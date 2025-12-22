З іменинами Анастасії 22 грудня 2025 — красиві привітання у прозі та листівках

Дівчинка запалює свічку у церкві. Фото: АІ/Новини.LIVE

​Сьогодні, 22 грудня, за новим церковним календарем віряни в Україні вшановують пам'ять великомучениці Анастасії Узорішительниці. У цю дату з Днем ангела заведено вітати усіх, хто має це красиве ім'я, бажаючи миру, кохання та щасливої долі.

Новини.LIVE ділиться найкращими привітаннями з іменинами Анастасії у прозі, віршах та листівках.

З іменинами Анастасії — душевні привітання прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій життєвий шлях буде наповнений світлом добра, щирою любов'ю та внутрішнім спокоєм.

***

Настусю, вітаю з іменинами! Хай твоя свята покровителька оберігає від усякого зла, дарує силу духу, віру та надію у кожному дні.

***

Щиро вітаю з іменинами, Настусю! Бажаю міцної віри, тепла в серці та гармонії в душі.

***

З Днем ангела, Анастасіє! Бажаю спокою в серці, радості в буднях і здійснення найпотаємніших бажань. Хай у житті панують мир, любов і достаток.

***

Настя, щиро вітаю з іменинами! Нехай доля щедро обдаровує щасливими митями, тихими радощами та значущими перемогами.

***

Дорога Настя, з Днем ангела! Нехай життя тішить приємними несподіванками, а серце буде сповнене любові та вдячності. Бажаю яскравих подій, натхнення, щирих людей поруч і благословення у всьому.

Красиві вірші з Днем ангела Анастасії українською мовою

Хай у твої дороги не ввійдуть тривоги,

І не стане горе на твоїм путі.

Доброта і щастя, вірність і кохання

Хай з тобою будуть у твоїм житті!

Настю, вітаю з іменинами!

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел-покровитель!

З днем святої Анастасії!

***

В гості Ангел прилітає,

Свято ділиться на двох,

Він тебе оберігає,

Хай же з вами буде Бог.

Анастасіє, будь щаслива,

І здорова, і красива!

***

Ім'я дивовижне Анастасія існує,

І скажемо щиро — найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім'я посилає,

В житті наче зіронька ясная сяє.

Тож хочу нині я тобі побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

Коханою бути й любов дарувати!

Іменини Анастасії 22 грудня — красиві листівки

