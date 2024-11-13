День ангела 13 листопада 2024 — привітання в прозі та листівках

Жінка у ролі ангела. Фото ілюстративне: Freepik

Сьогодні, 13 листопада 2024 року, деякі люди святкують свій День ангела, який є чудовим приводом для привітань. Дізнайтеся, в кого цього дня іменини і як можна щиро привітати з цим неймовірним святом за допомогою прози, листівок і відео.

Новини.LIVE ділиться найкращими привітаннями з Днем ангела.

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Хто святкує День ангела 13 листопада — чоловічі імена

Герман — ім’я походить від латинського імені Germanus, тобто, "рідний", "єдинокровний", "близький", "братній", "справжній" або "істинний". Володарі цього імені вважаються надійними, чесними, мужніми, вірними і відданими людьми

Іван — ім’я походить від давньоіудейського імені Іоанн, тобто, "помилуваний Богом", "милість Божа" і "подарунок Божий". Носії цього імені відрізняються своєю надійністю, мудрістю, силою і високими моральними якостями

Ян — ім’я походить від давньоєврейського імені Йоханан, тобто, "милість Божа". Чоловіки під цим ім’ям вважаються мужніми, незалежними, практичними і вірними людьми

Чоловік у вигляді ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

День ангела 13 листопада — привітання в прозі

На твої іменини дозволь мені тобі побажати світлого життя, щасливих моментів, щирого кохання, міцного здоров’я і відданих людей поруч. Нехай тебе завжди супроводжує твій ангел! Зі святом!

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Від усього серця вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі найміцнішого здоров’я, успіхів, кохання і мирного неба над головою!

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У цей світлий день хочу побажати тобі тепла в серці та свята на душі! Нехай всі твої бажання здійснюються, а на шляху не буде жодних перешкод до мрій. Зі святом тебе, любий імениннику!

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Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі всього найкращого, що є у цьому світі! Нехай сльози на очах будуть тільки від щастя, а на твоєму обличчі ніколи не зникає посмішка. З іменинами тебе!

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Сьогодні я хочу привітати тебе з цим світлим святом — з Днем ангела! Бажаю тобі міцного здоров’я і успіхів по життю. Нехай те саме забобонне число "13" буде лише числом. Зі святом тебе!

День ангела 13 листопада — привітання у листівках

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

День ангела 13 листопада — привітання у відео

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