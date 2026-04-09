Поздравления с Чистым четвергом 2026: красивые открытки и пожелания

Улыбающаяся девушка на службе в церкви.

Чистый четверг — важный религиозный праздник, который православные верующие в Украине отмечают 9 апреля. В этот день вспоминают о Тайной вечере Иисуса Христа с апостолами. Также по традиции этот день связан с очищением души перед Пасхой. В эту дату принято поздравлять друг друга, желая мира и счастья.

Чистый четверг 2026: как красиво поздравить стихами на украинском языке

Вітаю з Чистим четвергом!

Чистота буде кругом.

Ви традиції плекайте —

Дім і душі очищайте,

Даруйте всім тепло і ласку.

Зі святом! І смачної паски!

***

В четвер, що чистим величають,

Я вас сердечно привітаю.

Хай береже вас ангел світлий,

З Четвергом вас, із днем привітним!

***

Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода — на вас проллється

Благословення Боже на віки!

***

На Чистий четвер нам роботи багато:

Оселю і душу довести до ладу.

Нехай цього дня не бариться робота,

Хай будуть приємними ваші турботи,

Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,

Хай буде здоров'я і щастя багато!

***

Чую світлий благовіст,

До закінчення йде піст.

Пахнуть паски із печі,

Великодні калачі.

Всі у Чистий у Четвер

Зранку та аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров’я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

І Господь нам усміхнеться!

Красивые поздравления в прозе с Чистым четвергом 2026

Искренне поздравляю вас с Чистым четвергом! Пусть этот светлый день наполнит ваш дом покоем и уютом, подарит веру в мирное будущее, а сердце согреет любовью к близким и к жизни.

***

С Чистым четвергом! Желаю вам ясных мыслей, добрых намерений и светлых мечтаний.

***

Пусть в Чистый четверг вода смоет все тревоги и грусть, а вместе с ними уйдут невзгоды из вашей жизни. Желаю вам внутреннего света, душевного спокойствия и тихой радости.

***

В этот особый день пусть из дома исчезнут тревоги, а в сердце царит надежда и радость. Поздравляю с Великим четвергом!

***

Искренне поздравляю с Чистым четвергом! Пусть ваш дом наполнится уютом, сердце — любовью, а душа — светлой надеждой. Желаю, чтобы в вашей семье царили согласие, тепло и взаимопонимание.

Теплые открытки с пожеланиями к Чистому четвергу 2026

Открытки с Чистым четвергом 2026. Коллаж: Новини.LIVE

