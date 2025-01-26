Гороскоп Таро на неделю с 27 января по 2 февраля - предсказания для каждого знака Зодиака

Гороскоп по Таро на неделю. Фото: Freepik

Новая неделя подготовила для некоторых знаков Зодиака неожиданные события. Карты Таро раскроют тенденции и энергии, которые стоит учитывать, чтобы успешно пройти этот период.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на неделю с 27 января по 2 февраля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Эта неделя обещает перемены, которые могут быть как положительными, так и вызовами. Судьба подкинет вам шанс изменить ход событий к лучшему, но важно вовремя воспользоваться возможностью. Будьте готовы принимать решения быстро и рисковать, когда это необходимо.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Это время доверять своей интуиции. Ответы на вопросы, которые вас беспокоят, скрыты глубоко внутри вас. Возможно, вы узнаете секрет или получите важную информацию. Оставайтесь спокойными и анализируйте, прежде чем действовать.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Тройка Мечей"

Эта неделя может принести эмоциональный вызов или разочарование. Возможны конфликты в отношениях или важные уроки, которые помогут вам расти. Не бойтесь отпускать то, что больше не приносит вам радости.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Неделя обещает гармонию и счастье в семейном кругу. Вы почувствуете поддержку близких и насладитесь моментами радости и любви. Уделите больше времени родным и делитесь своей благодарностью.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Это время упорного труда. Ваши усилия принесут результаты, но придется выложиться на полную. Карта также указывает на развитие навыков или обучение. Сосредоточьтесь на деталях и доверяйте процессу.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Сила"

Ваше внутреннее спокойствие и терпение помогут вам преодолеть все вызовы. Вы имеете достаточно энергии, чтобы контролировать ситуации, даже если они кажутся сложными. Не бойтесь демонстрировать свои сильные стороны, но действуйте мягко.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Неделя символизирует переход от старого к новому. Вы можете оставить позади проблемы или найти решения, которые позволят двигаться вперед. Не держитесь за прошлое, позвольте себе начать новую главу жизни.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Пятерка Кубков"

Вам может казаться, что вы потеряли что-то важное. Тем не менее, эта карта напоминает, что не все потеряно, и стоит посмотреть на то, что осталось. Сосредоточьтесь на положительных аспектах и двигайтесь дальше.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Эта неделя обещает вдохновение и новые идеи. Это время для действий и запуска новых проектов, которые принесут радость и перспективы. Не бойтесь рисковать и воплощать свои планы в реальность.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Император"

Вы должны взять ответственность за ситуацию. Ваша сила и уверенность позволят вам упорядочить дела и установить контроль. Придерживайтесь четких планов и будьте дисциплинированными.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

Эта неделя приносит надежду, вдохновение и новые возможности. Вы сможете восстановить веру в себя и найти источники энергии для достижения целей. Смотрите в будущее с оптимизмом и верьте в свои силы.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Это неделя удовлетворения и исполнения желаний. Вы можете получить то, к чему давно стремились, или просто почувствовать гармонию в душе. Наслаждайтесь достижениями, но оставайтесь благодарными.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали, каким знакам Зодиака карты прогнозируют конфликты с 27 января по 2 февраля.

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