30 грудня 2024 — яке сьогодні церковне свято, що категорично не можна робити, традиції та іменини

Новорічні свята. Фото: Pexels

Завтра, 30 грудня, віряни вшановують пам'ять святої мучениці Анісії. Святки продовжуються, а до Нового року залишається лише 1 день.

Новини.LIVE розповідають, що не можна робити в цей день та хто святкує іменини.

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30 грудня — день пам’яті святої мучениці Анісії. Вона жила в ІІІ столітті та була дочкою римського сенатора, який був прихованим християнином. Анісія також прийняла християнство і відмовилася від язичних звичаїв.

Це розлютило батька і тому він відмовився від неї. Ба більше — піддав тортурам, але віра дівчини була сильнішою. Її вигнали з заможного життя. Анісія проповідувала християнство серед місцевого населення і нині її образ став символом віри і відданості Богу.

Церковний вітраж. Фото: Pexels

Що не можна робити 30 грудня

Не можна шити, в'язати, прясти.

Забороняється пересуватися пішки на довгі дистанції.

Не варто мати серйозні справи з грошима.

Прикмети і традиції на 30 грудня

Якщо за вікном сніжить — чекайте похмурого літа;

Горобці голосно цвірінькають — буде швидка відлига;

На небі не видно зірок — зміниться погода;

Південний вітер — очікуйте на тепле літо і врожайний рік;

Народжена сьогодні дитина — матиме щасливу долю.

Свічки. Фото: Pexels

Іменини 30 грудня

Богдан — слов'янське ім'я "Богом даний".

Василь — з грецької "цар, царський".

В’ячеслав — українське ім'я, яке походить від "вельмиславний".

Григорій — з грецької "уважний, зосереджений".

Іван — від давньоіудейського імені Іоанн — "милість Божа".

Михайло — з давньоєврейської "ніхто не рівний Богу".

Микола — з грецької "переможець народів".

Олександр — з грецької "захисник людей".

Петро — від грецької "камінь, скеля".

Яків — з давньоєврейської "п'ята".

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