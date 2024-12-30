30 грудня 2024 — яке сьогодні церковне свято, що категорично не можна робити, традиції та іменини

30 грудня — яке сьогодні церковне свято, що не можна робити
Завтра, 30 грудня, віряни вшановують пам'ять святої мучениці Анісії. Святки продовжуються, а до Нового року залишається лише 1 день.
Новини.LIVE розповідають, що не можна робити в цей день та хто святкує іменини.
Яке сьогодні церковне свято
30 грудня — день пам’яті святої мучениці Анісії. Вона жила в ІІІ столітті та була дочкою римського сенатора, який був прихованим християнином. Анісія також прийняла християнство і відмовилася від язичних звичаїв.
Це розлютило батька і тому він відмовився від неї. Ба більше — піддав тортурам, але віра дівчини була сильнішою. Її вигнали з заможного життя. Анісія проповідувала християнство серед місцевого населення і нині її образ став символом віри і відданості Богу.
Що не можна робити 30 грудня
- Не можна шити, в'язати, прясти.
- Забороняється пересуватися пішки на довгі дистанції.
- Не варто мати серйозні справи з грошима.
Прикмети і традиції на 30 грудня
- Якщо за вікном сніжить — чекайте похмурого літа;
- Горобці голосно цвірінькають — буде швидка відлига;
- На небі не видно зірок — зміниться погода;
- Південний вітер — очікуйте на тепле літо і врожайний рік;
- Народжена сьогодні дитина — матиме щасливу долю.
Іменини 30 грудня
- Богдан — слов'янське ім'я "Богом даний".
- Василь — з грецької "цар, царський".
- В’ячеслав — українське ім'я, яке походить від "вельмиславний".
- Григорій — з грецької "уважний, зосереджений".
- Іван — від давньоіудейського імені Іоанн — "милість Божа".
- Михайло — з давньоєврейської "ніхто не рівний Богу".
- Микола — з грецької "переможець народів".
- Олександр — з грецької "захисник людей".
- Петро — від грецької "камінь, скеля".
- Яків — з давньоєврейської "п'ята".
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