С именинами Анастасии 22 декабря 2025 — красивые поздравления в прозе и открытках

День ангела Анастасии 22 декабря — душевные пожелания и открытки
Сегодня, 22 декабря, по новому церковному календарю верующие в Украине чтят память великомученицы Анастасии Узорешительницы. В эту дату с Днем ангела принято поздравлять всех, кто носит это красивое имя, желая мира, любви и счастливой судьбы.
Новини.LIVE делится лучшими поздравлениями с именинами Анастасии в прозе, стихах и открытках.
С именинами Анастасии — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой жизненный путь будет наполнен светом добра, искренней любовью и внутренним спокойствием.
***
Настенька, поздравляю с именинами! Пусть твоя святая покровительница оберегает от всякого зла, дарит силу духа, веру и надежду в каждом дне.
***
Искренне поздравляю с именинами, Настенька! Желаю крепкой веры, тепла в сердце и гармонии в душе.
***
С Днем ангела, Анастасия! Желаю спокойствия в сердце, радости в буднях и осуществления самых сокровенных желаний. Пусть в жизни царят мир, любовь и достаток.
***
Настя, искренне поздравляю с именинами! Пусть судьба щедро одаривает счастливыми мгновениями, тихими радостями и значимыми победами.
***
Дорогая Настя, с Днем ангела! Пусть жизнь радует приятными неожиданностями, а сердце будет полно любви и благодарности. Желаю ярких событий, вдохновения, искренних людей рядом и благословения во всем.
Красивые стихи с Днем ангела Анастасии на украинском языке
Хай у твої дороги не ввійдуть тривоги,
І не стане горе на твоїм путі.
Доброта і щастя, вірність і кохання
Хай з тобою будуть у твоїм житті!
Настю, вітаю з іменинами!
***
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел-покровитель!
З днем святої Анастасії!
***
В гості Ангел прилітає,
Свято ділиться на двох,
Він тебе оберігає,
Хай же з вами буде Бог.
Анастасіє, будь щаслива,
І здорова, і красива!
***
Ім'я дивовижне Анастасія існує,
І скажемо щиро — найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.
Тож хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути й любов дарувати!
Именины Анастасии 22 декабря — красивые открытки
