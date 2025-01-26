Гороскоп Таро на тиждень з 27 січня по 2 лютого - передбачення для кожного знаку Зодіаку

Гороскоп за Таро на тиждень. Фото: Freepik

Новий тиждень підготував для деяких знаків Зодіаку неочікувані події. Карти Таро розкриють тенденції та енергії, які варто враховувати, щоб успішно пройти цей період.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на тиждень з 27 січня по 2 лютого.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Цей тиждень обіцяє зміни, які можуть бути як позитивними, так і викликами. Доля підкине вам шанс змінити хід подій на краще, але важливо вчасно скористатися можливістю. Будьте готові приймати рішення швидко й ризикувати, коли це необхідно.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Це час довіряти своїй інтуїції. Відповіді на запитання, які вас турбують, приховані глибоко всередині вас. Можливо, ви дізнаєтеся секрет або отримаєте важливу інформацію. Залишайтеся спокійними й аналізуйте, перш ніж діяти.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Трійка Мечів"

Цей тиждень може принести емоційний виклик чи розчарування. Можливі конфлікти у відносинах або важливі уроки, які допоможуть вам зростати. Не бійтеся відпускати те, що більше не приносить вам радості.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Тиждень обіцяє гармонію й щастя в сімейному колі. Ви відчуєте підтримку близьких і насолодитеся моментами радості та любові. Приділіть більше часу рідним і діліться своєю вдячністю.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Це час наполегливої праці. Ваші зусилля принесуть результати, але доведеться викластися на повну. Карта також вказує на розвиток навичок або навчання. Зосередьтеся на деталях і довіряйте процесу.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Сила"

Ваш внутрішній спокій та терпіння допоможуть вам подолати всі виклики. Ви маєте достатньо енергії, щоб контролювати ситуації, навіть якщо вони здаються складними. Не бійтеся демонструвати свої сильні сторони, але дійте м'яко.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Тиждень символізує перехід від старого до нового. Ви можете залишити позаду проблеми або знайти рішення, які дозволять рухатися вперед. Не тримайтеся за минуле, дозвольте собі почати новий розділ життя.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "П'ятірка Кубків"

Вам може здаватися, що ви втратили щось важливе. Проте, ця карта нагадує, що не все втрачено, і варто подивитися на те, що залишилося. Зосередьтеся на позитивних аспектах і рухайтеся далі.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Цей тиждень обіцяє натхнення й нові ідеї. Це час для дій та запуску нових проєктів, які принесуть радість і перспективи. Не бійтеся ризикувати й втілювати свої плани в реальність.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Імператор"

Ви маєте взяти відповідальність за ситуацію. Ваша сила та впевненість дозволять вам упорядкувати справи й встановити контроль. Дотримуйтеся чітких планів і будьте дисциплінованими.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

Цей тиждень приносить надію, натхнення й нові можливості. Ви зможете відновити віру в себе та знайти джерела енергії для досягнення цілей. Дивіться в майбутнє з оптимізмом і вірте в свої сили.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Це тиждень задоволення та здійснення бажань. Ви можете отримати те, до чого давно прагнули, або просто відчути гармонію в душі. Насолоджуйтеся досягненнями, але залишайтеся вдячними.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали, яким знакам Зодіаку карти прогнозують конфлікти з 27 січня по 2 лютого.

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