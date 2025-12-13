Єврейський календар — як обчислюється та чому в Ізраїлі 5786 рік

Юдеї святкують 5786 рік. Фото: cont.ws

Єврейський календар — один із найдавніших. Нині ним користується більшість євреїв у світі. А ще він є офіційним в Ізраїлі. Його використовують у релігійному житті, в офіційних документах і навіть у новинах. Найголовніша відмінність, яка одразу впадає в око, — 5786 рік.

розповідає, чому в Ізраїлі 5786 рік, як обчислюється єврейський календар та яку роль у ньому відіграє Місяць.

Що таке єврейський календар та як він обчислюється

Єврейський, або як його ще називають гебрейський, календар — місячно-сонячний календар. Він є складним, але одним з найточніших у світі. Місячний він, бо тривалість кожного місяця визначається фазами Місяця, і сонячний, адже весь рік узгоджується з рухом Землі навколо Сонця.

До прикладу, сучасний григоріанський календар є сонячний, а мусульманський календар — місячним.

У єврейському календарі кожен місяць починається з появою нового Місяця та триває 29 або 30 днів. Але 12 місячних місяців коротші за сонячний рік приблизно на 11 днів. Саме тому в календарі існує додатковий високосний місяць — 13-й або Адар (завжди має 30 днів). Він компенсує ті 11 днів, що становлять різницю між сонячним та місячним роком і допомагає святам не "зсуватися".

Роки в єврейському календарі рахуються циклами по 19 років, з яких 12 років є звичайними роками по 12 місяців кожен, а 7 років є високосними, що містять 13 місяців. Додатковий місяць додається кожні 3 роки.

Що стосується днів тижня, то в єврейському календарі їх також сім, але назву має лише субота (шабат). Неділя називається першим днем, понеділок — другим і т.д.

Місяці єврейського та григоріанського календаря. Фото: Eden Aviv, CC0, via Wikimedia Commons

Звідки взявся 5786 рік

Якщо християни ведуть відлік від Різдва Христового, тобто народження Ісуса Христа, то єврейське літочислення ведеться від моменту Створення світу, як це описано в Танасі (єврейська Біблія). Згідно з єврейським відліком часу, людство живе вже у шостому тисячолітті.

Як єврейський календар використовують сьогодні

В Ізраїлі єврейський календар має офіційний статус. Його використовують:

у державних документах;

школах і вишах;

медіа;

для визначення дат свят і пам'ятних днів.

Новий рік — Рош га-Шана — завжди припадає на перший день місяця Тішрей, незалежно від дати в григоріанському календарі. Те саме стосується Песаха, Шавуота та інших свят: у єврейському календарі їхні дати незмінні. Тоді як у григоріанському завжди "плавають".

