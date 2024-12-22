С Днем ангела Анны 2024 — душевные поздравления и красивые открытки

День ангела Анны 2024 — яркие открытки, пожелания счастья и мира
Сегодня, 22 декабря, по старому церковному календарю отмечают праздник зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы. В народе эту дату называют Днем святой Анны. На этот праздник также принято поздравлять с именинами близких и знакомых по имени Анна.
Новини.LIVE сделал подборку душевных и трогательных поздравлений в прозе, стихах и открытках с Днем ангела Анны.
Когда праздновать День ангела Анны
По старому церковному календарю День ангела Анны принято праздновать:
- 11 января;
- 3, 16, 17, 23, 26 февраля;
- 2, 3, 11, 14, 20 марта;
- 8, 13 апреля;
- 11 мая;
- 20, 23, 25, 26 июня;
- 18 июля;
- 3, 5, 7, 13, 29 августа;
- 10, 22 сентября;
- 11, 15 октября;
- 4, 10, 11, 16, 23, 27 ноября;
- 3, 11, 22, 23 декабря.
По новому православному календарю именины Анны отмечают:
- 21 января;
- 3, 4, 10, 13, 18, 19, 27 февраля;
- 1, 7, 26, 31 марта;
- 28 апреля;
- 7, 10, 12, 13 июня;
- 5, 21, 23, 25, 31 июля;
- 16, 28 августа;
- 9, 28 сентября;
- 2, 22, 28, 29 октября;
- 3, 10, 14, 20, 28 ноября;
- 9, 10 декабря.
Поздравления с именинами Анны в стихах на украинском языке
З днем ангела святої Анни
Прийми мої сердечні привітання,
Хай покровителька твоя з небес,
Благословить душі і тіла процвітання.
***
Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Анні побажаю я тепла,
Любові та удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково у порядку!
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Ганнусю хочу привітати,
Здоров'я, щастя побажати,
щоб мрії здійснились Твої,
А ще безхмарних, теплих днів!
***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Анна — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров'я і чудес!
День ангела Анны 2024 — трогательные и искренние поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела, Анна! Пусть твое имя, связанное с матерью Пресвятой Богородицы, будет твоей защитой и духовным оберегом. Пусть жизнь дарит надежду, искренность мыслей и крепкую веру. Желаю мира в сердце, покоя в душе и благодати в каждом дне.
***
Пусть твоя жизнь будет преисполнена добрых дел и гармонии. Пусть душа остается светлой, а сердце открытым к счастью. С именинами, Анечка!
***
С праздником Анны! Желаю, чтобы твое имя было символом добра и надежды для тебя и близких. Пусть твой ангел-хранитель бережет тебя от невзгод, придает воодушевления и ведет к свету. Счастье тебе, здоровью и гармонии в каждом дне!
***
Анна, сегодня твой День! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, защищая тебя от всех бед и поддерживая в важные моменты. Улыбайся чаще, ведь твоя улыбка — это свет, наполняющий сердце теплом.
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В этот праздничный день — День Анны — искренне поздравляю тебя с именинами! Пусть в твоей жизни всегда будет место радости, мира и добрых людей. Пусть сердце остается открытым для любви, а душа наполняется искренними чувствами.
***
С Днем ангела Анны! Пусть имя будет символом защиты и благословения во все дни твоей жизни. Желаю, чтобы вера была твоей опорой, а сердце никогда не теряло надежду.
***
Анна, поздравляю тебя с днем твоего Ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, защищая от невзгод и вдохновляя на добрые дела. Пусть глаза твои светятся счастьем, а душа излучает любовь и тепло.
***
Дорогая Анна, с Днем Ангела тебя! Хочу пожелать тебе счастья, переполняющего сердце, и радости, которая каждый день приносит новые краски в твою жизнь. Пусть любовь и добро сопровождают тебя во всем, а успех никогда не оставляет. Будь счастлива, здорова и всегда прекрасна!
Яркие и красивые открытки ко Дню ангела Анны
Видеопоздравления с Днем ангела Анны 2024 года
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