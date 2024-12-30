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30 грудня — яке сьогодні церковне свято, що не можна робити

30 грудня 2025 02:50
Валерія Максименко - Редактор
30 грудня 2024 — яке сьогодні церковне свято, що категорично не можна робити, традиції та іменини
Новорічні свята. Фото: Pexels
Валерія Максименко - Редактор

Завтра, 30 грудня, віряни вшановують пам'ять святої мучениці Анісії. Святки продовжуються, а до Нового року залишається лише 1 день. 

Новини.LIVE розповідають, що не можна робити в цей день та хто святкує іменини.

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Яке сьогодні церковне свято

30 грудня — день пам’яті святої мучениці Анісії. Вона жила в ІІІ столітті та була дочкою римського сенатора, який був прихованим християнином. Анісія також прийняла християнство і відмовилася від язичних звичаїв.

Це розлютило батька і тому він відмовився від неї. Ба більше — піддав тортурам, але віра дівчини була сильнішою. Її вигнали з заможного життя. Анісія проповідувала християнство серед місцевого населення і нині її образ став символом віри і відданості Богу.

Церковний вітраж
Церковний вітраж. Фото: Pexels

Що не можна робити 30 грудня

  • Не можна шити, в'язати, прясти.
  • Забороняється пересуватися пішки на довгі дистанції.
  • Не варто мати серйозні справи з грошима.

Прикмети і традиції на 30 грудня

  • Якщо за вікном сніжить — чекайте похмурого літа;
  • Горобці голосно цвірінькають — буде швидка відлига;
  • На небі не видно зірок — зміниться погода;
  • Південний вітер — очікуйте на тепле літо і врожайний рік;
  • Народжена сьогодні дитина — матиме щасливу долю.
Свічки
Свічки. Фото: Pexels

Іменини 30 грудня

  • Богдан — слов'янське ім'я "Богом даний".
  • Василь — з грецької "цар, царський".
  • В’ячеслав — українське ім'я, яке походить від "вельмиславний".
  • Григорій — з грецької "уважний, зосереджений".
  • Іван — від давньоіудейського імені Іоанн — "милість Божа".
  • Михайло — з давньоєврейської "ніхто не рівний Богу".
  • Микола — з грецької "переможець народів".
  • Олександр — з грецької "захисник людей".
  • Петро — від грецької "камінь, скеля".
  • Яків — з давньоєврейської "п'ята".

Нагадаємо, ми розповідали про найкращий місяць у 2025 році для всіх знаків Зодіаку. Також ми писали про молитви для захисту родини.

традиції церква народні прикмети заборони свято

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