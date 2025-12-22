Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята День ангела Анастасії 22 грудня — душевні побажання та листівки

День ангела Анастасії 22 грудня — душевні побажання та листівки

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 07:01
З іменинами Анастасії 22 грудня 2025 — красиві привітання у прозі та листівках
Дівчинка запалює свічку у церкві. Фото: АІ/Новини.LIVE

​Сьогодні, 22 грудня, за новим церковним календарем віряни в Україні вшановують пам'ять великомучениці Анастасії Узорішительниці. У цю дату з Днем ангела заведено вітати усіх, хто має це красиве ім'я, бажаючи миру, кохання та щасливої долі.

Новини.LIVE ділиться найкращими привітаннями з іменинами Анастасії у прозі, віршах та листівках.

Реклама
Читайте також:

З іменинами Анастасії — душевні привітання прозі 

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій життєвий шлях буде наповнений світлом добра, щирою любов'ю та внутрішнім спокоєм. 

***

Настусю, вітаю з іменинами! Хай твоя свята покровителька оберігає від усякого зла, дарує силу духу, віру та надію у кожному дні.

***

Щиро вітаю з іменинами, Настусю! Бажаю міцної віри, тепла в серці та гармонії в душі.

***

З Днем ангела, Анастасіє! Бажаю спокою в серці, радості в буднях і здійснення найпотаємніших бажань. Хай у житті панують мир, любов і достаток.

***

Настя, щиро вітаю з іменинами! Нехай доля щедро обдаровує щасливими митями, тихими радощами та значущими перемогами.

***

Дорога Настя, з Днем ангела! Нехай життя тішить приємними несподіванками, а серце буде сповнене любові та вдячності. Бажаю яскравих подій, натхнення, щирих людей поруч і благословення у всьому.

Красиві вірші з Днем ангела Анастасії українською мовою

Хай у твої дороги не ввійдуть тривоги,
І не стане горе на твоїм путі.
Доброта і щастя, вірність і кохання
Хай з тобою будуть у твоїм житті!
Настю, вітаю з іменинами!

***

В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел-покровитель!
З днем святої Анастасії!

***

В гості Ангел прилітає,
Свято ділиться на двох,
Він тебе оберігає,
Хай же з вами буде Бог.
Анастасіє, будь щаслива,
І здорова, і красива!

***

Ім'я дивовижне Анастасія існує,
І скажемо щиро — найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.
Тож хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути й любов дарувати!

Іменини Анастасії 22 грудня — красиві листівки 

З іменинами Анастасії — душевні привітання
Листівка з Днем ангела Анастасії 2025. Колаж: Новини.LIVE 
Іменини Анастасії 22 грудня — красиві листівки
Листівка з Днем ангела Анастасії 2025. Колаж: Новини.LIVE 
Іменини Анастасії 22 грудня — красиві привітання
Листівка з Днем ангела Анастасії 2025. Колаж: Новини.LIVE 
День ангела Анастасії 22 грудня — душевні листівки
Листівка з Днем ангела Анастасії 2025. Колаж: Новини.LIVE 
З іменинами Анастасії 22 грудня 2025 — красиві привітання
Листівка з Днем ангела Анастасії 2025. Колаж: Новини.LIVE 

Раніше ми ділилися церковним календарем свят на січень 2026 року.

Також ми розповідали, на який день тижня припадає Новий рік 2026.

свята іменини привітання листівки побажання День ангела
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації