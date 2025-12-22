Видео
День ангела Анастасии 22 декабря — душевные пожелания и открытки

Дата публикации 22 декабря 2025 07:01
С именинами Анастасии 22 декабря 2025 — красивые поздравления в прозе и открытках
Девочка зажигает свечу в церкви. Фото: АІ/Новини.LIVE

Сегодня, 22 декабря, по новому церковному календарю верующие в Украине чтят память великомученицы Анастасии Узорешительницы. В эту дату с Днем ангела принято поздравлять всех, кто носит это красивое имя, желая мира, любви и счастливой судьбы.

Новини.LIVE делится лучшими поздравлениями с именинами Анастасии в прозе, стихах и открытках.

Читайте также:

С именинами Анастасии — душевные поздравления в прозе

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой жизненный путь будет наполнен светом добра, искренней любовью и внутренним спокойствием.

***

Настенька, поздравляю с именинами! Пусть твоя святая покровительница оберегает от всякого зла, дарит силу духа, веру и надежду в каждом дне.

***

Искренне поздравляю с именинами, Настенька! Желаю крепкой веры, тепла в сердце и гармонии в душе.

***

С Днем ангела, Анастасия! Желаю спокойствия в сердце, радости в буднях и осуществления самых сокровенных желаний. Пусть в жизни царят мир, любовь и достаток.

***

Настя, искренне поздравляю с именинами! Пусть судьба щедро одаривает счастливыми мгновениями, тихими радостями и значимыми победами.

***

Дорогая Настя, с Днем ангела! Пусть жизнь радует приятными неожиданностями, а сердце будет полно любви и благодарности. Желаю ярких событий, вдохновения, искренних людей рядом и благословения во всем.

Красивые стихи с Днем ангела Анастасии на украинском языке

Хай у твої дороги не ввійдуть тривоги,
І не стане горе на твоїм путі.
Доброта і щастя, вірність і кохання
Хай з тобою будуть у твоїм житті!
Настю, вітаю з іменинами!

***

В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел-покровитель!
З днем святої Анастасії!

***

В гості Ангел прилітає,
Свято ділиться на двох,
Він тебе оберігає,
Хай же з вами буде Бог.
Анастасіє, будь щаслива,
І здорова, і красива!

***

Ім'я дивовижне Анастасія існує,
І скажемо щиро — найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.
Тож хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути й любов дарувати!

Именины Анастасии 22 декабря — красивые открытки

С именинами Анастасии – душевные поздравления
Открытка с Днем ангела Анастасии 2025. Коллаж: Новини.LIVE
Именины Анастасии 22 декабря — красивые открытки
Открытка с Днем ангела Анастасии 2025. Коллаж: Новини.LIVE
Именины Анастасии 22 декабря — красивые поздравления
Открытка с Днем ангела Анастасии 2025. Коллаж: Новини.LIVE
День ангела Анастасии 22 декабря – душевные открытки
Открытка с Днем ангела Анастасии 2025. Коллаж: Новини.LIVE
С именинами Анастасии 22 декабря 2025 — красивые поздравления
Открытка с Днем ангела Анастасии 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы делились церковным календарем праздников на январь 2026 года.

Также мы рассказывали, на какой день недели приходится Новый год 2026.

праздники именины поздравления открытки пожелания День ангела
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
