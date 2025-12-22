С именинами Анастасии 22 декабря 2025 — красивые поздравления в прозе и открытках

Девочка зажигает свечу в церкви. Фото: АІ/Новини.LIVE

Сегодня, 22 декабря, по новому церковному календарю верующие в Украине чтят память великомученицы Анастасии Узорешительницы. В эту дату с Днем ангела принято поздравлять всех, кто носит это красивое имя, желая мира, любви и счастливой судьбы.

Новини.LIVE делится лучшими поздравлениями с именинами Анастасии в прозе, стихах и открытках.

С именинами Анастасии — душевные поздравления в прозе

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой жизненный путь будет наполнен светом добра, искренней любовью и внутренним спокойствием.

***

Настенька, поздравляю с именинами! Пусть твоя святая покровительница оберегает от всякого зла, дарит силу духа, веру и надежду в каждом дне.

***

Искренне поздравляю с именинами, Настенька! Желаю крепкой веры, тепла в сердце и гармонии в душе.

***

С Днем ангела, Анастасия! Желаю спокойствия в сердце, радости в буднях и осуществления самых сокровенных желаний. Пусть в жизни царят мир, любовь и достаток.

***

Настя, искренне поздравляю с именинами! Пусть судьба щедро одаривает счастливыми мгновениями, тихими радостями и значимыми победами.

***

Дорогая Настя, с Днем ангела! Пусть жизнь радует приятными неожиданностями, а сердце будет полно любви и благодарности. Желаю ярких событий, вдохновения, искренних людей рядом и благословения во всем.

Красивые стихи с Днем ангела Анастасии на украинском языке

Хай у твої дороги не ввійдуть тривоги,

І не стане горе на твоїм путі.

Доброта і щастя, вірність і кохання

Хай з тобою будуть у твоїм житті!

Настю, вітаю з іменинами!

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел-покровитель!

З днем святої Анастасії!

***

В гості Ангел прилітає,

Свято ділиться на двох,

Він тебе оберігає,

Хай же з вами буде Бог.

Анастасіє, будь щаслива,

І здорова, і красива!

***

Ім'я дивовижне Анастасія існує,

І скажемо щиро — найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім'я посилає,

В житті наче зіронька ясная сяє.

Тож хочу нині я тобі побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

Коханою бути й любов дарувати!

Именины Анастасии 22 декабря — красивые открытки

Открытка с Днем ангела Анастасии 2025. Коллаж: Новини.LIVE

