- 11, 15 жовтня;
- 4, 10, 11, 16, 23, 27 листопада;
- 3, 11, 22, 23 грудня.
За новим православним календарем іменини Ганни відзначають:
- 21 січня;
- 3, 4, 10, 13, 18, 19, 27 лютого;
- 1, 7, 26, 31 березня;
- 28 квітня;
- 7, 10, 12, 13 червня;
- 5, 21, 23, 25, 31 липня;
- 16, 28 серпня;
- 9, 28 вересня;
- 2, 22, 28, 29 жовтня;
- 3, 10, 14, 20, 28 листопада;
- 9, 10 грудня.
Привітання з іменинами Анни (Ганни) у віршах українською мовою
З днем ангела святої Анни
Прийми мої сердечні привітання,
Хай покровителька твоя з небес,
Благословить душі і тіла процвітання.
***
Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Анні побажаю я тепла,
Любові та удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково у порядку!
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Ганнусю хочу привітати,
Здоров'я, щастя побажати,
щоб мрії здійснились Твої,
А ще безхмарних, теплих днів!
***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Анна — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров'я і чудес!
День ангела Анни (Ганни) 2024 — зворушливі та щирі привітання у прозі
Вітаю з Днем ангела, Анно! Нехай твоє ім'я, пов'язане з матір'ю Пресвятої Богородиці, буде твоїм захистом і духовним оберегом. Нехай життя дарує надію, щирість думок і міцну віру. Бажаю миру в серці, спокою в душі та благодаті в кожному дні.
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Нехай твоє життя буде сповнене добрих справ і гармонії. Нехай душа залишається світлою, а серце — відкрите до щастя. З іменинами, Ганнусю!
***
Зі святом Анни! Бажаю, щоб твоє ім'я було символом добра й надії для тебе та твоїх близьких. Нехай твій ангел-охоронець береже тебе від негараздів, додає наснаги та веде до світла. Щастя тобі, здоров'я і гармонії в кожному дні!
***
Анно, сьогодні твій День! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищаючи тебе від усіх бід і підтримуючи у важливі моменти. Усміхайся частіше, адже твоя усмішка — це світло, яке наповнює серце теплом.
***
У цей святковий день — День Анни — щиро вітаю тебе з іменинами! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, миру та добрих людей. Нехай серце залишається відкритим для любові, а душа наповнюється щирими почуттями.
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З Днем ангела Анни! Нехай твоє ім'я буде символом захисту та благословення у всі дні твого життя. Бажаю, щоб віра була твоєю опорою, а серце ніколи не втрачало надії.
***
Анно, вітаю тебе з днем твого Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поряд, захищаючи від негараздів і надихаючи на добрі справи. Хай твої очі світяться щастям, а душа випромінює любов і тепло.
***
Дорога Анно, з Днем Ангела тебе! Хочу побажати тобі щастя, яке переповнює серце, і радості, яка щодня приносить нові барви у твоє життя. Нехай любов і добро супроводжують тебе у всьому, а успіх і вдача ніколи не залишають. Будь щасливою, здоровою і завжди прекрасною!
Яскраві та красиві листівки до Дня ангела Анни (Ганни)
Відеопривітання з Днем ангела Анни 2024 року
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