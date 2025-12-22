З іменинами Анастасії 22 грудня 2025 — красиві привітання у прозі та листівках

День ангела Анастасії 22 грудня — душевні побажання та листівки
Сьогодні, 22 грудня, за новим церковним календарем віряни в Україні вшановують пам'ять великомучениці Анастасії Узорішительниці. У цю дату з Днем ангела заведено вітати усіх, хто має це красиве ім'я, бажаючи миру, кохання та щасливої долі.
найкращими привітаннями з іменинами Анастасії у прозі, віршах та листівках.
З іменинами Анастасії — душевні привітання прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій життєвий шлях буде наповнений світлом добра, щирою любов'ю та внутрішнім спокоєм.
***
Настусю, вітаю з іменинами! Хай твоя свята покровителька оберігає від усякого зла, дарує силу духу, віру та надію у кожному дні.
***
Щиро вітаю з іменинами, Настусю! Бажаю міцної віри, тепла в серці та гармонії в душі.
***
З Днем ангела, Анастасіє! Бажаю спокою в серці, радості в буднях і здійснення найпотаємніших бажань. Хай у житті панують мир, любов і достаток.
***
Настя, щиро вітаю з іменинами! Нехай доля щедро обдаровує щасливими митями, тихими радощами та значущими перемогами.
***
Дорога Настя, з Днем ангела! Нехай життя тішить приємними несподіванками, а серце буде сповнене любові та вдячності. Бажаю яскравих подій, натхнення, щирих людей поруч і благословення у всьому.
Красиві вірші з Днем ангела Анастасії українською мовою
Хай у твої дороги не ввійдуть тривоги,
І не стане горе на твоїм путі.
Доброта і щастя, вірність і кохання
Хай з тобою будуть у твоїм житті!
Настю, вітаю з іменинами!
***
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел-покровитель!
З днем святої Анастасії!
***
В гості Ангел прилітає,
Свято ділиться на двох,
Він тебе оберігає,
Хай же з вами буде Бог.
Анастасіє, будь щаслива,
І здорова, і красива!
***
Ім'я дивовижне Анастасія існує,
І скажемо щиро — найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.
Тож хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути й любов дарувати!
Іменини Анастасії 22 грудня — красиві листівки
