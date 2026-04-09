Привітання з Чистим четвергом 2026: красиві листівки та побажання

Усміхнена дівчина на службі у церкві. Фото: pomisna.info

Чистий четвер — важливе релігійне свято, яке православні віряни в Україні відзначають 9 квітня. Цього дня згадують про Таємну вечерю Ісуса Христа з апостолами. Також за традицією цей день пов'язаний з очищенням душі перед Великоднем. У цю дату заведено вітати один одного, бажаючи миру та щастя.

Чистий четвер 2026: як красиво привітати віршами українською мовою

Вітаю з Чистим четвергом!

Чистота буде кругом.

Ви традиції плекайте —

Дім і душі очищайте,

Даруйте всім тепло і ласку.

Зі святом! І смачної паски!

***

В четвер, що чистим величають,

Я вас сердечно привітаю.

Хай береже вас ангел світлий,

З Четвергом вас, із днем привітним!

***

Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода — на вас проллється

Благословення Боже на віки!

***

На Чистий четвер нам роботи багато:

Оселю і душу довести до ладу.

Нехай цього дня не бариться робота,

Хай будуть приємними ваші турботи,

Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,

Хай буде здоров'я і щастя багато!

***

Чую світлий благовіст,

До закінчення йде піст.

Пахнуть паски із печі,

Великодні калачі.

Всі у Чистий у Четвер

Зранку та аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров’я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

І Господь нам усміхнеться!

Красиві привітання у прозі з Чистим четвергом 2026

Щиро вітаю вас із Чистим четвергом! Нехай цей світлий день наповнить ваш дім спокоєм і затишком, подарує віру у мирне майбутнє, а серце зігріє любов'ю до близьких і до життя.

***

З Чистим четвергом! Бажаю вам ясних думок, добрих намірів і світлих мрій.

***

Нехай у Чистий четвер вода змиє всі тривоги й смуток, а разом із ними підуть негаразди з вашого життя. Бажаю вам внутрішнього світла, душевного спокою і тихої радості.

***

У цей особливий день нехай з дому зникнуть тривоги, а в серці панує надія та радість. Вітаю з Великим четвергом!

***

Щиро вітаю із Чистим четвергом! Нехай ваш дім наповниться затишком, серце — любов'ю, а душа — світлою надією. Бажаю, щоб у вашій родині панували злагода, тепло та взаєморозуміння.

Теплі листівки з побажаннями до Чистого четверга 2026

Листівки з Чистим четвергом 2026. Колаж: Новини.LIVE

