Чистий четвер 2026: як і коли купатися за прикметами, щоб змити всі гріхи

Чистий четвер — один із найважливіших днів перед Великоднем, коли віряни згадують про Таємну вечерю Ісуса Христа з учнями. Дата сповнена традицій, направлених як на духовне, так і на тілесне очищення. Особливим ритуалом є купання. За народними віруваннями так можна "змити гріхи" та оздоровити тіло.

Коли купатися у Чистий четвер 2026

З покоління в покоління українці передають особливі звичаї, пов'язані з водою у цей день. Народні прикмети стверджують, той хто встигне вмитися або помитися у Чистий четвер ще до сходу сонця, той оздоровить тіло та очистить свою душу.

Наші предки також вірили, якщо у миску з чистою крижаною водою покласти срібло й вмитися такою водою, можна зберегти молодість, зміцнити дух та оздоровити тіло.

Як правильно купатися у Чистий четвер

Якщо ви хочете дотриматися традицій і зробити цей момент особливим, зверніть увагу на такі поради:

починайте день спокійно, без метушні;

під час купання думайте про очищення не лише тіла, а й душі;

уявляйте, як вода змиває втому, образи і негатив;

уникайте думок про погане;

поєднуйте водні процедури з короткою молитвою.

Під час умивання або купання заведено тихо молитися, просячи в Бога або Пресвятої Богородиці очищення від гріхів й здоров'я для себе та близьких. Наприклад, можна промовляти такі слова:

"Як сповіді очищають, як вода бруд змиває, так і ти, Четвер, чистим будь. Очисти мене, раба (у) Божого (у), від всякого зла, від образи, від неслухняності, від чужої хули, від поганої поголоски, від злих розмов, від марних суперечок. В ім'я Отця і Сина і Святого духа. Амінь".

Що кажуть священнослужителі про купання у Чистий четвер

Слід пам'ятати, що церква не встановлює жодного конкретного часу для купання. Ви можете митися тоді, коли вам зручно — зранку, вдень або ввечері. Це звичайна гігієнічна процедура, а не обряд, який "змиває гріхи". Вода може бути лише символом, а справжнє очищення відбувається через:

щире покаяння;

сповідь;

причастя;

молитву.

