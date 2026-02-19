Які знаки Зодіаку почують неймовірні новини на вихідні, 21-22 лютого 2026

Гороскоп для трьох знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Наближаються вихідні, 21-22 лютого, які можуть стати незабутніми для декількох знаків Зодіаку. Як кажуть астрологи, ці щасливчики почують щось, що може змінити плани, настрій і навіть фінансові перспективи. Добрі звістки подарують потужний імпульс для руху вперед.

Кому ж з представників зодіакального кола вихідні принесуть неймовірні новини, дізнавайтесь у статті Новини.LIVE.

Телець

На вас можуть чекати новини, пов'язані з грошима або роботою. Можливі пропозиція про співпрацю або підтвердження давно очікуваного рішення. Астрологи радять не відкладати важливі дзвінки та листи.

Лев

Вихідні стануть для вас поворотними у сфері стосунків. Можливо ви відновите відносини з кимось, з ким давно не спілкувались. Ви можете почути зізнання або пропозицію, що змусить ваше серце битися швидше. Будьте відкритими до розмови та не бійтеся проявляти почуття.

Водолій

Для вас цей вікенд може стати справжнім інформаційним вибухом. Астрологи зазначають, що новини можуть стосуватися переїзду, навчання або нової справи. Якщо ви подавали документи, чекали підтвердження чи результатів — саме 21-22 лютого може пролунати довгоочікувана відповідь. Навіть випадкова розмова або запрошення можуть виявитися доленосними. Тримайте телефон поруч і не відмовляйтеся від несподіваних зустрічей.

