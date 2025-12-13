Єврейський календар — як обчислюється та чому в Ізраїлі 5786 рік

Чому в Ізраїлі 5786 рік і до чого тут Місяць — таємниця календаря
Єврейський календар — один із найдавніших. Нині ним користується більшість євреїв у світі. А ще він є офіційним в Ізраїлі. Його використовують у релігійному житті, в офіційних документах і навіть у новинах. Найголовніша відмінність, яка одразу впадає в око, — 5786 рік.
Новини.LIVE з посиланням на FamilySearch розповідає, чому в Ізраїлі 5786 рік, як обчислюється єврейський календар та яку роль у ньому відіграє Місяць.
Що таке єврейський календар та як він обчислюється
Єврейський, або як його ще називають гебрейський, календар — місячно-сонячний календар. Він є складним, але одним з найточніших у світі. Місячний він, бо тривалість кожного місяця визначається фазами Місяця, і сонячний, адже весь рік узгоджується з рухом Землі навколо Сонця.
До прикладу, сучасний григоріанський календар є сонячний, а мусульманський календар — місячним.
У єврейському календарі кожен місяць починається з появою нового Місяця та триває 29 або 30 днів. Але 12 місячних місяців коротші за сонячний рік приблизно на 11 днів. Саме тому в календарі існує додатковий високосний місяць — 13-й або Адар (завжди має 30 днів). Він компенсує ті 11 днів, що становлять різницю між сонячним та місячним роком і допомагає святам не "зсуватися".
Роки в єврейському календарі рахуються циклами по 19 років, з яких 12 років є звичайними роками по 12 місяців кожен, а 7 років є високосними, що містять 13 місяців. Додатковий місяць додається кожні 3 роки.
Що стосується днів тижня, то в єврейському календарі їх також сім, але назву має лише субота (шабат). Неділя називається першим днем, понеділок — другим і т.д.
Звідки взявся 5786 рік
Якщо християни ведуть відлік від Різдва Христового, тобто народження Ісуса Христа, то єврейське літочислення ведеться від моменту Створення світу, як це описано в Танасі (єврейська Біблія). Згідно з єврейським відліком часу, людство живе вже у шостому тисячолітті.
Як єврейський календар використовують сьогодні
В Ізраїлі єврейський календар має офіційний статус. Його використовують:
- у державних документах;
- школах і вишах;
- медіа;
- для визначення дат свят і пам'ятних днів.
Новий рік — Рош га-Шана — завжди припадає на перший день місяця Тішрей, незалежно від дати в григоріанському календарі. Те саме стосується Песаха, Шавуота та інших свят: у єврейському календарі їхні дати незмінні. Тоді як у григоріанському завжди "плавають".
Також пропонуємо ознайомитися з православним церковним календарем свят на грудень 2025 року.
Читайте Новини.LIVE!