Чистый четверг 2026: как и когда купаться по приметам, чтобы смыть все грехи

Чистый четверг 2026: как и когда купаться, чтобы смыть все грехи

Чистый четверг 2026: как и когда купаться, чтобы смыть все грехи

Дата публикации 8 апреля 2026 20:58
Девушка моется в душе. Фото: freepik.com

Чистый четверг — один из важнейших дней перед Пасхой, когда верующие вспоминают о Тайной вечере Иисуса Христа с учениками. Дата полна традиций, направленных как на духовное, так и на телесное очищение. Особым ритуалом является купание. По народным верованиям так можно "смыть грехи" и оздоровить тело.

Новини.LIVE рассказывает, когда и как купаться в Чистый четверг, а также что советуют обязательно сделать священнослужители.

Когда купаться в Чистый четверг 2026

Из поколения в поколение украинцы передают особые обычаи, связанные с водой в этот день. Народные приметы утверждают, тот кто успеет умыться или помыться в Чистый четверг еще до восхода солнца, тот оздоровит тело и очистит свою душу.

Наши предки также верили, если в миску с чистой ледяной водой положить серебро и умыться такой водой, можно сохранить молодость, укрепить дух и оздоровить тело.

Как правильно купаться в Чистый четверг

Если вы хотите соблюсти традиции и сделать этот момент особенным, обратите внимание на такие советы:

  • начинайте день спокойно, без суеты;
  • во время купания думайте об очищении не только тела, но и души;
  • представляйте, как вода смывает усталость, обиды и негатив;
  • избегайте мыслей о плохом;
  • сочетайте водные процедуры с короткой молитвой.

Во время умывания или купания принято тихо молиться, прося у Бога или Пресвятой Богородицы очищения от грехов и здоровья для себя и близких. Например, можно проговаривать такие слова:

"Как исповеди очищают, как вода грязь смывает, так и ты, Четверг, чистым будь. Очисти меня, раба (у) Божьего (у), от всякого зла, от обиды, от непослушания, от чужой хулы, от дурной молвы, от злых разговоров, от бесполезных споров. Во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь".

Что говорят священнослужители о купании в Чистый четверг

Следует помнить, что церковь не устанавливает никакого конкретного времени для купания. Вы можете мыться тогда, когда вам удобно — утром, днем или вечером. Это обычная гигиеническая процедура, а не обряд, который "смывает грехи". Вода может быть лишь символом, а настоящее очищение происходит через:

  • искреннее покаяние;
  • исповедь;
  • причастие;
  • молитву.

Чистый четверг народные приметы традиции праздника
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
