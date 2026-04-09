Привітання з Чистим четвергом 2026: красиві листівки та побажання

Чистий четвер 2026: теплі листівки, щирі побажання миру і щастя
Чистий четвер — важливе релігійне свято, яке православні віряни в Україні відзначають 9 квітня. Цього дня згадують про Таємну вечерю Ісуса Христа з апостолами. Також за традицією цей день пов'язаний з очищенням душі перед Великоднем. У цю дату заведено вітати один одного, бажаючи миру та щастя.
Новини.LIVE ділиться красивими та щирими привітаннями з Чистим четвергом 2026 року у листівках, віршах та прозі.
Чистий четвер 2026: як красиво привітати віршами українською мовою
Вітаю з Чистим четвергом!
Чистота буде кругом.
Ви традиції плекайте —
Дім і душі очищайте,
Даруйте всім тепло і ласку.
Зі святом! І смачної паски!
***
В четвер, що чистим величають,
Я вас сердечно привітаю.
Хай береже вас ангел світлий,
З Четвергом вас, із днем привітним!
***
Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода — на вас проллється
Благословення Боже на віки!
***
На Чистий четвер нам роботи багато:
Оселю і душу довести до ладу.
Нехай цього дня не бариться робота,
Хай будуть приємними ваші турботи,
Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,
Хай буде здоров'я і щастя багато!
***
Чую світлий благовіст,
До закінчення йде піст.
Пахнуть паски із печі,
Великодні калачі.
Всі у Чистий у Четвер
Зранку та аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!
Красиві привітання у прозі з Чистим четвергом 2026
Щиро вітаю вас із Чистим четвергом! Нехай цей світлий день наповнить ваш дім спокоєм і затишком, подарує віру у мирне майбутнє, а серце зігріє любов'ю до близьких і до життя.
***
З Чистим четвергом! Бажаю вам ясних думок, добрих намірів і світлих мрій.
***
Нехай у Чистий четвер вода змиє всі тривоги й смуток, а разом із ними підуть негаразди з вашого життя. Бажаю вам внутрішнього світла, душевного спокою і тихої радості.
***
У цей особливий день нехай з дому зникнуть тривоги, а в серці панує надія та радість. Вітаю з Великим четвергом!
***
Щиро вітаю із Чистим четвергом! Нехай ваш дім наповниться затишком, серце — любов'ю, а душа — світлою надією. Бажаю, щоб у вашій родині панували злагода, тепло та взаєморозуміння.
Теплі листівки з побажаннями до Чистого четверга 2026
Також ділимося іншими цікавими темами про свята
Що слід зробити у Чистий четвер, щоб гроші водилися увесь рік.
Як та коли купатися у Чистий четвер, щоб "змити усі гріхи".
Чи можна пекти паски у Страсну п'ятницю за народними прикметами та церковною традицією.
