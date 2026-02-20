Видео
Главная Праздники Эти выходные принесут море счастья четырем знакам Зодиака

Эти выходные принесут море счастья четырем знакам Зодиака

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 22:43
Какие знаки Зодиака окажутся на волне удачи в выходные 21-22 февраля 2026
Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Астрологи говорят, что эти зимние выходные, 21-22 февраля, несут особенно гармоничную энергетику. Многие смогут неспешно решить важные вопросы и набраться сил для новой рабочей недели. В то же время для четырех знаков Зодиака этот период готовит невероятные сюрпризы.

Новини.LIVE рассказывает, кому же из представителей зодиакального круга особенно повезет в этот уикенд 21-22 февраля.

Читайте также:
Близнецы

Благоприятные планеты создадут для вас мощный импульс для успешных денежных решений. Вы можете получить неожиданное предложение, возврат долга или шанс подзаработать. Астрологи советуют не игнорировать даже мелкие возможности. Время также благоприятно для планирования.

Дева

Вас ждет большая удача в личной жизни благодаря Венере. В отношениях возможно важное признание или совместное решение. Одинокие могут рассчитывать на знакомство, удачное свидание или романтическое продолжение. Не отказывайтесь от приглашений и не закрывайтесь дома. Вашу уверенность и магнетизм усилят уходовые процедуры и красивая одежда.

Скорпион

Вы наконец возьметесь за решения, которые давно откладывали. Вы можете завершить токсичную историю, сменить работу или принять важное семейное решение. Эти выходные подарят вам ясность мышления и сильную интуицию. Астрологи советуют записать три главные цели на весну. Это приблизит их воплощение.

Рыбы

21 и 22 февраля станут днями внутреннего подъема и приятных новостей. Нептун усилит ваше творчество и интуицию. Вы можете услышать новость, которую ждали, или получить поддержку от человека, который играет важную роль в вашей жизни. Обязательно выделите время для себя. Прогулка или спокойный вечер помогут вам услышать важные подсказки.

Ранее мы рассказывали, кто из знаков Зодиака услышит хорошие новости на выходные, которые станут причиной для улыбки и изменения планов.

Также вам будет интересно узнать, какие знаки Зодиака до конца февраля ждут радикальные изменения в жизни и как воспользоваться этим в свою пользу.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
