Поздравления с Чистым четвергом 2026: красивые открытки и пожелания

Чистый четверг 2026: теплые открытки, пожелания мира и счастья
Чистый четверг — важный религиозный праздник, который православные верующие в Украине отмечают 9 апреля. В этот день вспоминают о Тайной вечере Иисуса Христа с апостолами. Также по традиции этот день связан с очищением души перед Пасхой. В эту дату принято поздравлять друг друга, желая мира и счастья.
Новини.LIVE делится красивыми и искренними поздравлениями с Чистым четвергом 2026 в открытках, стихах и прозе.
Чистый четверг 2026: как красиво поздравить стихами на украинском языке
Вітаю з Чистим четвергом!
Чистота буде кругом.
Ви традиції плекайте —
Дім і душі очищайте,
Даруйте всім тепло і ласку.
Зі святом! І смачної паски!
***
В четвер, що чистим величають,
Я вас сердечно привітаю.
Хай береже вас ангел світлий,
З Четвергом вас, із днем привітним!
***
Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода — на вас проллється
Благословення Боже на віки!
***
На Чистий четвер нам роботи багато:
Оселю і душу довести до ладу.
Нехай цього дня не бариться робота,
Хай будуть приємними ваші турботи,
Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,
Хай буде здоров'я і щастя багато!
***
Чую світлий благовіст,
До закінчення йде піст.
Пахнуть паски із печі,
Великодні калачі.
Всі у Чистий у Четвер
Зранку та аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!
Красивые поздравления в прозе с Чистым четвергом 2026
Искренне поздравляю вас с Чистым четвергом! Пусть этот светлый день наполнит ваш дом покоем и уютом, подарит веру в мирное будущее, а сердце согреет любовью к близким и к жизни.
***
С Чистым четвергом! Желаю вам ясных мыслей, добрых намерений и светлых мечтаний.
***
Пусть в Чистый четверг вода смоет все тревоги и грусть, а вместе с ними уйдут невзгоды из вашей жизни. Желаю вам внутреннего света, душевного спокойствия и тихой радости.
***
В этот особый день пусть из дома исчезнут тревоги, а в сердце царит надежда и радость. Поздравляю с Великим четвергом!
***
Искренне поздравляю с Чистым четвергом! Пусть ваш дом наполнится уютом, сердце — любовью, а душа — светлой надеждой. Желаю, чтобы в вашей семье царили согласие, тепло и взаимопонимание.
