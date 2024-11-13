День ангела 13 ноября 2024 — поздравления в прозе и открытках

Женщина в роли ангела. Фото иллюстративное: Freepik

Сегодня, 13 ноября 2024 года, некоторые люди празднуют свой День ангела, который является отличным поводом для поздравлений. Узнайте, у кого в этот день именины и как можно искренне поздравить с этим невероятным праздником с помощью прозы, открыток и видео.

Новини.LIVE делится самыми лучшими поздравлениями с Днем ангела.

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Кто празднует День ангела 13 ноября — мужские имена

Герман — имя происходит от латинского имени Germanus, то есть, "родной", "единокровный", "близкий", "братский", "настоящий" или "истинный". Обладатели этого имени считаются надежными, чесными, мужественными, верными и преданными людьми

Иванн — имя происходит от древнеиудейского имени Иоанн, то есть, "помилованный Богом", "милость Божия" и "подарок Божий". Носители этого имени отличаются своей надежностью, мудростью, силой и высокими моральными качествами

Ян — имя происходит от древнееврейского имени Йоханан, то есть, "милость Божия". Мужчины под этим именем считаются мужественными, независимыми, практичными и верными людьми

Человек в виде ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

День ангела 13 ноября — поздравления в прозе

На твои именины позволь мне тебе пожелать светлой жизни, счастливых моментов, искренней любви, крепкого здоровья и преданных людей рядом. Пусть тебя всегда сопровождает твой ангел! С праздником!

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От всего сердца поздравляю тебя с именинами! Желаю тебе крепкого здоровья, успехов, любви и мирного неба над головой!

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В этот светлый день я хочу пожелать тебе тепла в сердце и праздника на душе! Пусть все твои желания сбываются, а на пути не будет никаких препятствий к мечтам. С праздником тебя, дорогой именинник!

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Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всего наилучшего, что есть в мире! Пусть слезы на глазах будут только от счастья, а на твоем лице никогда не исчезает улыбка. С именинами тебя!

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Сегодня я хочу поздравить тебя с этим светлым праздником — с Днем ангела! Желаю тебе крепкого здоровья и успехов по жизни. Пусть то самое суеверное число "13" будет только числом. С праздником тебя!

День ангела 13 ноября — поздравления в открытках

Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

День ангела 13 ноября — поздравления в видео

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