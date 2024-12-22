С Днем ангела Анны 2024 — душевные поздравления и красивые открытки

Красивая девушка с ангельскими крыльями. Фото: freepik.com

Сегодня, 22 декабря, по старому церковному календарю отмечают праздник зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы. В народе эту дату называют Днем святой Анны. На этот праздник также принято поздравлять с именинами близких и знакомых по имени Анна.

Новини.LIVE сделал подборку душевных и трогательных поздравлений в прозе, стихах и открытках с Днем ангела Анны.

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Когда праздновать День ангела Анны

По старому церковному календарю День ангела Анны принято праздновать:

11 января;

3, 16, 17, 23, 26 февраля;

2, 3, 11, 14, 20 марта;

8, 13 апреля;

11 мая;

20, 23, 25, 26 июня;

18 июля;

3, 5, 7, 13, 29 августа;

10, 22 сентября;

11, 15 октября;

4, 10, 11, 16, 23, 27 ноября;

3, 11, 22, 23 декабря.

По новому православному календарю именины Анны отмечают:

21 января;

3, 4, 10, 13, 18, 19, 27 февраля;

1, 7, 26, 31 марта;

28 апреля;

7, 10, 12, 13 июня;

5, 21, 23, 25, 31 июля;

16, 28 августа;

9, 28 сентября;

2, 22, 28, 29 октября;

3, 10, 14, 20, 28 ноября;

9, 10 декабря.

Девушка с крыльями смотрит в зеркало. Фото: istockphoto.com

Поздравления с именинами Анны в стихах на украинском языке

З днем ангела святої Анни

Прийми мої сердечні привітання,

Хай покровителька твоя з небес,

Благословить душі і тіла процвітання.

***

Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Анні побажаю я тепла,

Любові та удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов'язково у порядку!

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Ганнусю хочу привітати,

Здоров'я, щастя побажати,

щоб мрії здійснились Твої,

А ще безхмарних, теплих днів!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Анна — покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров'я і чудес!

Маленькая девочка с крыльями. Фото: freepik.com

День ангела Анны 2024 — трогательные и искренние поздравления в прозе

Поздравляю с Днем ангела, Анна! Пусть твое имя, связанное с матерью Пресвятой Богородицы, будет твоей защитой и духовным оберегом. Пусть жизнь дарит надежду, искренность мыслей и крепкую веру. Желаю мира в сердце, покоя в душе и благодати в каждом дне.

***

Пусть твоя жизнь будет преисполнена добрых дел и гармонии. Пусть душа остается светлой, а сердце открытым к счастью. С именинами, Анечка!

***

С праздником Анны! Желаю, чтобы твое имя было символом добра и надежды для тебя и близких. Пусть твой ангел-хранитель бережет тебя от невзгод, придает воодушевления и ведет к свету. Счастье тебе, здоровью и гармонии в каждом дне!

***

Анна, сегодня твой День! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, защищая тебя от всех бед и поддерживая в важные моменты. Улыбайся чаще, ведь твоя улыбка — это свет, наполняющий сердце теплом.

***

В этот праздничный день — День Анны — искренне поздравляю тебя с именинами! Пусть в твоей жизни всегда будет место радости, мира и добрых людей. Пусть сердце остается открытым для любви, а душа наполняется искренними чувствами.

***

С Днем ангела Анны! Пусть имя будет символом защиты и благословения во все дни твоей жизни. Желаю, чтобы вера была твоей опорой, а сердце никогда не теряло надежду.

***

Анна, поздравляю тебя с днем твоего Ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, защищая от невзгод и вдохновляя на добрые дела. Пусть глаза твои светятся счастьем, а душа излучает любовь и тепло.

***

Дорогая Анна, с Днем Ангела тебя! Хочу пожелать тебе счастья, переполняющего сердце, и радости, которая каждый день приносит новые краски в твою жизнь. Пусть любовь и добро сопровождают тебя во всем, а успех никогда не оставляет. Будь счастлива, здорова и всегда прекрасна!

Яркие и красивые открытки ко Дню ангела Анны

Поздравление с Днем ангела Анны 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Анны 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Анны 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Анны 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Анны 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Анны 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Анны 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Анны 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Анны 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем ангела Анны 2024 года

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