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Чего ждать знакам 27 января-2 февраля — гороскоп Таро на неделю

26 января 2025 09:45
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп Таро на неделю с 27 января по 2 февраля - предсказания для каждого знака Зодиака
Гороскоп по Таро на неделю. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Новая неделя подготовила для некоторых знаков Зодиака неожиданные события. Карты Таро раскроют тенденции и энергии, которые стоит учитывать, чтобы успешно пройти этот период.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на неделю с 27 января по 2 февраля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)  

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Эта неделя обещает перемены, которые могут быть как положительными, так и вызовами. Судьба подкинет вам шанс изменить ход событий к лучшему, но важно вовремя воспользоваться возможностью. Будьте готовы принимать решения быстро и рисковать, когда это необходимо.

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака - Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Это время доверять своей интуиции. Ответы на вопросы, которые вас беспокоят, скрыты глубоко внутри вас. Возможно, вы узнаете секрет или получите важную информацию. Оставайтесь спокойными и анализируйте, прежде чем действовать.

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака - Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Тройка Мечей"

Эта неделя может принести эмоциональный вызов или разочарование. Возможны конфликты в отношениях или важные уроки, которые помогут вам расти. Не бойтесь отпускать то, что больше не приносит вам радости.

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака - Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Неделя обещает гармонию и счастье в семейном кругу. Вы почувствуете поддержку близких и насладитесь моментами радости и любви. Уделите больше времени родным и делитесь своей благодарностью.

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака - Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Это время упорного труда. Ваши усилия принесут результаты, но придется выложиться на полную. Карта также указывает на развитие навыков или обучение. Сосредоточьтесь на деталях и доверяйте процессу.

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака - Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Сила"

Ваше внутреннее спокойствие и терпение помогут вам преодолеть все вызовы. Вы имеете достаточно энергии, чтобы контролировать ситуации, даже если они кажутся сложными. Не бойтесь демонстрировать свои сильные стороны, но действуйте мягко.

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака - Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Неделя символизирует переход от старого к новому. Вы можете оставить позади проблемы или найти решения, которые позволят двигаться вперед. Не держитесь за прошлое, позвольте себе начать новую главу жизни.

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака - Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Пятерка Кубков"

Вам может казаться, что вы потеряли что-то важное. Тем не менее, эта карта напоминает, что не все потеряно, и стоит посмотреть на то, что осталось. Сосредоточьтесь на положительных аспектах и двигайтесь дальше.

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака - Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Эта неделя обещает вдохновение и новые идеи. Это время для действий и запуска новых проектов, которые принесут радость и перспективы. Не бойтесь рисковать и воплощать свои планы в реальность.

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака - Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Император"

Вы должны взять ответственность за ситуацию. Ваша сила и уверенность позволят вам упорядочить дела и установить контроль. Придерживайтесь четких планов и будьте дисциплинированными.

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака - Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

Эта неделя приносит надежду, вдохновение и новые возможности. Вы сможете восстановить веру в себя и найти источники энергии для достижения целей. Смотрите в будущее с оптимизмом и верьте в свои силы.

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака - Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Это неделя удовлетворения и исполнения желаний. Вы можете получить то, к чему давно стремились, или просто почувствовать гармонию в душе. Наслаждайтесь достижениями, но оставайтесь благодарными.

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака - Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали, каким знакам Зодиака карты прогнозируют конфликты с 27 января по 2 февраля.

Также ознакомьтесь с месячным календарем стрижек на февраль 2025 года.

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10:55 В Харькове мужчина за деньги восстановил права — решение суда

10:52 Рыба с Черного моря может стать ядовитой из-за мазута

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:29 Россия продвигается на Донеччине — в DeepState обновили карту

10:20 Напряжение в Черном море — ракетоносители РФ выведены на рейд

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