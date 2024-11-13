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День ангела 13 ноября — у кого именины и как поздравить

13 ноября 2024 06:37
Светлана Зайцева - Редактор
День ангела 13 ноября 2024 — поздравления в прозе и открытках
Женщина в роли ангела. Фото иллюстративное: Freepik
Светлана Зайцева - Редактор

Сегодня, 13 ноября 2024 года, некоторые люди празднуют свой День ангела, который является отличным поводом для поздравлений. Узнайте, у кого в этот день именины и как можно искренне поздравить с этим невероятным праздником с помощью прозы, открыток и видео.

Новини.LIVE делится самыми лучшими поздравлениями с Днем ангела.

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Кто празднует День ангела 13 ноября — мужские имена

  • Герман — имя происходит от латинского имени Germanus, то есть, "родной", "единокровный", "близкий", "братский", "настоящий" или "истинный". Обладатели этого имени считаются надежными, чесными, мужественными, верными и преданными людьми
  • Иванн — имя происходит от древнеиудейского имени Иоанн, то есть, "помилованный Богом", "милость Божия" и "подарок Божий". Носители этого имени отличаются своей надежностью, мудростью, силой и высокими моральными качествами
  • Ян — имя происходит от древнееврейского имени Йоханан, то есть, "милость Божия". Мужчины под этим именем считаются мужественными, независимыми, практичными и верными людьми
Ангел
Человек в виде ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

День ангела 13 ноября — поздравления в прозе

На твои именины позволь мне тебе пожелать светлой жизни, счастливых моментов, искренней любви, крепкого здоровья и преданных людей рядом. Пусть тебя всегда сопровождает твой ангел! С праздником!

***

От всего сердца поздравляю тебя с именинами! Желаю тебе крепкого здоровья, успехов, любви и мирного неба над головой!

***

В этот светлый день я хочу пожелать тебе тепла в сердце и праздника на душе! Пусть все твои желания сбываются, а на пути не будет никаких препятствий к мечтам. С праздником тебя, дорогой именинник!

***

Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всего наилучшего, что есть в мире! Пусть слезы на глазах будут только от счастья, а на твоем лице никогда не исчезает улыбка. С именинами тебя!

***

Сегодня я хочу поздравить тебя с этим светлым праздником — с Днем ангела! Желаю тебе крепкого здоровья и успехов по жизни. Пусть то самое суеверное число "13" будет только числом. С праздником тебя!

День ангела 13 ноября — поздравления в открытках

Открытка
Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest
Открытка
Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest
Открытка
Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

День ангела 13 ноября — поздравления в видео

Напомним, мы писали о том, какие праздники отмечают украинцы в ноябре 2024 года.

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники отмечают люди в Украине в ноябре 2024 года.

Также мы сообщали о том, как в Украине отмечают День Веры, Надежды и Любви.

День ангела советы именины праздники поздравления

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