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День ангела 13 листопада — в кого іменини і як привітати

13 листопада 2024 06:37
Світлана Зайцева - Редактор
День ангела 13 листопада 2024 — привітання в прозі та листівках
Жінка у ролі ангела. Фото ілюстративне: Freepik
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 13 листопада 2024 року, деякі люди святкують свій День ангела, який є чудовим приводом для привітань. Дізнайтеся, в кого цього дня іменини і як можна щиро привітати з цим неймовірним святом за допомогою прози, листівок і відео.

Новини.LIVE ділиться найкращими привітаннями з Днем ангела.

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Хто святкує День ангела 13 листопада — чоловічі імена

  • Герман — ім’я походить від латинського імені Germanus, тобто, "рідний", "єдинокровний", "близький", "братній", "справжній" або "істинний". Володарі цього імені вважаються надійними, чесними, мужніми, вірними і відданими людьми
  • Іван — ім’я походить від давньоіудейського імені Іоанн, тобто, "помилуваний Богом", "милість Божа" і "подарунок Божий". Носії цього імені відрізняються своєю надійністю, мудрістю, силою і високими моральними якостями
  • Ян — ім’я походить від давньоєврейського імені Йоханан, тобто, "милість Божа". Чоловіки під цим ім’ям вважаються мужніми, незалежними, практичними і вірними людьми
Ангел
Чоловік у вигляді ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

День ангела 13 листопада — привітання в прозі

На твої іменини дозволь мені тобі побажати світлого життя, щасливих моментів, щирого кохання, міцного здоров’я і відданих людей поруч. Нехай тебе завжди супроводжує твій ангел! Зі святом!

***

Від усього серця вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі найміцнішого здоров’я, успіхів, кохання і мирного неба над головою! 

***

У цей світлий день хочу побажати тобі тепла в серці та свята на душі! Нехай всі твої бажання здійснюються, а на шляху не буде жодних перешкод до мрій. Зі святом тебе, любий імениннику!

***

Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі всього найкращого, що є у цьому світі! Нехай сльози на очах будуть тільки від щастя, а на твоєму обличчі ніколи не зникає посмішка. З іменинами тебе!

***

Сьогодні я хочу привітати тебе з цим світлим святом — з Днем ангела! Бажаю тобі міцного здоров’я і успіхів по життю. Нехай те саме забобонне число "13" буде лише числом. Зі святом тебе!  

День ангела 13 листопада — привітання у листівках

Открытка
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

День ангела 13 листопада — привітання у відео

Нагадаємо, ми писали про те, які свята відзначають українці у листопаді 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, які церковні свята відзначають люди в Україні у листопаді 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, як в Україні святкують День Віри, Надії і Любові.

День ангела поради іменини свята привітання

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