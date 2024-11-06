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День ангела 6 листопада — кого і як красиво привітати з іменинами

6 листопада 2024 00:01
Світлана Зайцева - Редактор
Іменини сьогодні, 6 листопада 2024 — хто святкує День ангела та як привітати
Дівчина з великими крилами янгола. Фото: freepik.com
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 6 листопада, багато українців з прекрасними іменами відзначатимуть День ангела. Саме в день іменин в Україні заведено висловлювати побажання щастя, здоров'я і добра.

Новини.LIVE розповість, хто відзначає День ангела у цю середу, 6 листопада, та як красиво привітати близьких з цією особливою датою. 

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Хто сьогодні, 6 листопада, святкує День ангела — жіночі імена 

З цим особливим днем сьогодні вітають жінок з іменем:

  • Ніна;
  • Клавдія;
  • Олександра;
  • Серафима.

 

Коли відзначають день ангела Злати за церковним календарем
Статуя янгола з крилами. Фото: depositphotos.com

Хто сьогодні, 6 листопада, відзначає іменини — чоловічі імена

У цю середу День ангела святкують чоловіки з іменами:

  • Анатолій;
  • Микола;
  • Віктор;
  • Костянтин;
  • Павло;
  • Герман;
  • Гаврило;
  • Василь;
  • Микита;
  • Арсен.

День ангела 6 листопада — душевні привітання у прозі та своїми словами

Знайдіть найкращі привітання в прозі, щоб порадувати своїх іменинників теплими словами: 

Вітаю з твоїм особливим святом — Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе від усіх негараздів, надихає на нові звершення і дарує невичерпну радість. Бажаю, щоб кожен твій день був яскравим, як промінь сонця, і сповнений теплом близьких людей.

***

Щиро вітаю з іменинами! Нехай небеса оберігають тебе та допомагають досягати всього задуманого. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше світлих моментів, а серце було сповнене любов'ю і вдячністю за кожен день. Хай цей день буде сповнений душевного тепла та приємних несподіванок!

***

З Днем ангела тебе! Хай твій небесний охоронець дарує тобі силу долати всі труднощі, розвивати свої таланти та знайти свою стежину до щастя. Нехай твоя душа завжди буде в гармонії, а серце — сповнене теплом та надією.

***

Нехай у твоєму житті завжди буде місце для чудес, добра та щирої радості. Бажаю, щоб твій ангел-охоронець був поруч у кожну мить, захищаючи та підтримуючи тебе на життєвому шляху. З Днем ангела!

***

Нехай цей особливий день принесе тобі мир, натхнення та спокій у душі. Щиро вітаю з іменинами!

Привітання з іменинами 6 листопада 2024 року у красивих листівках

Привітання з іменинами 6 листопада 2024 року у красивих листівках
Привітання з іменинами 6 листопада 2024. Фото: Новини.LIVE
День ангела 6 листопада — душевні привітання
Привітання з іменинами 6 листопада 2024. Фото: Новини.LIVE
День ангела 6 листопада — кого і як красиво привітати
Привітання з іменинами 6 листопада 2024. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем ангела 6 листопада 2024 року 

 

 

Раніше ми писали, які важливі церковні дати відзначатимуть українці у листопаді 2024 року за новим церковним календарем свят.

Також ми ділилися календарем професійних, державних та міжнародних свят на листопад 2024 року.

День ангела іменини 6 листопада свята привітання листівки

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