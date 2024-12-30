30 декабря 2024 — какой сегодня церковный праздник, что категорически нельзя делать, традиции и именины

Новогодние праздники. Фото: Pexels

Завтра, 30 декабря, верующие чтят память святой мученицы Анисии. Праздники продолжаются, а до Нового года остается всего 1 день.

Новини.LIVE рассказывают, что нельзя делать в этот день и кто празднует именины.

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30 декабря — день памяти святой мученицы Анисии. Она жила в ІІІ веке и была дочерью римского сенатора, который был скрытым христианином. Анисия также приняла христианство и отказалась от языческих обычаев.

Это разозлило отца и потому он отказался от нее. Более того — подверг пыткам, но вера девушки была сильнее. Ее выгнали из зажиточной жизни. Анисия проповедовала христианство среди местного населения и ныне ее образ стал символом веры и преданности Богу.

Церковный витраж. Фото: Pexels

Что нельзя делать 30 декабря

Нельзя шить, вязать, прясть.

Запрещается передвигаться пешком на длинные дистанции.

Не стоит иметь серьезных дел с деньгами.

Приметы и традиции на 30 декабря

Если за окном снежит — ждите пасмурного лета;

Воробьи громко чирикают — будет быстрая оттепель;

На небе не видно звезд — изменится погода;

Южный ветер — ждите теплое лето и урожайный год;

Родившийся сегодня ребенок будет иметь счастливую судьбу.

Свечи. Фото: Pexels

Именины 30 декабря

Богдан — славянское имя "Богом дан".

Василий — из греческого "царь, царский".

Вячеслав — украинское имя, которое происходит от "вельмиславный".

Григорий — с греческого "внимательный, сосредоточенный".

Иван — от древнеиудейского имени Иоанн — "милость Божия".

Михаил — из древнееврейского "никто не равен Богу".

Николай — из греческого "победитель народов".

Александр — из греческого "защитник людей".

Петр — от греческого "камень, скала".

Яков — из древнееврейской "пята".

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