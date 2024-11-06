Іменини сьогодні, 6 листопада 2024 — хто святкує День ангела та як привітати

День ангела 6 листопада — кого і як красиво привітати з іменинами
Сьогодні, 6 листопада, багато українців з прекрасними іменами відзначатимуть День ангела. Саме в день іменин в Україні заведено висловлювати побажання щастя, здоров'я і добра.
Новини.LIVE розповість, хто відзначає День ангела у цю середу, 6 листопада, та як красиво привітати близьких з цією особливою датою.
Хто сьогодні, 6 листопада, святкує День ангела — жіночі імена
З цим особливим днем сьогодні вітають жінок з іменем:
- Ніна;
- Клавдія;
- Олександра;
- Серафима.
Хто сьогодні, 6 листопада, відзначає іменини — чоловічі імена
У цю середу День ангела святкують чоловіки з іменами:
- Анатолій;
- Микола;
- Віктор;
- Костянтин;
- Павло;
- Герман;
- Гаврило;
- Василь;
- Микита;
- Арсен.
День ангела 6 листопада — душевні привітання у прозі та своїми словами
Знайдіть найкращі привітання в прозі, щоб порадувати своїх іменинників теплими словами:
Вітаю з твоїм особливим святом — Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе від усіх негараздів, надихає на нові звершення і дарує невичерпну радість. Бажаю, щоб кожен твій день був яскравим, як промінь сонця, і сповнений теплом близьких людей.
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Щиро вітаю з іменинами! Нехай небеса оберігають тебе та допомагають досягати всього задуманого. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше світлих моментів, а серце було сповнене любов'ю і вдячністю за кожен день. Хай цей день буде сповнений душевного тепла та приємних несподіванок!
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З Днем ангела тебе! Хай твій небесний охоронець дарує тобі силу долати всі труднощі, розвивати свої таланти та знайти свою стежину до щастя. Нехай твоя душа завжди буде в гармонії, а серце — сповнене теплом та надією.
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Нехай у твоєму житті завжди буде місце для чудес, добра та щирої радості. Бажаю, щоб твій ангел-охоронець був поруч у кожну мить, захищаючи та підтримуючи тебе на життєвому шляху. З Днем ангела!
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Нехай цей особливий день принесе тобі мир, натхнення та спокій у душі. Щиро вітаю з іменинами!
Привітання з іменинами 6 листопада 2024 року у красивих листівках
Відеопривітання з Днем ангела 6 листопада 2024 року
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