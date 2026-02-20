Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Чотири знаки Зодіаку купатимуться у щасті на вихідні 21-22 лютого

Чотири знаки Зодіаку купатимуться у щасті на вихідні 21-22 лютого

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 22:43
Яким знакам Зодіаку пощастить на вихідні 21-22 лютого 2026 — гороскоп
Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Зимові вихідні 21-22 лютого, за словами астрологів, несуть спокійну та гармонійну енергетику. Багато хто зможе неспішно вирішити важливі питання й набратися сил для нового робочого тижня. А для чотирьох знаків Зодіаку цей період несе ще й особливі сюрпризи. 

Новини.LIVE розповідає, кому ж з представників зодіакального кола особливо пощастить у цей вікенд 21-22 лютого.

Реклама
Читайте також:
Близнюки

Сприятливі планети створять для вас потужний імпульс для успішних грошових рішень. Ви можете отримати несподівану пропозицію, повернення боргу або шанс підзаробити. Астрологи радять не ігнорувати навіть дрібні можливості. Час також сприятливий для планування.

Діва

На вас чекає велика удача в особистому житті завдяки Венері. У стосунках можливе важливе зізнання або спільне рішення. Самотні можуть розраховувати на знайомство, вдале побачення або ж романтичне продовження. Не відмовляйтеся від запрошень і не закривайтеся вдома. Вашу впевненість та магнетизм підсилять доглядові процедури та гарний одяг.

Скорпіон

Ви нарешті візметесь за рішення, які давно відкладали. Ви можете завершити токсичну історію, змінити роботу або прийняти важливе сімейне рішення. Ці вихідні подарують вам ясність мислення та сильну інтуїцію. Астрологи радять записати три головні цілі на весну. Це приблизить їх втілення.

Риби

21 та 22 лютого стануть днями внутрішнього піднесення і приємних новин. Нептун посилить вашу творчість та інтуїцію. Ви можете почути новину, на яку чекали, або отримати підтримку від людини, яка відіграє важливу роль у вашому житті. Обов'язково виділіть час для себе. Прогулянка або спокійний вечір допоможуть вам почути важливі підказки.

Раніше ми розповідали, хто зі знаків Зодіаку почує чудові новини на вихідні, які стануть причиною для усмішки та зміни планів.

Також вам буде цікаво дізнатися, на які знаки Зодіаку до кінця лютого чекають радикальні зміни у житті та як скористатися цим на свою користь.

гороскоп вихідні прогнози Астрологія знаки Зодіаку удача
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації