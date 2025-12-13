Еврейский календарь — как исчисляется и почему в Израиле 5786 год

Почему в Израиле 5786 год и при чем здесь Луна — секрет календаря
Еврейский календарь — один из древнейших. Сейчас им пользуется большинство евреев в мире. А еще он является официальным в Израиле. Его используют в религиозной жизни, в официальных документах и даже в новостях. Самое главное отличие, которое сразу бросается в глаза, — 5786 год.
Новини.LIVE со ссылкой на FamilySearch рассказывает, почему в Израиле 5786 год, как исчисляется еврейский календарь и какую роль в нем играет Луна.
Что такое еврейский календарь и как он исчисляется
Еврейский, или как его еще называют гебрейский, календарь — лунно-солнечный календарь. Он является сложным, но одним из самых точных в мире. Лунный он, потому что продолжительность каждого месяца определяется фазами Луны, и солнечный, ведь весь год согласуется с движением Земли вокруг Солнца.
К примеру, современный григорианский календарь является солнечным, а мусульманский календарь — лунным.
В еврейском календаре каждый месяц начинается с появлением новой Луны и длится 29 или 30 дней. Но 12 лунных месяцев короче солнечного года примерно на 11 дней. Именно поэтому в календаре существует дополнительный високосный месяц — 13-й или Адар (всегда имеет 30 дней). Он компенсирует те 11 дней, которые составляют разницу между солнечным и лунным годом и помогает праздникам не "сдвигаться".
Годы в еврейском календаре считаются циклами по 19 лет, из которых 12 лет являются обычными годами по 12 месяцев каждый, а 7 лет являются високосными, содержащими 13 месяцев. Дополнительный месяц добавляется каждые 3 года.
Что касается дней недели, то в еврейском календаре их также семь, но название имеет только суббота (шабат). Воскресенье называется первым днем, понедельник — вторым и т.д.
Откуда взялся 5786 год
Если христиане ведут отсчет от Рождества Христова, то есть рождения Иисуса Христа, то еврейское летоисчисление ведется от момента Сотворения мира, как это описано в Танахе (еврейская Библия). Согласно еврейскому отсчету времени, человечество живет уже в шестом тысячелетии.
Как еврейский календарь используют сегодня
В Израиле еврейский календарь имеет официальный статус. Он используется
- в государственных документах;
- школах и вузах;
- медиа;
- для определения дат праздников и памятных дней.
Новый год — Рош ха-Шана — всегда приходится на первый день месяца Тишрей, независимо от даты в григорианском календаре. То же касается Песаха, Шавуота и других праздников: в еврейском календаре их даты неизменны. Тогда как в григорианском всегда "плавают".
Также предлагаем ознакомиться с православным церковным календарем праздников на декабрь 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!