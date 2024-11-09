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День ангела 9 листопада — привітання з іменинами в листівках

9 листопада 2024 06:07
Світлана Зайцева - Редактор
Іменини 9 листопада — щирі привітання в прозі та листівках
Маленький ангел на небесах. Фото ілюстративне: Pinterest
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 9 листопада 2024 року, багато українців святкують свої іменини, а це гарний привід привітати своїх найдорожчих. Дізнайтеся, в кого цього дня День ангела і як можна щиро привітати рідних людей з іменинами в прозі, листівках і відеороликах.

Новини.LIVE розповідає про цей день.

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Хто святкує День ангела 9 листопада — чоловічі імена

Цього дня свої іменини святкують чоловіки, яких звати:

  • Антон — ім’я має римське походження імені Antoninus, тобто, "той, хто вступає в бій" або "квітка", "колір". Носії цього імені вважаються привабливими, вміють знаходити спільну мову з оточуючими і легко вливатися в колектив
  • Віктор — ім’я походить від латинського імені Victor, тобто, "переможець". Носії цього імені вважаються чуйними і довірливими людьми, які мають цілеспрямованість
  • Дмитро — давньогрецьке ім'я, яке означає "присвячений богині Деметрі". Чоловіки з цим ім’ям вважаються дружелюбними, розумними і наполегливими
  • Іван — ім’я походить від давньоіудейського імені Іоанн, тобто, "помилуваний Богом", "милість Божа" і "подарунок Божий". Чоловіки з цим ім’ям дуже спокійні та добропорядні
  • Ілля — ім’я староєврейського походження від біблійного імені Eliyahu, тобто, "Мій Бог — Єгова". Носії імені Іван вважаються дуже хазяйновитими і врівноваженими особистостями
  • Йосип — ім’я походить від давньоєврейського біблійного імені Йосеф, тобто, "буде доданий", "додасться" або "нехай Бог винагородить". Носії цього імені дуже чуйні та вміють приходити на допомогу тим, хто цього потребує
  • Костянтин — ім’я має латинське походження від слова "Constantinus", тобто, "стійкий", "постійний" або "незмінний". Чоловіки з цим ім’ям дуже мудрі, надійні та справедливі
  • Олександр — ім’я має давньогрецьке походження, що означає "той, хто захищає людей". Носії цього імені дуже активні та напористі особистості, які люблять і вміють справляти гарне враження
  • Олексій — ім’я походить від давньогрецького слова "алекс", тобто, "захисник". Власники цього імені є справжніми лідерами зі стійким характером
  • Семен — ім’я давньоєврейського походження від імені "Шимон", тобто, "слухати" або "почутий Богом". Власники цього імені вважаються мудрими, благородними, харизматичними і впевненими у собі особистостями
  • Тимофій — ім’я давньогрецького походження, яке означає "шанувати Бога". Носії цього імені сильні, мудрі та щедрі особистості
  • Федір — ім’я походить від грецького слова "Theodoros", тобто, "дарований Богом", "божественний дар". Чоловіки з цим ім’ям сильні, відважні, відповідальні, працьовиті та добрі люди
Ангел
Хлопець з крилами ангела. Фото ілюстративне: Freepik

День ангела 9 листопада — щирі привітання у прозі

Нехай твій ангел завжди буде поруч із тобою впродовж всього твого життя і охороняє тебе від усіх негаразд. Нехай кожен момент буде сповнений щастя, радості та кохання! З Днем ангела!

***

З Днем ангела! Нехай усмішка на твоєму обличчі ніколи не зникає, а очі завжди блищать від щастя.

***

Зі святом тебе! Бажаю тобі міцного здоров’я, благополуччя, терпіння і справжнього щастя! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч.

***

Нехай твоє серце завжди буде наповнене любов’ю, а по життю тебе супроводжували найкращі люди! Вітаю з іменинами!

День ангела 9 листопада — привітання у листівках

Открытка ко Дню ангела
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

День ангела 9 листопада — привітання у відео

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03:26 "Азов" шукає на роботу автоелектриків — які умови та зарплата

02:28 Глава МВС України розповів, як воює його син

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

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01:32 Чи переплачував "Харківводоканал" за бензин — що вирішив суд

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