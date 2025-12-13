Еврейский календарь — как исчисляется и почему в Израиле 5786 год

Иудеи празднуют 5786 год. Фото: cont.ws

Еврейский календарь — один из древнейших. Сейчас им пользуется большинство евреев в мире. А еще он является официальным в Израиле. Его используют в религиозной жизни, в официальных документах и даже в новостях. Самое главное отличие, которое сразу бросается в глаза, — 5786 год.

Что такое еврейский календарь и как он исчисляется

Еврейский, или как его еще называют гебрейский, календарь — лунно-солнечный календарь. Он является сложным, но одним из самых точных в мире. Лунный он, потому что продолжительность каждого месяца определяется фазами Луны, и солнечный, ведь весь год согласуется с движением Земли вокруг Солнца.

К примеру, современный григорианский календарь является солнечным, а мусульманский календарь — лунным.

В еврейском календаре каждый месяц начинается с появлением новой Луны и длится 29 или 30 дней. Но 12 лунных месяцев короче солнечного года примерно на 11 дней. Именно поэтому в календаре существует дополнительный високосный месяц — 13-й или Адар (всегда имеет 30 дней). Он компенсирует те 11 дней, которые составляют разницу между солнечным и лунным годом и помогает праздникам не "сдвигаться".

Годы в еврейском календаре считаются циклами по 19 лет, из которых 12 лет являются обычными годами по 12 месяцев каждый, а 7 лет являются високосными, содержащими 13 месяцев. Дополнительный месяц добавляется каждые 3 года.

Что касается дней недели, то в еврейском календаре их также семь, но название имеет только суббота (шабат). Воскресенье называется первым днем, понедельник — вторым и т.д.

Месяцы еврейского и григорианского календаря. Фото: Eden Aviv, CC0, via Wikimedia Commons

Откуда взялся 5786 год

Если христиане ведут отсчет от Рождества Христова, то есть рождения Иисуса Христа, то еврейское летоисчисление ведется от момента Сотворения мира, как это описано в Танахе (еврейская Библия). Согласно еврейскому отсчету времени, человечество живет уже в шестом тысячелетии.

Как еврейский календарь используют сегодня

В Израиле еврейский календарь имеет официальный статус. Он используется

в государственных документах;

школах и вузах;

медиа;

для определения дат праздников и памятных дней.

Новый год — Рош ха-Шана — всегда приходится на первый день месяца Тишрей, независимо от даты в григорианском календаре. То же касается Песаха, Шавуота и других праздников: в еврейском календаре их даты неизменны. Тогда как в григорианском всегда "плавают".

