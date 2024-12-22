Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow День ангела Анны 2024 — яркие открытки, пожелания счастья и мира arrow

День ангела Анны 2024 — яркие открытки, пожелания счастья и мира

22 декабря 2024 00:13
Светлана Конюшенко - Редактор
С Днем ангела Анны 2024 — душевные поздравления и красивые открытки
Красивая девушка с ангельскими крыльями. Фото: freepik.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня, 22 декабря, по старому церковному календарю отмечают праздник зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы. В народе эту дату называют Днем святой Анны. На этот праздник также принято поздравлять с именинами близких и знакомых по имени Анна.

Новини.LIVE сделал подборку душевных и трогательных поздравлений в прозе, стихах и открытках с Днем ангела Анны.

Читайте также:

Когда праздновать День ангела Анны

По старому церковному календарю День ангела Анны принято праздновать:

  • 11 января;
  • 3, 16, 17, 23, 26 февраля;
  • 2, 3, 11, 14, 20 марта;
  • 8, 13 апреля;
  • 11 мая;
  • 20, 23, 25, 26 июня;
  • 18 июля;
  • 3, 5, 7, 13, 29 августа;
  • 10, 22 сентября;
  • 11, 15 октября;
  • 4, 10, 11, 16, 23, 27 ноября;
  • 3, 11, 22, 23 декабря.

По новому православному календарю именины Анны отмечают:

  • 21 января;
  • 3, 4, 10, 13, 18, 19, 27 февраля;
  • 1, 7, 26, 31 марта;
  • 28 апреля;
  • 7, 10, 12, 13 июня;
  • 5, 21, 23, 25, 31 июля;
  • 16, 28 августа;
  • 9, 28 сентября;
  • 2, 22, 28, 29 октября;
  • 3, 10, 14, 20, 28 ноября;
  • 9, 10 декабря.

 

Когда праздновать День ангела Анны (Анны)
Девушка с крыльями смотрит в зеркало. Фото: istockphoto.com

Поздравления с именинами Анны в стихах на украинском языке

З днем ангела святої Анни
Прийми мої сердечні привітання,
Хай покровителька твоя з небес,
Благословить душі і тіла процвітання.

***

Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Анні побажаю я тепла,
Любові та удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково у порядку!

***

В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!

***

Ганнусю хочу привітати,
Здоров'я, щастя побажати,
щоб мрії здійснились Твої,
А ще безхмарних, теплих днів!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Анна — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров'я і чудес!

 

Поздравления с именинами Анны (Анны) в стихах на украинском языке
Маленькая девочка с крыльями. Фото: freepik.com

День ангела Анны 2024 — трогательные и искренние поздравления в прозе

Поздравляю с Днем ангела, Анна! Пусть твое имя, связанное с матерью Пресвятой Богородицы, будет твоей защитой и духовным оберегом. Пусть жизнь дарит надежду, искренность мыслей и крепкую веру. Желаю мира в сердце, покоя в душе и благодати в каждом дне.

***

Пусть твоя жизнь будет преисполнена добрых дел и гармонии. Пусть душа остается светлой, а сердце открытым к счастью. С именинами, Анечка!

***

С праздником Анны! Желаю, чтобы твое имя было символом добра и надежды для тебя и близких. Пусть твой ангел-хранитель бережет тебя от невзгод, придает воодушевления и ведет к свету. Счастье тебе, здоровью и гармонии в каждом дне!

***

Анна, сегодня твой День! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, защищая тебя от всех бед и поддерживая в важные моменты. Улыбайся чаще, ведь твоя улыбка — это свет, наполняющий сердце теплом.

***

В этот праздничный день — День Анны — искренне поздравляю тебя с именинами! Пусть в твоей жизни всегда будет место радости, мира и добрых людей. Пусть сердце остается открытым для любви, а душа наполняется искренними чувствами.

***

С Днем ангела Анны! Пусть имя будет символом защиты и благословения во все дни твоей жизни. Желаю, чтобы вера была твоей опорой, а сердце никогда не теряло надежду.

***

Анна, поздравляю тебя с днем твоего Ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, защищая от невзгод и вдохновляя на добрые дела. Пусть глаза твои светятся счастьем, а душа излучает любовь и тепло.

***

Дорогая Анна, с Днем Ангела тебя! Хочу пожелать тебе счастья, переполняющего сердце, и радости, которая каждый день приносит новые краски в твою жизнь. Пусть любовь и добро сопровождают тебя во всем, а успех никогда не оставляет. Будь счастлива, здорова и всегда прекрасна!

Яркие и красивые открытки ко Дню ангела Анны

Именины Анны (Анны) 22 декабря — красивые открытки
Поздравление с Днем ангела Анны 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День ангела Анны — душевные поздравления
Поздравление с Днем ангела Анны 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с именинами 22 декабря в открытках
Поздравление с Днем ангела Анны 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День ангела 22 декабря 2024 года — кого приветствовать
Поздравление с Днем ангела Анны 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с именинами Анны в открытках
Поздравление с Днем ангела Анны 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День ангела Анны 2024 — душевные поздравления
Поздравление с Днем ангела Анны 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Кто сегодня, 22 декабря, отмечает именины — листовки
Поздравление с Днем ангела Анны 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День ангела Анны — душевные поздравления
Поздравление с Днем ангела Анны 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с именинами Анны в красивых открытках.
Поздравление с Днем ангела Анны 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем ангела Анны 2024 года

 

 

Ранее мы писали, кто будет праздновать именины в январе 2025 года и как назвать новорожденного ребенка.

праздники именины поздравления открытки пожелания День ангела

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:51 УЖЕ НА РИНГЕ. Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Онлайн-трансляция

00:39 Бой Усик-Фьюри в эти минуты начался в Эр-Рияде

00:36 Фьюри в интересном костюме вышел в ринг на бой с Усиком — видео

00:30 Отсрочка для многодетного отца — важное условие

00:28 РФ сама направила дрон на дома в Казани — эксперт о причине

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

00:25 Дюбуа объяснил, зачем приехал на бой Усик — Фьюри

00:07 Турки Аль аш-Шейх представил новое промо-боя Усик — Фьюри

21 декабря 2024

23:50 Усику запретили целовать крест во время боя — что произошло

23:47 Подоляк объяснил высказывание Зеленского о Путине — видео

23:42 Хакеры не добились цели – в Минюсте прокомментировали кибератаку

00:51 УЖЕ НА РИНГЕ. Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Онлайн-трансляция

00:39 Бой Усик-Фьюри в эти минуты начался в Эр-Рияде

00:36 Фьюри в интересном костюме вышел в ринг на бой с Усиком — видео

00:30 Отсрочка для многодетного отца — важное условие

00:28 РФ сама направила дрон на дома в Казани — эксперт о причине

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

00:25 Дюбуа объяснил, зачем приехал на бой Усик — Фьюри

00:07 Турки Аль аш-Шейх представил новое промо-боя Усик — Фьюри

21 декабря 2024

23:50 Усику запретили целовать крест во время боя — что произошло

23:47 Подоляк объяснил высказывание Зеленского о Путине — видео

23:42 Хакеры не добились цели – в Минюсте прокомментировали кибератаку

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

22 декабря 2024

00:51УЖЕ НА РИНГЕ. Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Онлайн-трансляция

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности