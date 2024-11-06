Именины сегодня, 6 ноября 2024 — кто празднует День ангела и как поздравить

Девушка с большими крыльями ангела. Фото: freepik.com

Сегодня, 6 ноября, многие украинцы с прекрасными именами будут отмечать День ангела. Именно в день именин в Украине принято выражать пожелания счастья, здоровья и добра.

Новини.LIVE расскажет, кто отмечает День ангела в эту среду, 6 ноября, и как красиво поздравить близких с этой особой датой.

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Кто сегодня, 6 ноября, празднует День ангела — женские имена

С этим особым днем сегодня поздравляют женщин с именем:

Нина;

Клавдия;

Александра;

Серафима.

Статуя ангела с крыльями. Фото: depositphotos.com

Кто сегодня, 6 ноября, отмечает именины — мужские имена

В эту среду День ангела празднуют мужчины с именами:

Анатолий;

Николай;

Виктор;

Константин;

Павел;

Герман;

Гаврил;

Василий;

Никита;

Арсен.

День ангела 6 ноября — душевные поздравления в прозе и своими словами

Найдите лучшие поздравления в прозе, чтобы порадовать своих именинников теплыми словами:

Поздравляю с твоим особым праздником — Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя от всех невзгод, вдохновляет на новые свершения и дарит неистощимую радость. Желаю, чтобы каждый твой день был ярким, как луч солнца, и полон теплом близких людей.

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Искренне поздравляю с именинами! Пусть небеса оберегают тебя и помогают добиваться всего задуманного. Желаю, чтобы в твоей жизни было больше светлых моментов, а сердце было преисполнено любви и благодарности за каждый день. Пусть этот день будет полон душевного тепла и приятных неожиданностей!

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С Днем ангела тебя! Пусть твой небесный хранитель дарует тебе силу преодолевать все трудности, развивать свои таланты и обрести свою тропу к счастью. Пусть душа твоя всегда будет в гармонии, а сердце наполнено теплом и надеждой.

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Пусть в твоей жизни всегда будет место для чудес, добра и искренней радости. Желаю, чтобы твой ангел-хранитель был рядом в каждый момент, защищая и поддерживая тебя на жизненном пути. С Днем ангела!

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Пусть этот особенный день принесет тебе мир, вдохновение и покой в душе. Искренне поздравляю с именинами!

Поздравления с именинами 6 ноября 2024 года в красивых открытках

Поздравление с именинами 6 ноября 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с именинами 6 ноября 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с именинами 6 ноября 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем ангела 6 ноября 2024 года

Ранее мы писали, какие важные церковные даты будут отмечать украинцы в ноябре 2024 года по новому церковному календарю праздников.

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