Гороскоп Таро на неделю с 27 января по 2 февраля - предсказания для каждого знака Зодиака

Чего ждать знакам 27 января-2 февраля — гороскоп Таро на неделю
Новая неделя подготовила для некоторых знаков Зодиака неожиданные события. Карты Таро раскроют тенденции и энергии, которые стоит учитывать, чтобы успешно пройти этот период.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на неделю с 27 января по 2 февраля.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на неделю.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Эта неделя обещает перемены, которые могут быть как положительными, так и вызовами. Судьба подкинет вам шанс изменить ход событий к лучшему, но важно вовремя воспользоваться возможностью. Будьте готовы принимать решения быстро и рисковать, когда это необходимо.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Верховная Жрица"
Это время доверять своей интуиции. Ответы на вопросы, которые вас беспокоят, скрыты глубоко внутри вас. Возможно, вы узнаете секрет или получите важную информацию. Оставайтесь спокойными и анализируйте, прежде чем действовать.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Тройка Мечей"
Эта неделя может принести эмоциональный вызов или разочарование. Возможны конфликты в отношениях или важные уроки, которые помогут вам расти. Не бойтесь отпускать то, что больше не приносит вам радости.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Десятка Кубков"
Неделя обещает гармонию и счастье в семейном кругу. Вы почувствуете поддержку близких и насладитесь моментами радости и любви. Уделите больше времени родным и делитесь своей благодарностью.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"
Это время упорного труда. Ваши усилия принесут результаты, но придется выложиться на полную. Карта также указывает на развитие навыков или обучение. Сосредоточьтесь на деталях и доверяйте процессу.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Сила"
Ваше внутреннее спокойствие и терпение помогут вам преодолеть все вызовы. Вы имеете достаточно энергии, чтобы контролировать ситуации, даже если они кажутся сложными. Не бойтесь демонстрировать свои сильные стороны, но действуйте мягко.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Шестерка Мечей"
Неделя символизирует переход от старого к новому. Вы можете оставить позади проблемы или найти решения, которые позволят двигаться вперед. Не держитесь за прошлое, позвольте себе начать новую главу жизни.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Пятерка Кубков"
Вам может казаться, что вы потеряли что-то важное. Тем не менее, эта карта напоминает, что не все потеряно, и стоит посмотреть на то, что осталось. Сосредоточьтесь на положительных аспектах и двигайтесь дальше.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Туз Жезлов"
Эта неделя обещает вдохновение и новые идеи. Это время для действий и запуска новых проектов, которые принесут радость и перспективы. Не бойтесь рисковать и воплощать свои планы в реальность.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Император"
Вы должны взять ответственность за ситуацию. Ваша сила и уверенность позволят вам упорядочить дела и установить контроль. Придерживайтесь четких планов и будьте дисциплинированными.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Звезда"
Эта неделя приносит надежду, вдохновение и новые возможности. Вы сможете восстановить веру в себя и найти источники энергии для достижения целей. Смотрите в будущее с оптимизмом и верьте в свои силы.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Девятка Кубков"
Это неделя удовлетворения и исполнения желаний. Вы можете получить то, к чему давно стремились, или просто почувствовать гармонию в душе. Наслаждайтесь достижениями, но оставайтесь благодарными.
Напомним, мы писали, каким знакам Зодиака карты прогнозируют конфликты с 27 января по 2 февраля.
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