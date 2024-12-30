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30 декабря — какой сегодня церковный праздник, что нельзя делать

30 декабря 2025 02:50
Валерия Максименко - Редактор
30 декабря 2024 — какой сегодня церковный праздник, что категорически нельзя делать, традиции и именины
Новогодние праздники. Фото: Pexels
Валерия Максименко - Редактор

Завтра, 30 декабря, верующие чтят память святой мученицы Анисии. Праздники продолжаются, а до Нового года остается всего 1 день.

Новини.LIVE рассказывают, что нельзя делать в этот день и кто празднует именины.

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30 декабря — день памяти святой мученицы Анисии. Она жила в ІІІ веке и была дочерью римского сенатора, который был скрытым христианином. Анисия также приняла христианство и отказалась от языческих обычаев.

Это разозлило отца и потому он отказался от нее. Более того — подверг пыткам, но вера девушки была сильнее. Ее выгнали из зажиточной жизни. Анисия проповедовала христианство среди местного населения и ныне ее образ стал символом веры и преданности Богу.

Церковный витраж
Церковный витраж. Фото: Pexels

Что нельзя делать 30 декабря

  • Нельзя шить, вязать, прясть.
  • Запрещается передвигаться пешком на длинные дистанции.
  • Не стоит иметь серьезных дел с деньгами.

Приметы и традиции на 30 декабря

  • Если за окном снежит — ждите пасмурного лета;
  • Воробьи громко чирикают — будет быстрая оттепель;
  • На небе не видно звезд — изменится погода;
  • Южный ветер — ждите теплое лето и урожайный год;
  • Родившийся сегодня ребенок будет иметь счастливую судьбу.
Свечи
Свечи. Фото: Pexels

Именины 30 декабря

  • Богдан — славянское имя "Богом дан".
  • Василий — из греческого "царь, царский".
  • Вячеслав — украинское имя, которое происходит от "вельмиславный".
  • Григорий — с греческого "внимательный, сосредоточенный".
  • Иван — от древнеиудейского имени Иоанн — "милость Божия".
  • Михаил — из древнееврейского "никто не равен Богу".
  • Николай — из греческого "победитель народов".
  • Александр — из греческого "защитник людей".
  • Петр — от греческого "камень, скала".
  • Яков — из древнееврейской "пята".

Напомним, мы рассказывали о лучшем месяце в 2025 году для всех знаков Зодиака. Также мы писали о молитве для защиты семьи.

традиции церковь народные приметы запреты праздник

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