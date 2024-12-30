30 декабря 2024 — какой сегодня церковный праздник, что категорически нельзя делать, традиции и именины

30 декабря — какой сегодня церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 30 декабря, верующие чтят память святой мученицы Анисии. Праздники продолжаются, а до Нового года остается всего 1 день.
Новини.LIVE рассказывают, что нельзя делать в этот день и кто празднует именины.
Какой сегодня церковный праздник
30 декабря — день памяти святой мученицы Анисии. Она жила в ІІІ веке и была дочерью римского сенатора, который был скрытым христианином. Анисия также приняла христианство и отказалась от языческих обычаев.
Это разозлило отца и потому он отказался от нее. Более того — подверг пыткам, но вера девушки была сильнее. Ее выгнали из зажиточной жизни. Анисия проповедовала христианство среди местного населения и ныне ее образ стал символом веры и преданности Богу.
Что нельзя делать 30 декабря
- Нельзя шить, вязать, прясть.
- Запрещается передвигаться пешком на длинные дистанции.
- Не стоит иметь серьезных дел с деньгами.
Приметы и традиции на 30 декабря
- Если за окном снежит — ждите пасмурного лета;
- Воробьи громко чирикают — будет быстрая оттепель;
- На небе не видно звезд — изменится погода;
- Южный ветер — ждите теплое лето и урожайный год;
- Родившийся сегодня ребенок будет иметь счастливую судьбу.
Именины 30 декабря
- Богдан — славянское имя "Богом дан".
- Василий — из греческого "царь, царский".
- Вячеслав — украинское имя, которое происходит от "вельмиславный".
- Григорий — с греческого "внимательный, сосредоточенный".
- Иван — от древнеиудейского имени Иоанн — "милость Божия".
- Михаил — из древнееврейского "никто не равен Богу".
- Николай — из греческого "победитель народов".
- Александр — из греческого "защитник людей".
- Петр — от греческого "камень, скала".
- Яков — из древнееврейской "пята".
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